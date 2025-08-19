Коллекция Алена Делона хранит сюрпризы: один автомобиль нашли в заброшенном поместье

Ален Делон ушёл из жизни год назад — 18 августа 2024 года. Его имя навсегда вписано в историю мирового кино, но не только роли сделали его культовой фигурой. Артист обладал страстью к красивым автомобилям и собрал коллекцию, которая по праву считается уникальной.

Ferrari 250 GT California Spider

Одной из жемчужин автопарка Делона стал Ferrari 250 GT California Spider. Машина изначально принадлежала Жерару Блену, а позже оказалась у актёра. Спустя десятилетия родстер нашёлся в заброшенном поместье вместе с сотней других раритетов. В 2015 году его продали на аукционе за впечатляющие $18,5 млн.

Maserati Ghibli и культовый "Бассейн"

Модель Maserati Ghibli 1967 года стала кинематографическим символом. Она появилась в фильме "Бассейн" Романа Полански с Аленом Делоном и Роми Шнайдер. Элегантный спорткар с 330-сильным V6 разгонялся до 270 км/ч. Очевидно, после съёмок актёр приобрёл такой же автомобиль и для личных поездок.

Lancia Gamma Berlina и непростые семейные истории

В феврале 1983 года Делон лично встречал своего сына Энтони из тюрьмы на стильной Lancia Gamma Berlina. Под капотом скрывался 2,5-литровый мотор на 140 л. с. Несмотря на семейные конфликты, актёр выбрал для встречи именно эту машину, подчёркивая значимость момента.

Ferrari Testarossa

Красный Ferrari Testarossa стал ещё одной легендой в его гараже. Приобретённый в 1989 году, этот спорткар развивал скорость до 286 км/ч и набирал первую сотню за 5,2 секунды. В 2013 году Делон сам выставил его на аукцион, где машина ушла за €162 025.

Гоночная страсть: Lancia Stratos HF

Автоспорт занимал особое место в жизни артиста. Некоторое время у него даже существовала собственная команда — Alain Delon Racing Team. Для гонок использовались среднемоторные Lancia Stratos HF, один из которых хранился и у самого Делона.

Mazda Capella и реклама

Не обходилось и без съёмок в рекламе. В 1984 году Делон появился в японском ролике Mazda Capella. Модель третьего поколения стала первой переднеприводной в истории линейки и завоевала популярность не только в Японии, но и в Европе.

Range Rover Bahama Gold

Кроме спорткаров, Делон ценил и внедорожники. В его коллекции был Range Rover 1976 года в редком жёлтом оттенке Bahama Gold. В 2019-м автомобиль прошёл реставрацию и спустя три года был продан за 95 360 евро.

Наследие в стиле и скорости

Автомобили в жизни Делона были не просто транспортом — они отражали его характер: элегантный, стремительный и иногда противоречивый. Сегодня каждый из них хранит память о человеке, чья биография была насыщенной и столь же яркой, как и его автопарк.