Карбонара по-итальянски, но с русским акцентом — ирония сливок в классике

Вы когда-нибудь задумывались, почему паста карбонара считается символом итальянской кухни и почему она так любима во всем мире? Всё дело в её удивительном сочетании простоты и вкуса, которое покоряет сердца даже самых требовательных гурманов. Приготовить классическую пасту карбонара с беконом и сливочным соусом можно всего за 20 минут, что делает это блюдо настоящей находкой для занятых хозяек.

Ингредиенты для быстрой карбонары

Чтобы приготовить порцию на 2–3 человек, вам понадобится:

Спагетти: 200 г

Соль: 2 ст. л.

Вода: 2 л

Оливковое масло: 1 ст. л. (для пасты)

Для соуса: соль и перец по вкусу, оливковое масло 1 ст. л., бекон 200 г, сливки 20% жирности 150 мл, яичный желток 1 шт., итальянская смесь трав 5 г

Для украшения: пармезан 50 г, помидоры черри 100 г, свежий базилик по вкусу

Как приготовить пасту карбонара: пошаговая инструкция

Вскипятите 2 литра воды, добавьте 2 столовые ложки соли и аккуратно опустите 200 граммов спагетти, стараясь не ломать их. Варите 6-8 минут до состояния аль денте. После варки слейте воду и сбрызните пасту оливковым маслом, чтобы она не слипалась.

На сковороде разогрейте 1 столовую ложку оливкового масла, обжарьте 200 граммов нарезанного бекона до золотистого цвета. Затем влейте 150 мл сливок 20% жирности и тушите около минуты, добавив итальянские травы, соль и молотый чёрный перец по вкусу.

Переложите спагетти в сковороду с соусом и прогрейте вместе около минуты. Снимите с огня, добавьте один сырой яичный желток и быстро перемешайте. Желток связывает ингредиенты, создавая нежную и шелковистую текстуру соуса. Если есть сомнения в качестве яйца, этот шаг можно пропустить.

Разложите пасту по тарелкам, посыпьте тёртым пармезаном, украсьте свежим базиликом и помидорами черри.

Несколько полезных советов

Используйте сливки с жирностью около 20%, чтобы соус получился максимально нежным и сливочным. Итальянская смесь трав придаст блюду аутентичный аромат, но если её нет под рукой, подойдут сушёные базилик и розмарин. Обжаривайте бекон на среднем огне, чтобы он стал хрустящим, но не подгорел. Быстрое перемешивание с желтком — ключ к правильной консистенции соуса, иначе он может свернуться.

Приготовление пасты карбонара — отличный способ быстро накормить семью вкусным и сытным блюдом, не тратя много времени. Этот рецепт универсален и может легко адаптироваться под ваши предпочтения, сохраняя при этом традиционный итальянский дух.