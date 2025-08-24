Mercedes, BMW и Land Rover продают почти даром — коллекционеры в шоке

Попасть в мир классических автомобилей — это как открыть дверь в музей, где каждая машина хранит свою историю. Для новичка выбор первого ретро-авто может показаться непростым испытанием. Но именно в этом и заключается прелесть: азарт, эмоции и, конечно же, удовольствие от вождения легенды на колёсах.

13 сентября на торгах Emil Frey появится коллекция автомобилей, идеально подходящих тем, кто только делает первые шаги в мире классики.

Эмоции и стиль на любой вкус

Классические Porsche 911, легендарный Jaguar E-Type, надёжный Land Rover первой серии или кабриолеты Mercedes-Benz 90-х — каждый автомобиль открывает собственный путь. Такой выбор обещает не только радость обладания, но и массу эмоций: от восторга до лёгкого разочарования, когда редкая деталь окажется в дефиците.

Для тех, кто хочет начать с чего-то практичного, хорошим вариантом станет Mercedes-Benz E220 Cabriolet — крепкий и доступный автомобиль. А тем, кто ищет больше элегантности и романтики, стоит обратить внимание на Austin-Healey 3000 или Jaguar E-Type.

Что будет на аукционе

Организаторы Emil Frey подготовили десятку автомобилей, которые могут стать удачным первым шагом для коллекционеров:

Fiat Topolino, 1950 г. — 3 099-4 339 $

Lancia Aurelia B20 S, 1958 г. — 198 343-216 937 $

Aston Martin DB7, 2001 г. — 46 487-61 362 $

VW Karmann Ghia, 1974 г. — 22 314-32 231 $

Mercedes-Benz Unimog 411, 1967 г. — 14 876-19 834 $

Austin-Healey 3000 MK I BT7, 1959 г. — 37 189-43 387 $

Mercedes-Benz E-Class 220 E Cabriolet, 1994 г. — 30 991-37 189 $

BMW 700 CS, 1963 г. — 24 793-34 710 $

Jaguar E-Type SII 4.2, 1970 г. — 80 577-105 370 $

Land Rover Series 1-3, 1961 г. — 42 148-50 825 $

Почему это шанс для новичков

Каждая машина в списке — это не просто средство передвижения, а билет в атмосферу прошлого века. Покупка классического автомобиля — это не столько инвестиция, сколько возможность прикоснуться к истории и испытать неповторимые ощущения от вождения.

Ведь за блеском лака и кожаными сиденьями скрываются десятилетия автомобильной культуры, и именно эта глубина делает каждый лот по-настоящему особенным.