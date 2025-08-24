Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Fiat Topolino
Fiat Topolino
© commons.wikimedia.org by Andrzej Otrębski is licensed under CC BY-SA 4.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:21

Mercedes, BMW и Land Rover продают почти даром — коллекционеры в шоке

Porsche, Jaguar и Mercedes: какие ретро-авто появятся на торгах Emil Frey

Попасть в мир классических автомобилей — это как открыть дверь в музей, где каждая машина хранит свою историю. Для новичка выбор первого ретро-авто может показаться непростым испытанием. Но именно в этом и заключается прелесть: азарт, эмоции и, конечно же, удовольствие от вождения легенды на колёсах.

13 сентября на торгах Emil Frey появится коллекция автомобилей, идеально подходящих тем, кто только делает первые шаги в мире классики.

Эмоции и стиль на любой вкус

Классические Porsche 911, легендарный Jaguar E-Type, надёжный Land Rover первой серии или кабриолеты Mercedes-Benz 90-х — каждый автомобиль открывает собственный путь. Такой выбор обещает не только радость обладания, но и массу эмоций: от восторга до лёгкого разочарования, когда редкая деталь окажется в дефиците.

Для тех, кто хочет начать с чего-то практичного, хорошим вариантом станет Mercedes-Benz E220 Cabriolet — крепкий и доступный автомобиль. А тем, кто ищет больше элегантности и романтики, стоит обратить внимание на Austin-Healey 3000 или Jaguar E-Type.

Что будет на аукционе

Организаторы Emil Frey подготовили десятку автомобилей, которые могут стать удачным первым шагом для коллекционеров:

  • Fiat Topolino, 1950 г. — 3 099-4 339 $
  • Lancia Aurelia B20 S, 1958 г. — 198 343-216 937 $
  • Aston Martin DB7, 2001 г. — 46 487-61 362 $
  • VW Karmann Ghia, 1974 г. — 22 314-32 231 $
  • Mercedes-Benz Unimog 411, 1967 г. — 14 876-19 834 $
  • Austin-Healey 3000 MK I BT7, 1959 г. — 37 189-43 387 $
  • Mercedes-Benz E-Class 220 E Cabriolet, 1994 г. — 30 991-37 189 $
  • BMW 700 CS, 1963 г. — 24 793-34 710 $
  • Jaguar E-Type SII 4.2, 1970 г. — 80 577-105 370 $
  • Land Rover Series 1-3, 1961 г. — 42 148-50 825 $

Почему это шанс для новичков

Каждая машина в списке — это не просто средство передвижения, а билет в атмосферу прошлого века. Покупка классического автомобиля — это не столько инвестиция, сколько возможность прикоснуться к истории и испытать неповторимые ощущения от вождения.

Ведь за блеском лака и кожаными сиденьями скрываются десятилетия автомобильной культуры, и именно эта глубина делает каждый лот по-настоящему особенным.

Читайте также

Убыток Xiaomi Auto во II квартале 2025 года снизился до $41 млн сегодня в 1:45

Машины в убыток, прибыль на горизонте: как Xiaomi играет против правил рынка

Xiaomi теряет на каждом электрокаре, но с каждым кварталом всё меньше: спрос огромен, цены растут, а ждать машины приходится почти год.

Читать полностью » Владельцам Lada Vesta обновят ПО из-за риска блокировки руля сегодня в 1:44

АвтоВАЗ признал риск блокировки руля на Vesta — сервисная кампания уже запущена

АвтоВАЗ запускает сервисную кампанию для Lada Vesta: руль может блокироваться даже при заведённом моторе. Исправят бесплатно, но только на ТО.

Читать полностью » Запасное колесо уходит в прошлое: автопром делает ставку на лёгкость и экологичность сегодня в 1:22

Почему новые машины больше не кладут запасное колесо — объяснение сбивает с толку

Всё больше машин выходят с завода без запасного колеса. Почему производители сознательно отказываются от привычной детали и чем её заменяют?

Читать полностью » Исследование Ovoko: Румыния признана страной с наиболее опасными трассами в Европе сегодня в 0:26

Европа раскрыла антирейтинг дорог: страна-лидер шокировала даже соседей

Исследование Ovoko назвало страны Европы с самыми опасными дорогами: почему Румыния возглавила рейтинг, а Греция оказалась в первой десятке.

Читать полностью » Geely начала предзаказы гибридного внедорожника Galaxy M9 мощностью 880 л. с. сегодня в 0:01

Новый внедорожник от Geely удивил даже скептиков: шесть мест и пробег 1500 км

Geely Galaxy M9 — новый шестиместный гибридный SUV мощностью 880 л.с., с запасом хода до 1500 км и технологиями будущего по цене от 2,17 млн рублей.

Читать полностью » ГИБДД разъяснила правила использования багажников на крыше автомобилей вчера в 23:13

Неожиданные правила: как избежать штрафа за багажник на крыше автомобиля

Штраф за багажник на крыше автомобиля — миф или реальность? Капитан полиции объясняет, когда использование конструкции законно, а когда грозит наказанием. Узнайте, как избежать штрафа и обеспечить безопасность на дороге.

Читать полностью » Что нужно менять в автомобиле для предотвращения поломок вчера в 23:05

Как избежать дорогого ремонта: 5 расходников, о которых все забывают

Обслуживание автомобиля требует внимания к деталям. Узнайте о 5 расходниках, которые водители часто забывают менять, и как это может повлиять на безопасность и срок службы вашего авто.

Читать полностью » Мощность и крутящий момент: как эти параметры влияют на вождение, объяснили автоэксперты вчера в 22:49

Мощность или крутящий момент: какой параметр сделает вашу поездку безопаснее

Мощность или крутящий момент — что важнее при выборе автомобиля? Узнайте, как эти параметры влияют на поведение машины и какой двигатель подойдёт именно вам!

Читать полностью »

