Удивительные факты о брауни: почему этот десерт всегда остается на пике популярности

Задумывались ли вы, как можно быстро и просто приготовить десерт, который понравится всем? Классический брауни с какао — это идеальный вариант! Этот рецепт не требует шоколада и состоит из доступных ингредиентов, а результат приятно удивит насыщенным вкусом и цветом.

Ингредиенты

Пшеничная мука — 85 г

Какао-порошок — 45 г (используйте натуральный, без добавок)

Яйца — 2 шт.

Сахар — 200 г (по желанию, можно уменьшить количество)

Сливочное масло — 115 г (выбирайте качественное)

Щепотка соли — по вкусу

Пошаговое приготовление

Первым делом соберите все продукты. Если вы предпочитаете менее сладкое, уменьшите количество сахара. Если использовать коричневый сахар, брауни приобретет карамельный оттенок. Выберите качественное сливочное масло и растопите его. Я предпочитаю делать это в микроволновке, но есть и другие способы, о которых можно узнать в конце рецепта.

В глубокой миске смешайте растопленное масло с сахаром. Венчиком перемешайте до полного растворения сахара в теплом масле. Вбейте в массу яйца. Не забудьте предварительно промыть яйца, чтобы избежать попадания бактерий. Смешайте все до однородной консистенции. Для этого подойдет обычный венчик.

Добавьте щепотку соли, чтобы усилить вкус. Просейте муку и какао, чтобы избавиться от комочков и насытить их кислородом — это сделает выпечку более воздушной. Тщательно перемешайте тесто. Оно должно напоминать густую сметану. Если тесто слишком густое, добавьте немного теплого молока.

Выберите подходящую жаропрочную форму. Если она силиконовая, смазывать не нужно. Металлические или керамические формы лучше слегка смазать растительным маслом, чтобы избежать пригорания. Вылейте тесто в форму и равномерно распределите.

Разогрейте духовку до 190°C и выпекайте брауни в режиме верх-низ в течение 10-20 минут. Время зависит от особенностей вашей духовки и предпочтений. Брауни обычно выпекается не до конца, чтобы внутри осталась влажность. Готовый брауни нарежьте на квадратики. Подавайте его теплым с шариком ванильного мороженого или полейте растопленным шоколадом.