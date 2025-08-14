Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
брауни
брауни
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:44

Удивительные факты о брауни: почему этот десерт всегда остается на пике популярности

Какао вместо шоколада: как приготовить брауни по классическому рецепту

Задумывались ли вы, как можно быстро и просто приготовить десерт, который понравится всем? Классический брауни с какао — это идеальный вариант! Этот рецепт не требует шоколада и состоит из доступных ингредиентов, а результат приятно удивит насыщенным вкусом и цветом.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 85 г
  • Какао-порошок — 45 г (используйте натуральный, без добавок)
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 200 г (по желанию, можно уменьшить количество)
  • Сливочное масло — 115 г (выбирайте качественное)
  • Щепотка соли — по вкусу

Пошаговое приготовление

Первым делом соберите все продукты. Если вы предпочитаете менее сладкое, уменьшите количество сахара. Если использовать коричневый сахар, брауни приобретет карамельный оттенок. Выберите качественное сливочное масло и растопите его. Я предпочитаю делать это в микроволновке, но есть и другие способы, о которых можно узнать в конце рецепта.

В глубокой миске смешайте растопленное масло с сахаром. Венчиком перемешайте до полного растворения сахара в теплом масле. Вбейте в массу яйца. Не забудьте предварительно промыть яйца, чтобы избежать попадания бактерий. Смешайте все до однородной консистенции. Для этого подойдет обычный венчик.

Добавьте щепотку соли, чтобы усилить вкус. Просейте муку и какао, чтобы избавиться от комочков и насытить их кислородом — это сделает выпечку более воздушной. Тщательно перемешайте тесто. Оно должно напоминать густую сметану. Если тесто слишком густое, добавьте немного теплого молока.

Выберите подходящую жаропрочную форму. Если она силиконовая, смазывать не нужно. Металлические или керамические формы лучше слегка смазать растительным маслом, чтобы избежать пригорания. Вылейте тесто в форму и равномерно распределите.

Разогрейте духовку до 190°C и выпекайте брауни в режиме верх-низ в течение 10-20 минут. Время зависит от особенностей вашей духовки и предпочтений. Брауни обычно выпекается не до конца, чтобы внутри осталась влажность. Готовый брауни нарежьте на квадратики. Подавайте его теплым с шариком ванильного мороженого или полейте растопленным шоколадом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рецепт жареных креветок: как быстро и просто приготовить закуску к пиву сегодня в 3:02

Пикантные креветки к пиву: закуска, от которой невозможно отказаться

Хрустящие креветки с чесноком и томатно-соевым соусом — идеальная закуска к пиву. Готовится за 10 минут, а вкус покоряет с первой ложки!

Читать полностью » Рецепт моркови по-корейски: пошаговая инструкция и ингредиенты сегодня в 0:22

Дешево и вкусно: морковь по-корейски вместо дорогих закусок

Хрустящая, острая и невероятно ароматная — морковь по-корейски станет хитом ваших зимних заготовок. Простой рецепт с минимумом ингредиентов и максимумом вкуса!

Читать полностью » Мясной клей официально запрещён в России — нарушителей штрафуют и изымают продукцию вчера в 23:26

Мясо, которое склеили заново: что скрывается за красивым куском в упаковке

Фермент под названием "мясной клей" помогает склеивать низкокачественное сырье и увеличивать массу продукта за счёт удержания влаги. Его всё чаще обнаруживают в мясных, рыбных и даже молочных продуктах, несмотря на запрет. Чем он опасен и где его применяют — читайте в материале.

Читать полностью » Что такое мукбанг и почему его считают опасным — мнение специалистов и случай в Костроме вчера в 22:21

Они едят перед камерой — а миллионы смотрят: зачем люди включают мукбанг

Мукбанг — не просто модный формат видеоблогинга, а целое явление, пришедшее из Южной Кореи. Однако его популярность вызывает не только интерес, но и тревогу: после недавней трагедии с блогером Маришкой Майонезик, обсуждение последствий таких видео вышло за пределы интернета.

Читать полностью » Как распознать арбуз с нитратами — советы по выбору безопасного плода вчера в 21:16

Жёлтые волокна внутри — не сахар, а сигнал тревоги: как не купить арбуз с "химией"

Как выбрать арбуз без нитратов и не навредить здоровью? Доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, на что стоит обратить внимание при покупке этой популярной летней ягоды, чтобы не нарваться на "перекормленный" плод.

Читать полностью » Что такое смузи и из чего его готовят — состав, польза и варианты для разных целей вчера в 20:11

Был пляжный коктейль, стал суперфуд: как смузи покорил весь мир

Смузи — это не просто модный напиток, а полезный и вкусный способ включить больше фруктов, овощей и суперфудов в повседневный рацион. Разбираемся, что такое смузи, из чего его делают, откуда он пришёл и почему он стал столь популярным.

Читать полностью » Рецепт пышных сырников: правильная влажность творога и минимум муки вчера в 18:46

Лишняя минута на огне — и сырники превращаются в жёсткую подошву: вот как их правильно готовить

Сырники — максимально простой, но капризный завтрак. Узнайте 5 секретов для достижения пышности и нежности без муки и лишних хлопот.

Читать полностью » Пять способов обжарить кабачки без муки и сохранить вкус овоща вчера в 17:43

Жареные кабачки, ради которых соседи будут просить рецепт — без грамма муки

Избегайте муки при готовке кабачков! Откройте для себя 5 непревзойденных методов, которые сделают ваше блюдо более легким и насыщенным.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

В США отзовут более 121 тысячи Range Rover из-за риска поломки подвески
Наука и технологии

Учёные создали мини-дозиметр Doze для измерения β- и γ-излучения
Еда

Пошаговый рецепт тартинов с персиками и горгонзолой за 25 минут
Дом

Советы по оформлению стильного и функционального места для кошки
Авто и мото

Volkswagen прекратит выпуск внедорожника Touareg в 2026 году — Autocar
Туризм

Популярные направления для отдыха россиян в августе и сентябре 2025
Питомцы

Корги: происхождение, характер и уход за породой по данным специалистов
Садоводство

От иксоры до бегонии: откройте секреты круглогодичного цветения вашего сада
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru