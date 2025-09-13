Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салат с курицей
Салат с курицей
© commons.wikimedia.org by Oleg Sidorenko is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:25

Салат Невеста: быстрый рецепт для лентяев — сытный праздник за полчаса без лишних усилий

Рецепт салата Невеста включает варёные яйца, курицу и майонез

Представьте себе блюдо, которое выглядит как свежевыпавший снег и тает во рту от лёгкости. А что если оно ещё и сытное, идеально для семейного ужина или торжества? Именно таким и является салат "Невеста" — классика, которая покоряет сердца своей простотой и элегантностью. Сегодня я расскажу, как приготовить его шаг за шагом, чтобы у вас всё получилось идеально.

Почему этот салат так популярен?

Он состоит только из ингредиентов белого цвета, что делает его визуально потрясающим. Это не просто еда — это маленькое чудо, подходящее для праздника или обычного дня. Легкий, воздушный и очень вкусный!

Что понадобится

  • Куриное филе: 300 г
  • Картофель: 2 шт.
  • Куриные яйца: 3 шт.
  • Твёрдый сыр: 150 г
  • Репчатый лук: 1 шт.
  • Майонез: 2 ст. л.
  • Соль: по вкусу

Пошаговый рецепт

Отварите филе в подсоленной воде минут 20 на среднем огне. Остудите и нарежьте мелкими кубиками. Бульон можно использовать для супа. Помойте клубни, залейте холодной водой и варите в мундире 25 минут после закипания. Проверьте готовность ножом, остудите и очистите. Натрите на крупной тёрке.

Отварите вкрутую, остудите и очистите. Разделите на белки и желтки. Натрите белки на тёрке отдельно, желтки — тоже отдельно. Очистите и мелко нарежьте. Чтобы избежать слёз, промойте лук и нож холодной водой. Для удаления горечи залейте кипятком на 10 минут и слейте воду.

Возьмите твёрдый сыр и натрите на средней тёрке. Выбирайте натуральный, не слишком острый, чтобы сохранить нежность салата. Используйте кулинарное кольцо или просто выкладывайте горкой. Первый слой — картофель, смажьте майонезом.

Следующий слой — нарезанное филе, снова майонез и сверху лук. Выложите тёртые желтки и покройте майонезом. Далее — сыр, смазанный майонезом. Посыпьте тёртыми белками сверху, чтобы салат выглядел белоснежным. Поставьте в холодильник на время, чтобы пропиталось, и подавайте.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рецепт свинины в яйце и муке на сковороде обеспечивает сочность мяса сегодня в 7:01

Свинина в панировке: как один час маринада превращает обычное мясо в шедевр без лишних хлопот

Хотите простой рецепт сочной свинины на сковороде? Мария делится способом маринования в сметане и панировки в яйце с мукой — вкусно и для всей семьи!

Читать полностью » Рецепт приготовления: рулетики из карбоната с чесноком и майонезом сохраняют нежность на сковороде сегодня в 6:55

Без костей и хлопот: рецепт карбоната с майонезом, который все делают, а вы ещё нет

Сочные рулетики из свинины с сыром на сковороде за 40 минут — идеально для семейного ужина. Экспериментируйте с начинкой: зелень, специи, овощи.

Читать полностью » Рецепт салата из авокадо с крабовыми палочками обеспечивает свежий вкус сегодня в 6:18

Взрыв вкуса: салат с авокадо и крабовыми палочками — шторм, который сметёт скуку

Хотите удивить гостей необычным салатом? Авокадо с крабовыми палочками — свежо, вкусно и просто! Не раскрывая всех секретов, скажу: это хит для любого стола.

Читать полностью » Свиной карбонат в фольге с яблоками сохраняет аромат при запекании в духовке сегодня в 5:49

Дешевле и вкуснее: как яблоки превращают карбонат в блюдо, которое все захотят повторить

Хотите узнать, как приготовить свиной карбонат в фольге с яблоками и специями? Этот рецепт обещает сочность и аромат, который превзойдет любую ветчину. Попробуйте и откройте для себя новое измерение вкуса!

Читать полностью » Пальчики из куриного филе с начинкой запекаются в духовке до золотистой корочки сегодня в 5:22

Куриные пальчики с начинкой: рецепт, который экономит время и радует бюджет

Нежные куриные пальчики с пикантной начинкой — идеальный рецепт для ужина или праздника. Легко готовить, вкусно и оригинально!

Читать полностью » Традиционный рецепт салата Вальдорф с яблоком подразумевает добавление винограда сегодня в 4:42

Салат Вальдорф: быстрый рецепт, где курица и яблоко экономят часы на ужине

Представьте салат с курицей, яблоком и сельдереем — классика Вальдорф! Сочный, яркий рецепт для ужина или праздника. Ингредиенты просты, вкус незабываемый.

Читать полностью » Тушеный кролик в сметане готовится в мультиварке сегодня в 4:16

Сметана и кролик: лайфхак для лентяев, превращающий обед в праздник без усилий

Нежный тушеный кролик в сметане в мультиварке — семейный хит с ароматом трав. Как добиться сочности без усилий?

Читать полностью » Рецепт куриных оладий с фаршем обеспечивает мягкую текстуру и насыщенный вкус сегодня в 3:36

Оладьи из курицы: мягкий шторм счастья для всей семьи

Нежные оладьи из куриного фарша — простой рецепт для всей семьи. Сочные, быстрые в приготовлении и без лишних затрат. Узнайте секреты идеальной консистенции и аромата!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Сметана 10% или 15%: диетологи назвали оптимальную жирность для здоровья
Культура и шоу-бизнес

Анастасия Волочкова продала квартиру в Астрахани ради экранизации шоу "Одержимость"
Садоводство

Вырванные сорняки способны укореняться снова во влажной почве
Туризм

Десерты в США сочетают европейские корни и местные новации
Авто и мото

Юрист Орест Мацала: россиян могут лишить прав в Белоруссии за нарушения ПДД
Красота и здоровье

Кардиолог Сергей Бойцов напомнил об основных факторах риска для сердца и сосудов
Спорт и фитнес

Артур Лидьярд: бег трусцой помогает улучшить результаты и уменьшить травмы
Авто и мото

Японский способ охлаждения салона машины без кондиционера
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet