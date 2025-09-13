Салат Невеста: быстрый рецепт для лентяев — сытный праздник за полчаса без лишних усилий

Представьте себе блюдо, которое выглядит как свежевыпавший снег и тает во рту от лёгкости. А что если оно ещё и сытное, идеально для семейного ужина или торжества? Именно таким и является салат "Невеста" — классика, которая покоряет сердца своей простотой и элегантностью. Сегодня я расскажу, как приготовить его шаг за шагом, чтобы у вас всё получилось идеально.

Почему этот салат так популярен?

Он состоит только из ингредиентов белого цвета, что делает его визуально потрясающим. Это не просто еда — это маленькое чудо, подходящее для праздника или обычного дня. Легкий, воздушный и очень вкусный!

Что понадобится

Куриное филе: 300 г

Картофель: 2 шт.

Куриные яйца: 3 шт.

Твёрдый сыр: 150 г

Репчатый лук: 1 шт.

Майонез: 2 ст. л.

Соль: по вкусу

Пошаговый рецепт

Отварите филе в подсоленной воде минут 20 на среднем огне. Остудите и нарежьте мелкими кубиками. Бульон можно использовать для супа. Помойте клубни, залейте холодной водой и варите в мундире 25 минут после закипания. Проверьте готовность ножом, остудите и очистите. Натрите на крупной тёрке.

Отварите вкрутую, остудите и очистите. Разделите на белки и желтки. Натрите белки на тёрке отдельно, желтки — тоже отдельно. Очистите и мелко нарежьте. Чтобы избежать слёз, промойте лук и нож холодной водой. Для удаления горечи залейте кипятком на 10 минут и слейте воду.

Возьмите твёрдый сыр и натрите на средней тёрке. Выбирайте натуральный, не слишком острый, чтобы сохранить нежность салата. Используйте кулинарное кольцо или просто выкладывайте горкой. Первый слой — картофель, смажьте майонезом.

Следующий слой — нарезанное филе, снова майонез и сверху лук. Выложите тёртые желтки и покройте майонезом. Далее — сыр, смазанный майонезом. Посыпьте тёртыми белками сверху, чтобы салат выглядел белоснежным. Поставьте в холодильник на время, чтобы пропиталось, и подавайте.