Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:04

Кулинарный эквивалент маленького черного платья: почему этот салат никогда не выйдет из моды

Как приготовить классический салат Невеста

Что может быть лучше на праздничном столе, чем эффектный, нежный и в то же время сытный салат? Блюдо, которое выглядит по-настоящему торжественно, но при этом готовится из простых и доступных ингредиентов. Речь идет о салате "Невеста" — его белоснежный вид, напоминающий пышное свадебное платье, никого не оставит равнодушным.

Этот слоеный салат давно завоевал любовь благодаря своему гармоничному вкусу и универсальности. Он одинаково уместен и на большом торжестве, и в качестве угощения на семейный ужин. Сочетание отварной курицы, картофеля, яиц и сыра, пропитанное майонезом, создает поистине праздничную композицию.

Что понадобится для приготовления

Для этого блюда вам не потребуются редкие или дорогостоящие продукты. Все они легко найдутся в любом магазине.

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 300 г.
  • Картофель — 2 средние штуки (лучше выбрать рассыпчатые сорта).
  • Куриные яйца — 3 шт.
  • Твердый сыр — 150 г (идеально подойдут несоленые сорта вроде "Российского" или "Гауда").
  • Репчатый лук — 1 головка.
  • Майонез — для пропитки слоев (около 2-3 ст. л.).
  • Соль — по вашему вкусу.

Кухонная утварь

Приготовьте заранее кастрюли для варки, терку, острый нож, разделочную доску, миски для ингредиентов и салатник для подачи. Для идеальной ровной формы слоев очень пригодится кулинарное кольцо или обычная разъемная форма для выпечки.

Пошаговый рецепт классического салата "Невеста"

Шаг 1: Подготовка куриного филе

Предварительно отварите куриное филе в слегка подсоленной воде до готовности, достаточно 20 минут варки на среднем огне (получившийся бульон используйте для приготовления первых блюд). Куриному мясу дайте остыть и нарежьте маленькими кубиками.

Шаг 2: Варим овощи и яйца

Картофель отварите в мундире. Для этого помойте его, залейте холодной водой и поставьте на плиту на средний огонь. После закипания варите картофель 25 минут. Готовность проверьте ножом — лезвие легко проткнет клубень. Остудите, а затем очистите картофель. Натрите его на крупной терке.

Обязательно мойте яйца перед использованием, так как даже на кажущейся чистой скорлупе могут находиться вредные бактерии. Отварите их вкрутую, остудите и очистите.

Шаг 3 и 4: Разделяем белки и желтки

Аккуратно отделите белки от желтков. Натрите их на separate терках — это основа для будущих слоев. Желтки лучше измельчать на мелкой терке, а белки — на крупной, чтобы финальный слой был воздушным.

Шаг 5: Работа с луком

Репчатый лук очистите от шелухи и мелко нарежьте ножом. Чтобы при нарезке лука не раздражалась слизистая глаз, промойте луковицу и нож холодной водой. Чтобы удалить лишнюю горечь лука, залейте его кипятком и оставьте на 10 минут, затем воду слейте.

Шаг 6: Подготовка сыра

Твердый сыр натрите на средней терке. Выбирайте натуральный и прежде всего вкусный сыр с неярким вкусом, чтобы салат остался нежным.

Интересный факт: традиция готовить белые салаты, особенно на свадьбу, распространена во многих культурах. Белый цвет символизирует чистоту, свет и начало новой жизни. А использование сыра в слоеных салатах стало особенно популярным в советское время, когда на прилавках появился сыр "Голландский".

Шаг 7: Начинаем сборку салата

Как правило, салат "Невеста" оформляется как слоеный, можете это сделать с помощью кулинарного кольца или выложить ингредиенты послойно горкой. Первым слоем выложите вареный картофель. Смажьте его тонким слоем майонеза.

Шаг 8: Формируем последующие слои

Затем идет измельченное отварное куриное филе и снова майонез. Посыпьте этот слой сверху нарезанным репчатым луком.

Шаг 9 и 10: Добавляем яйца и сыр

Далее выложите тертые желтки куриных яиц. Покройте их тонким слоем майонеза. Следующий слой — твердый сыр, смажьте его майонезом.

Шаг 11: Финальный аккорд

И завершите сборку салата тертыми белками куриных яиц, щедро посыпьте ими салат сверху, чтобы он получился белоснежным, а другие ингредиенты не просвечивали. Дайте салату пропитаться в холодильнике, затем подавайте к столу.

Совет: для еще более нежного вкуса дайте салату хорошо пропитаться в холодильнике в течение 1,5-2 часов. Перед подачей можно украсить его свежей зеленью укропа или веточкой петрушки, которые создадут красивый контраст с белоснежным "платьем".

Приятного аппетита!

