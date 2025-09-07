Несложные приёмы, чтобы говядина в бефстроганове была нежнее сливочного масла

Вы когда-нибудь задумывались, почему классический бефстроганов из говядины считается одним из самых любимых домашних блюд? Всё дело в его удивительном вкусе: сочные кусочки мяса в нежной, ароматной подливе, которые буквально тают во рту. Это блюдо не только сытное, но и невероятно простое в приготовлении, если знать несколько секретов.

Как выбрать мясо для бефстроганов

Первый и главный шаг — правильно подобрать говядину. Для классического бефстроганова лучше всего брать свежее мясо без прожилок, пленок и жира. Молодая говядина готовится быстрее и получается мягче, что особенно важно для этого блюда. Чтобы мясо было максимально нежным, нарезайте его поперек волокон тонкой соломкой — так оно не станет жёстким.

Если вы сомневаетесь в качестве мяса, можно слегка отбить его перед нарезкой или даже быстро обдать кипятком. Эти простые приемы помогут сделать блюдо более нежным и сочным.

Ингредиенты

Говядина — 500 г

Лук — 1 шт.

Томатная паста — 1 ст. л. (можно заменить помидорами в собственном соку)

Пшеничная мука — 1 ст. л.

Сметана — 150 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Черный молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт классического бефстроганова

Промойте говядину под холодной водой и тщательно обсушите. Нарежьте мясо сначала тонкими пластинами, затем длинной соломкой поперек волокон. Лук очистите и нарежьте полукольцами.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на сильном огне. Выложите мясо и быстро обжарьте, постоянно помешивая, до появления румяной корочки. Затем переложите мясо на тёплую тарелку.

В ту же сковороду добавьте немного масла и обжарьте лук до прозрачности. После этого добавьте к луку муку и тщательно перемешайте. Верните мясо в сковороду.

Влейте томатную пасту и сметану, посолите и поперчите по вкусу. При желании можно добавить лавровый лист или душистый перец горошком — они придадут блюду особый аромат.

Долейте 150-200 мл кипятка так, чтобы жидкость почти покрывала мясо. Убавьте огонь до среднего, накройте сковороду крышкой и тушите до готовности мяса, примерно 15-20 минут. Подлива должна стать густой и насыщенной.

Подавайте бефстроганов горячим с любым гарниром — классически это макароны, картофельное пюре, рис или гречка. Перед подачей можно посыпать блюдо свежей рубленой зеленью.

Советы для идеального бефстроганова

Чтобы сметана не свернулась при добавлении, заранее немного подогрейте её до комнатной температуры.

Используйте сковороду с толстым дном — она равномерно распределит тепло и предотвратит пригорание.

Не пережаривайте мясо, иначе оно станет жёстким и сухим.