Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:56

Классика Островского превращается в детектив: какую тайну вскроет сериал "Бесприданнице"

В Тверской области летом 2026 года начнут съёмки сериала по пьесе Островского "Бесприданница"

Можно ли оживить классику так, чтобы она зазвучала современно? Ответ на этот вопрос готов дать новый проект Александра Стриженова — сериал по мотивам пьесы Александра Островского "Бесприданница". Экранизацию готовит компания "Марс Медиа", и съёмки стартуют уже летом 2026 года в Твери и Тверской области.

От пьесы к сериалу

Островский создал "Бесприданницу" в 1878 году, и за почти полтора века пьеса не потеряла актуальности. В её основе — драма молодой девушки Ларисы из обедневшей семьи, которая разрывается между искренними чувствами к бедному человеку и перспективой брака с богатым, но грубым женихом. Трагедия Ларисы давно стала символом женской несвободы и давления общества.

Авторы проекта подчеркивают: они намерены сохранить дух классического произведения, но привнести в него актуальный взгляд. По их замыслу, история не завершится смертью героини — это лишь начало расследования, которое вскроет новые тайны.

Взгляд режиссёра

"В "Бесприданнице" с гибелью Ларисы закончилась только ее история, а для всех остальных персонажей сюжет не окончен, потому что свидетелей гибели девушки нет, и наутро к "уважаемым людям" придет полиция. В процессе развития сюжета мы узнаем множество неприятных фактов из личной биографии следователя, ведущего это дело. Его "комплекс вины" — одна из движущих сил дотошного расследования. Наш "великий сыщик", который станет бороться не за "красивую версию" и не за "громкое резонансное дело", а постарается добиться правды, тоже окажется жертвой обстоятельств и неписаных правил, потому что правда неудобна всем, в том числе и обществу", — заявил режиссер.

Кто работает над проектом

Александр Стриженов выступает не только режиссёром, но и автором идеи. Сценарий доверен Ирине Павловой. Судя по их заявлениям, сериал обещает быть не просто адаптацией, а полноценным продолжением, где действие приобретает детективный оттенок.

