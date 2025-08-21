Классика Островского превращается в детектив: какую тайну вскроет сериал "Бесприданнице"

Можно ли оживить классику так, чтобы она зазвучала современно? Ответ на этот вопрос готов дать новый проект Александра Стриженова — сериал по мотивам пьесы Александра Островского "Бесприданница". Экранизацию готовит компания "Марс Медиа", и съёмки стартуют уже летом 2026 года в Твери и Тверской области.

От пьесы к сериалу

Островский создал "Бесприданницу" в 1878 году, и за почти полтора века пьеса не потеряла актуальности. В её основе — драма молодой девушки Ларисы из обедневшей семьи, которая разрывается между искренними чувствами к бедному человеку и перспективой брака с богатым, но грубым женихом. Трагедия Ларисы давно стала символом женской несвободы и давления общества.

Авторы проекта подчеркивают: они намерены сохранить дух классического произведения, но привнести в него актуальный взгляд. По их замыслу, история не завершится смертью героини — это лишь начало расследования, которое вскроет новые тайны.

Взгляд режиссёра

"В "Бесприданнице" с гибелью Ларисы закончилась только ее история, а для всех остальных персонажей сюжет не окончен, потому что свидетелей гибели девушки нет, и наутро к "уважаемым людям" придет полиция. В процессе развития сюжета мы узнаем множество неприятных фактов из личной биографии следователя, ведущего это дело. Его "комплекс вины" — одна из движущих сил дотошного расследования. Наш "великий сыщик", который станет бороться не за "красивую версию" и не за "громкое резонансное дело", а постарается добиться правды, тоже окажется жертвой обстоятельств и неписаных правил, потому что правда неудобна всем, в том числе и обществу", — заявил режиссер.

Кто работает над проектом

Александр Стриженов выступает не только режиссёром, но и автором идеи. Сценарий доверен Ирине Павловой. Судя по их заявлениям, сериал обещает быть не просто адаптацией, а полноценным продолжением, где действие приобретает детективный оттенок.