Масло, которое не горит и не стареет: как обычный продукт стал легендой кухни

Топлёное масло — это не просто старинный продукт, который перекочевал из бабушкиных сундуков на современные кухни. Это универсальная основа для жарки, выпечки и даже косметических процедур. Оно выдерживает высокие температуры, не пенится, не горит и при этом сохраняет нежный ореховый аромат. Многие хозяйки уверены: если в доме есть банка топлёного масла, ужин всегда удастся.

Что такое топлёное масло и чем оно отличается от Гхи

Топлёное масло готовится из обычного сливочного методом медленного нагревания и выпаривания влаги. Оно становится чище, легче усваивается организмом и хранится значительно дольше. Индийское масло Гхи — родственник топлёного, но не копия. Его варят при более высокой температуре и дольше выдерживают, отчего вкус становится насыщеннее, а срок хранения — почти вечным. Кроме того, Гхи используют не только в кулинарии, но и в аюрведе как лечебное средство.

Как приготовить топлёное масло дома

Приготовление топлёного масла — процесс нетрудный, но требует внимания к деталям.

Выберите качественное сливочное масло с жирностью не ниже 82,5%. Лучше — домашнее или фермерское, без добавок. Достаньте его из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким. Нарежьте на кусочки и сложите в кастрюлю с толстым дном или антипригарным покрытием. Поставьте на средний огонь, дайте растопиться. Когда появится лёгкое кипение, убавьте нагрев до минимума. Не накрывайте крышкой! Маслу нужно "дышать", чтобы влага испарялась. Снимайте пенку, не давая осадку пригореть. Через 30-40 минут масса станет прозрачной, а осадок — золотистым. Это значит, что масло готово. Процедите через марлю, предварительно ошпаренную кипятком. Остудите при комнатной температуре, храните в стеклянной банке.

Такое масло не требует холодильника — при комнатных условиях оно спокойно живёт до девяти месяцев, а в холоде — больше года.

Сравнение: сливочное, топлёное и Гхи