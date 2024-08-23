Захват заложников в ИК-19: команду "брать живьём" дали штурмующим

Во время штурма исправительной колонии №19 в Волгоградской области захватчиков было приказано "брать живьем". Об этом пишет Telegram-канал SHOT. По данным источника, это сделано, чтобы "распутать радикальный клубок".

Ранее в ИК-19 города Суровикино четверо заключённых захватили в заложники четырёх сотрудников ФСИН на заседании дисциплинарной комиссии. По неподтверждённой информации, террористы принадлежат к террористической группировке ИГИЛ*.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате захвата пострадали четыре человека, их увезли в Суровикинскую районную больницу. Одного спасти не удалось. Следком России возбудил уголовное дело.

Тем временем штурм был закончен, террористы ИК-19 ликвидированы, заложников спасли, пишут Mash и Baza. Пострадавшим оказывается медпомощь, семьям погибших окажут поддержку. Правоохранители продолжают оперативно-следственные действия.

*Террористическая группировка, запрещена в РФ.

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)