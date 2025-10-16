Громкие сирены и тихая тревога: что значат странные листовки у домов Екатеринбурга
На домах Екатеринбурга начали расклеивать памятки с инструкциями о действиях в случае опасности — военных конфликтов или чрезвычайных ситуаций. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии города.
"Для оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, применяется единый сигнал: "Внимание всем!”" — говорится в тексте инструкции.
Распространением листовок занимаются управляющие компании. Жителям напоминают, что при звуке сирены или сообщении о сигнале необходимо включить телевизор, радио или интернет и следить за официальными источниками информации, чтобы узнать дальнейшие указания.
Почему начали расклеивать инструкции
С начала 2024 года в нескольких регионах России, включая Свердловскую область, вступили в силу обновлённые регламенты информирования граждан о потенциальной опасности, в том числе о возможных угрозах, связанных с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Такие меры призваны повысить осведомлённость населения и сократить время реакции в случае возникновения угрозы.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru