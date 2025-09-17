Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:11

Громко, массово, по плану: зачем в Пензе снова запускают сирены

В Пензенской области проведут штабные учения по гражданской обороне

В Пензенской области 1-2 октября пройдут масштабные штабные учения по гражданской обороне. Распоряжение об этом 15 сентября подписал губернатор Олег Мельниченко.

Что запланировано

Главная цель тренировок — комплексная проверка готовности систем оповещения как на региональном, так и на муниципальном уровне. Отдельным распоряжением уточнят порядок и детали проведения проверки.

Кто будет задействован

К учениям подключат сотрудников МЧС, специалистов министерства ЖКХ и государственного жилищного надзора, а также представителей органов местного самоуправления.

Зачем это нужно

Электросирены в регионе уже проверяли 6 августа. Тогда жителей просили не волноваться: тревожные сигналы звучали исключительно в учебных целях. Подобные тренировки позволяют отработать взаимодействие между экстренными службами, руководителями предприятий и организациями.

Документ о проведении новых учений вступил в силу сразу после подписания.

