Деньги есть, но их как будто нет: почему пензенские депутаты ругаются из-за 20 миллионов

Двадцать миллионов рублей, заложенные на 2026 год для реализации проектов благоустройства в рамках инициативного бюджетирования, депутаты городской думы посчитали слишком скромной суммой. На заседании 20 октября депутат Андрей Жданников выразил сомнение, что этих средств хватит, чтобы поддержать все идеи горожан.

Дискуссия на заседании гордумы

"Если 20 проектов заявятся, каждому по миллиону? Или мы будем ограничивать количество участников? Тогда сколько — три, пять?" — обратился Жданников к начальнику отдела развития местного самоуправления Светлане Чернецовой.

Она пояснила, что заявки будут рассматривать на конкурсной основе.

"Может заявиться один проект на 20 млн, может — двадцать по одному миллиону. Все зависит от суммы, которую определят жители. Если территория небольшая, хватит пяти миллионов, если большая — и двадцати может не хватить", — отметила Чернецова.

По её словам, комиссия вправе распределить всю сумму даже на один проект, если именно он будет признан наиболее значимым.

Мнение председателя гордумы

Председатель гордумы Денис Соболев предложил более сбалансированный подход:

"Было бы правильно, чтобы выиграло четыре проекта по пять миллионов — тогда в каждом районе города появится новое благоустроенное место".

Однако Андрей Жданников настаивал, что 20 миллионов — это слишком мало, учитывая рост цен на стройматериалы:

"Я уверен, заявок будет много. А на пять миллионов сегодня много не сделаешь. Нужно увеличить общую сумму".

Как участвовать в программе

Глава города Олег Денисов ранее объяснил, что жители сами разрабатывают проект, определяют его границы и примерную стоимость, а затем выносят инициативу на собрание. После одобрения проект направляют в администрацию с 1 по 10 апреля.

В качестве примера успешного проекта он привёл благоустройство пустыря на улице Ново-Казанской, где на месте заброшенного участка появился зелёный уголок с прогулочной зоной и скамейками. На сэкономленные средства дополнительно проложат сети освещения.