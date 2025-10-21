Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована вчера в 23:26

Деньги есть, но их как будто нет: почему пензенские депутаты ругаются из-за 20 миллионов

Депутаты Пензы назвали недостаточным финансирование проектов инициативного бюджетирования на 2026 год

Двадцать миллионов рублей, заложенные на 2026 год для реализации проектов благоустройства в рамках инициативного бюджетирования, депутаты городской думы посчитали слишком скромной суммой. На заседании 20 октября депутат Андрей Жданников выразил сомнение, что этих средств хватит, чтобы поддержать все идеи горожан.

Дискуссия на заседании гордумы

"Если 20 проектов заявятся, каждому по миллиону? Или мы будем ограничивать количество участников? Тогда сколько — три, пять?" — обратился Жданников к начальнику отдела развития местного самоуправления Светлане Чернецовой.

Она пояснила, что заявки будут рассматривать на конкурсной основе.

"Может заявиться один проект на 20 млн, может — двадцать по одному миллиону. Все зависит от суммы, которую определят жители. Если территория небольшая, хватит пяти миллионов, если большая — и двадцати может не хватить", — отметила Чернецова.

По её словам, комиссия вправе распределить всю сумму даже на один проект, если именно он будет признан наиболее значимым.

Мнение председателя гордумы

Председатель гордумы Денис Соболев предложил более сбалансированный подход:

"Было бы правильно, чтобы выиграло четыре проекта по пять миллионов — тогда в каждом районе города появится новое благоустроенное место".

Однако Андрей Жданников настаивал, что 20 миллионов — это слишком мало, учитывая рост цен на стройматериалы:

"Я уверен, заявок будет много. А на пять миллионов сегодня много не сделаешь. Нужно увеличить общую сумму".

Как участвовать в программе

Глава города Олег Денисов ранее объяснил, что жители сами разрабатывают проект, определяют его границы и примерную стоимость, а затем выносят инициативу на собрание. После одобрения проект направляют в администрацию с 1 по 10 апреля.

В качестве примера успешного проекта он привёл благоустройство пустыря на улице Ново-Казанской, где на месте заброшенного участка появился зелёный уголок с прогулочной зоной и скамейками. На сэкономленные средства дополнительно проложат сети освещения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

После взрыва на заводе 17.10.2025 в 22:20
Под завалами — люди: в Башкирии расследуют взрыв на химпредприятии

После взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке, где пострадали восемь человек, возбуждено уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности.

Читать полностью » Саратовцы продолжают помогать восстанавливать Сватовский район ЛНР 17.10.2025 в 13:02
От гуманитарки до хирургии: как Саратовская область возрождает Сватово в ЛНР

Саратовцы восстанавливают Сватовский район ЛНР: строят школы и больницы, ремонтируют дороги и памятники, проводят медосмотры и принимают луганских детей в лагерях на Волге.

Читать полностью » В Уфе возбудили дело после массового ДТП с двумя погибшими 16.10.2025 в 22:23
Смертельный рейс в Уфе: водитель без прав на грузовике снёс всё на своём пути

После массового ДТП в Уфе, где грузовик без тормозов протаранил 11 машин, возбуждено уголовное дело — выяснилось, что водитель работал нелегально и без прав.

Читать полностью » В Арзамасе Следком возбудил уголовное дело после отравления школьников 16.10.2025 в 19:24
Вместо звонка — карантин: в СК выясняют, чем отравились ученики школы в Арзамасе

В Арзамасе возбуждено уголовное дело после массового отравления школьников. Следователи проверяют питание в столовой, школа закрыта на карантин.

Читать полностью » В Оренбургской области жители жалуются на отсутствие отопления — губернатор поручил меры 15.10.2025 в 5:38
Жители Оренбурга и Медногорска без отопления: губернатор обещает меры против ненадёжных УК

Жители Оренбургской области жалуются на отсутствие отопления в домах. Губернатор Евгений Солнцев поручил проверку управляющих компаний, не справившихся с подготовкой к сезону.

Читать полностью » Смартфоны vivo показали рекордный рост продаж в Самаре в третьем квартале 2025 года 15.10.2025 в 4:46
Самые дешевые смартфоны в Самаре: какие модели подешевели на 33% и больше

Цены на новые смартфоны в Самаре в третьем квартале 2025 года снизились на 7%. Китайский бренд vivo показал самый высокий рост продаж — в 2,5 раза.

Читать полностью » В Татарстане утвердили законы, увеличивающие финансирование образования на 20% с 2026 года 15.10.2025 в 3:37
С 2026 года в Татарстане начнётся рост финансирования образования: что ждёт школы и детсады

С 1 января 2026 года в Татарстане вступят в силу два закона, регулирующие финансовое обеспечение образования. Нормативы будут увеличены на 20% по сравнению с 2025 годом.

Читать полностью » Нижегородская область стала победителем Национальной премии по протоколу и этикету на Саммите 2025 15.10.2025 в 2:27
Пятая победа Нижегородской области на премии: как проект для молодежи изменил протокольную практику

Нижегородская область вновь победила на Саммите по протоколу-2025, получив признание за проект по популяризации профессии специалистов в сфере международных отношений среди молодежи.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Выращивание помидоров дома зимой обеспечивает ароматные овощи и украшает интерьер квартиры
УрФО
Тюменцы отказываются от заказов автомобилей из-за неопределенности с утильсбором — URA.RU
Туризм
Tripadvisor: Beto Carrero World занял второе место в мире среди парков развлечений
ПФО
В Пензенской области 22 октября пройдёт эфир о доступе к интернету при изменении условий связи
СФО
Колледж Олимпийского резерва в Ханты-Мансийске получил высший рейтинг в 2ГИС
Еда
Индейка с ананасами в духовке сохраняет сочность мяса по рецепту шеф-повара
Еда
Кулинарное сообщество отметило популярность драников с чесноком и сливками
Технологии
NVIDIA объявила о прорыве: открытая модель показала результат уровня золота на олимпиаде по информатике
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet