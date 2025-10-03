Кашгар: где древние традиции соседствуют с современными рынками
Кашгар — сердце Восточного Туркестана, город, который для уйгуров является хранителем их традиций, уклада и культуры. Хотя официальной столицей Синьцзянь-Уйгурского автономного района считается Урумчи, именно Кашгар на протяжении тысячелетий оставался духовным и культурным центром региона. Недаром местные жители любят повторять: "Всё лучшее в Синьцзяне — из Кашгара".
География и природа
Кашгар расположен в одноимённом оазисе, на западной окраине Таримской впадины. С трёх сторон его обрамляют горные хребты: на севере — Тянь-Шань, на юге — Кунь-Лунь, а с востока к городу подступают пески Такла-Макан. Оазис питают три реки: Кашгар, Гёздарья и Хантерексу, благодаря которым земля здесь плодородна, несмотря на сухой климат. Это делает Кашгар одним из самых благоприятных мест для жизни и земледелия в регионе.
Население и культурное деление
Сегодня в Кашгаре проживает более 570 тысяч человек, большинство из которых — уйгуры. Город чётко разделён на две части:
- Старый город — традиционный уйгурский район с узкими улочками, глинобитными домами и базарами.
- Новая часть — более современная, где рядом с уйгурами живут китайцы (до 40 %), киргизы и сарыкольцы.
Любопытно, что межэтнические браки здесь крайне редки: уйгурские семьи предпочитают хранить традиции и культуру внутри своей общины.
Исторический центр Великого Шёлкового пути
Кашгар — один из древнейших городов Восточного Туркестана. В древности его называли Шулэ, а современное китайское название "Каши" переводится как "место торговли камнями".
Благодаря выгодному положению Кашгар стал ключевой точкой на Шёлковом пути. Караваны отсюда шли:
- на запад — через Ферганскую долину,
- на юг — в Кашмир,
- на север — в Урумчи и Турфан.
Именно из Кашгара везли нефрит, драгоценные камни, ковры, фрукты и произведения искусства.
История и важные события
- 60 г. до н. э. - династия Хань возводит здесь резиденцию военного губернатора.
- XIV век - город захвачен и разрушен войсками Тамерлана.
- XIX век - восстание Якуб-бека против китайского владычества.
- XIX-XX вв. - Кашгар становится ареной "Большой игры" между Россией и Великобританией.
Долгое время город оставался политическим и культурным центром всего Восточного Туркестана.
Современный Кашгар
Сегодня Кашгар — это город ремёсел, искусства и торговли. Уйгуры славятся музыкальными традициями, и в Кашгаре можно найти множество лавок с национальными инструментами. Но главная особенность города — его рынки.
Наиболее знаменит Восточный базар, один из крупнейших в Синьцзяне. Здесь можно купить:
- ткани и одежду,
- ковры ручной работы,
- сухофрукты и гранаты,
- национальные украшения,
- предметы искусства.
Не случайно Кашгар называют "гранатовым городом": гранат здесь не только любимый фрукт, но и символ, отражённый в костюмах, архитектуре и орнаментах.
Сравнение: Старый и Новый Кашгар
|Часть города
|Особенности
|Атмосфера
|Старый Кашгар
|Уйгурская архитектура, базары, глинобитные дома
|Традиции и колорит
|Новый Кашгар
|Современные здания, многонациональное население
|Современность и деловая жизнь
Советы шаг за шагом: как познакомиться с Кашгаром
- Начните с прогулки по Старому городу — здесь ощущается дух Восточного Туркестана.
- Посетите Восточный базар — место, где можно купить всё от ковров до специй.
- Попробуйте местные блюда: плов, лагман, самсу и гранатовый сок.
- Загляните в мастерские ремесленников и музеи.
- Поднимитесь на смотровые площадки, чтобы увидеть оазис и горы вокруг города.
FAQ
Как добраться до Кашгара?
На самолёте из Урумчи или поездом по ветке, соединяющей города.
Сколько дней нужно для посещения?
Минимум 2-3 дня, чтобы успеть посетить Старый город, базары и окрестности.
Что привезти из Кашгара?
Ковры, музыкальные инструменты, сухофрукты и украшения.
Кашгар — это место, где древняя история и современность переплетаются самым естественным образом. Здесь можно почувствовать атмосферу Великого Шёлкового пути, увидеть живое наследие уйгурской культуры и ощутить особую энергетику города, который по праву считается душой Синьцзяна.
