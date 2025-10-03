Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кашгар
Кашгар
© commons.wikimedia.org by rheins is licensed under CC BY 3.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:11

Кашгар: где древние традиции соседствуют с современными рынками

Кашгар в Синьцзяне: сердце Восточного Туркестана и центр уйгурской культуры

Кашгар — сердце Восточного Туркестана, город, который для уйгуров является хранителем их традиций, уклада и культуры. Хотя официальной столицей Синьцзянь-Уйгурского автономного района считается Урумчи, именно Кашгар на протяжении тысячелетий оставался духовным и культурным центром региона. Недаром местные жители любят повторять: "Всё лучшее в Синьцзяне — из Кашгара".

География и природа

Кашгар расположен в одноимённом оазисе, на западной окраине Таримской впадины. С трёх сторон его обрамляют горные хребты: на севере — Тянь-Шань, на юге — Кунь-Лунь, а с востока к городу подступают пески Такла-Макан. Оазис питают три реки: Кашгар, Гёздарья и Хантерексу, благодаря которым земля здесь плодородна, несмотря на сухой климат. Это делает Кашгар одним из самых благоприятных мест для жизни и земледелия в регионе.

Население и культурное деление

Сегодня в Кашгаре проживает более 570 тысяч человек, большинство из которых — уйгуры. Город чётко разделён на две части:

  • Старый город — традиционный уйгурский район с узкими улочками, глинобитными домами и базарами.
  • Новая часть — более современная, где рядом с уйгурами живут китайцы (до 40 %), киргизы и сарыкольцы.

Любопытно, что межэтнические браки здесь крайне редки: уйгурские семьи предпочитают хранить традиции и культуру внутри своей общины.

Исторический центр Великого Шёлкового пути

Кашгар — один из древнейших городов Восточного Туркестана. В древности его называли Шулэ, а современное китайское название "Каши" переводится как "место торговли камнями".

Благодаря выгодному положению Кашгар стал ключевой точкой на Шёлковом пути. Караваны отсюда шли:

  • на запад — через Ферганскую долину,
  • на юг — в Кашмир,
  • на север — в Урумчи и Турфан.

Именно из Кашгара везли нефрит, драгоценные камни, ковры, фрукты и произведения искусства.

История и важные события

  • 60 г. до н. э. - династия Хань возводит здесь резиденцию военного губернатора.
  • XIV век - город захвачен и разрушен войсками Тамерлана.
  • XIX век - восстание Якуб-бека против китайского владычества.
  • XIX-XX вв. - Кашгар становится ареной "Большой игры" между Россией и Великобританией.

Долгое время город оставался политическим и культурным центром всего Восточного Туркестана.

Современный Кашгар

Сегодня Кашгар — это город ремёсел, искусства и торговли. Уйгуры славятся музыкальными традициями, и в Кашгаре можно найти множество лавок с национальными инструментами. Но главная особенность города — его рынки.

Наиболее знаменит Восточный базар, один из крупнейших в Синьцзяне. Здесь можно купить:

  • ткани и одежду,
  • ковры ручной работы,
  • сухофрукты и гранаты,
  • национальные украшения,
  • предметы искусства.

Не случайно Кашгар называют "гранатовым городом": гранат здесь не только любимый фрукт, но и символ, отражённый в костюмах, архитектуре и орнаментах.

Сравнение: Старый и Новый Кашгар

Часть города Особенности Атмосфера
Старый Кашгар Уйгурская архитектура, базары, глинобитные дома Традиции и колорит
Новый Кашгар Современные здания, многонациональное население Современность и деловая жизнь

Советы шаг за шагом: как познакомиться с Кашгаром

  1. Начните с прогулки по Старому городу — здесь ощущается дух Восточного Туркестана.
  2. Посетите Восточный базар — место, где можно купить всё от ковров до специй.
  3. Попробуйте местные блюда: плов, лагман, самсу и гранатовый сок.
  4. Загляните в мастерские ремесленников и музеи.
  5. Поднимитесь на смотровые площадки, чтобы увидеть оазис и горы вокруг города.

FAQ

Как добраться до Кашгара?
На самолёте из Урумчи или поездом по ветке, соединяющей города.

Сколько дней нужно для посещения?
Минимум 2-3 дня, чтобы успеть посетить Старый город, базары и окрестности.

Что привезти из Кашгара?
Ковры, музыкальные инструменты, сухофрукты и украшения.

Кашгар — это место, где древняя история и современность переплетаются самым естественным образом. Здесь можно почувствовать атмосферу Великого Шёлкового пути, увидеть живое наследие уйгурской культуры и ощутить особую энергетику города, который по праву считается душой Синьцзяна.

