Кашгар: где древние традиции соседствуют с современными рынками

Кашгар — сердце Восточного Туркестана, город, который для уйгуров является хранителем их традиций, уклада и культуры. Хотя официальной столицей Синьцзянь-Уйгурского автономного района считается Урумчи, именно Кашгар на протяжении тысячелетий оставался духовным и культурным центром региона. Недаром местные жители любят повторять: "Всё лучшее в Синьцзяне — из Кашгара".

География и природа

Кашгар расположен в одноимённом оазисе, на западной окраине Таримской впадины. С трёх сторон его обрамляют горные хребты: на севере — Тянь-Шань, на юге — Кунь-Лунь, а с востока к городу подступают пески Такла-Макан. Оазис питают три реки: Кашгар, Гёздарья и Хантерексу, благодаря которым земля здесь плодородна, несмотря на сухой климат. Это делает Кашгар одним из самых благоприятных мест для жизни и земледелия в регионе.

Население и культурное деление

Сегодня в Кашгаре проживает более 570 тысяч человек, большинство из которых — уйгуры. Город чётко разделён на две части:

Старый город — традиционный уйгурский район с узкими улочками, глинобитными домами и базарами.

Новая часть — более современная, где рядом с уйгурами живут китайцы (до 40 %), киргизы и сарыкольцы.

Любопытно, что межэтнические браки здесь крайне редки: уйгурские семьи предпочитают хранить традиции и культуру внутри своей общины.

Исторический центр Великого Шёлкового пути

Кашгар — один из древнейших городов Восточного Туркестана. В древности его называли Шулэ, а современное китайское название "Каши" переводится как "место торговли камнями".

Благодаря выгодному положению Кашгар стал ключевой точкой на Шёлковом пути. Караваны отсюда шли:

на запад — через Ферганскую долину,

на юг — в Кашмир,

на север — в Урумчи и Турфан.

Именно из Кашгара везли нефрит, драгоценные камни, ковры, фрукты и произведения искусства.

История и важные события

60 г. до н. э. - династия Хань возводит здесь резиденцию военного губернатора.

- династия Хань возводит здесь резиденцию военного губернатора. XIV век - город захвачен и разрушен войсками Тамерлана.

- город захвачен и разрушен войсками Тамерлана. XIX век - восстание Якуб-бека против китайского владычества.

- восстание Якуб-бека против китайского владычества. XIX-XX вв. - Кашгар становится ареной "Большой игры" между Россией и Великобританией.

Долгое время город оставался политическим и культурным центром всего Восточного Туркестана.

Современный Кашгар

Сегодня Кашгар — это город ремёсел, искусства и торговли. Уйгуры славятся музыкальными традициями, и в Кашгаре можно найти множество лавок с национальными инструментами. Но главная особенность города — его рынки.

Наиболее знаменит Восточный базар, один из крупнейших в Синьцзяне. Здесь можно купить:

ткани и одежду,

ковры ручной работы,

сухофрукты и гранаты,

национальные украшения,

предметы искусства.

Не случайно Кашгар называют "гранатовым городом": гранат здесь не только любимый фрукт, но и символ, отражённый в костюмах, архитектуре и орнаментах.

Сравнение: Старый и Новый Кашгар

Часть города Особенности Атмосфера Старый Кашгар Уйгурская архитектура, базары, глинобитные дома Традиции и колорит Новый Кашгар Современные здания, многонациональное население Современность и деловая жизнь

Советы шаг за шагом: как познакомиться с Кашгаром

Начните с прогулки по Старому городу — здесь ощущается дух Восточного Туркестана. Посетите Восточный базар — место, где можно купить всё от ковров до специй. Попробуйте местные блюда: плов, лагман, самсу и гранатовый сок. Загляните в мастерские ремесленников и музеи. Поднимитесь на смотровые площадки, чтобы увидеть оазис и горы вокруг города.

FAQ

Как добраться до Кашгара?

На самолёте из Урумчи или поездом по ветке, соединяющей города.

Сколько дней нужно для посещения?

Минимум 2-3 дня, чтобы успеть посетить Старый город, базары и окрестности.

Что привезти из Кашгара?

Ковры, музыкальные инструменты, сухофрукты и украшения.

Кашгар — это место, где древняя история и современность переплетаются самым естественным образом. Здесь можно почувствовать атмосферу Великого Шёлкового пути, увидеть живое наследие уйгурской культуры и ощутить особую энергетику города, который по праву считается душой Синьцзяна.