Памятник "Первопоселенец", Пенза
Памятник "Первопоселенец", Пенза
© commons.wikimedia.org by Danil 58rus is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:21

Почему Пермь и Пенза постоянно путаются — и как не стать жертвой ошибки

В Перми на улице Макаренко обнаружили люк с маркировкой "Пенза водоканал"

Можно ли перепутать Пензу с Пермью? Оказывается, да — и такие случаи происходят регулярно.

Недавно в Перми у дома № 12а на улице Макаренко обнаружили крышку люка с надписью "Пенза водоканал". На странную находку обратил внимание заведующий кафедрой социально-культурных технологий и туризма местного университета Павел Ширинкин. Он поделился фото в своей странице "ВКонтакте" и иронично подписал снимок:

"Ну я же говорил, что это не Пермь… это, ребята, Пенза…"

Под публикацией тут же разгорелась дискуссия: горожане с юмором начали называть себя "пензяками".

Случаи путаницы

Это далеко не первый случай смешения двух городов:

  • 2022 год. Популярная певица Mary Gu (Мария Гусарова) оказалась не там, где ждали её поклонники: организаторы перепутали города и купили билет в Пермь вместо Пензы.

  • 2024 год. У Пензенского аэропорта появился указатель с информацией: "Пермь — 1 180 км". В том же году художники в Перми создали граффити для приезжих с надписью: "Добро пожаловать в Пензу!".

Почему это происходит?

Обе территории разделяют сотни километров, но схожесть звучания их названий регулярно становится причиной забавных и неловких ситуаций. Иногда путаница оборачивается курьёзами, иногда — сбивает с толку даже профессиональных организаторов.

Итог

Пенза и Пермь остаются "двойниками" в сознании многих, и каждый новый случай подтверждает: не всё так просто с географией на слух.

