Почему привычный лимон с чаем не всегда полезен при болезни

Лимон с чаем давно считается народным средством при простуде. Однако доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета Павел Бережанский предупреждает: в период заболевания цитрусовые могут усугубить состояние, а не помочь.

В чём опасность апельсинов и лимонов во время простуды

Цитрусовые действительно богаты витамином C, но при этом содержат большое количество кислот, которые:

раздражают и без того воспалённые слизистые оболочки;

увеличивают дискомфорт и могут замедлять восстановление.

По словам специалиста, это особенно важно учитывать при боли в горле или кашле.

Где взять витамин C вместо цитрусовых

Безопасные и полезные альтернативы:

брокколи и цветная капуста;

свежая зелень (петрушка, укроп);

обычный картофель;

отвар шиповника.

Кроме того, витамин C можно получить из специализированных комплексов — но только после консультации с врачом.

Общие рекомендации при простуде

больше тёплого питья;

лёгкая пища, без острых и кислых продуктов;

постельный режим и отдых.

Если хочется дополнительно поддержать иммунитет, лучше выбрать менее кислые источники витамина C, — советует специалист.