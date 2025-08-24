Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Семена чиа
Семена чиа
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:40

Почему привычный лимон с чаем не всегда полезен при болезни

Профессор Павел Бережанский: цитрусовые при простуде могут раздражать слизистые и замедлять выздоровление

Лимон с чаем давно считается народным средством при простуде. Однако доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета Павел Бережанский предупреждает: в период заболевания цитрусовые могут усугубить состояние, а не помочь.

В чём опасность апельсинов и лимонов во время простуды

Цитрусовые действительно богаты витамином C, но при этом содержат большое количество кислот, которые:

  • раздражают и без того воспалённые слизистые оболочки;
  • увеличивают дискомфорт и могут замедлять восстановление.

По словам специалиста, это особенно важно учитывать при боли в горле или кашле.

Где взять витамин C вместо цитрусовых

Безопасные и полезные альтернативы:

  • брокколи и цветная капуста;
  • свежая зелень (петрушка, укроп);
  • обычный картофель;
  • отвар шиповника.

Кроме того, витамин C можно получить из специализированных комплексов — но только после консультации с врачом.

Общие рекомендации при простуде

  • больше тёплого питья;
  • лёгкая пища, без острых и кислых продуктов;
  • постельный режим и отдых.

Если хочется дополнительно поддержать иммунитет, лучше выбрать менее кислые источники витамина C, — советует специалист.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач-эндокринолог Наталья Балашова назвала продукты для здоровья кожи и волос вчера в 20:06

Секрет сияющей кожи: как белок и вода работают на вашу красоту

Узнайте, как белок, витамины и правильная гидратация влияют на сияющую кожу и густые волосы. Откройте для себя секреты красоты от врачей.

Читать полностью » Учёные выявили связь между потреблением калия и снижением риска депрессии вчера в 19:04

Калий — ваш секретный союзник против депрессии: узнайте, сколько его нужно

Узнайте, как калий способен повысить ваше психическое здоровье и сделать вас менее уязвимыми к депрессии. Включите эти продукты в свой рацион и улучшите качество жизни.

Читать полностью » Врачи: равномерное распределение белка в течение дня повышает эффективность тренировок вчера в 18:33

Пропустили белковое окно после тренировки — и рост мышц остановился

Узнайте, сколько белка необходимо для набора мышечной массы. Правильное распределение и разнообразие источников – ключ к успеху.

Читать полностью » Семь малозаметных признаков дефицита витамина Е вчера в 18:01

Скрытые знаки дефицита витамина Е: проверьте, не угрожают ли они вашему здоровью

Вы знаете, что дефицит витамина Е может проявляться через обычные признаки? Узнайте о 7 тревожных симптомах и о том, как восполнить его запасы.

Читать полностью » Пятиступенчатая система ухода за руками: как сохранить кожу молодой и здоровой вчера в 17:59

Почему ваши руки выдают возраст: 5 шагов к улучшению состояния кожи

Узнайте, как вернуть женщинам молодость кожи рук с помощью пяти простых шагов: от очищения до защиты от солнца. Каждый шаг важен для вашего ухода.

Читать полностью » Врач Буланже: внезапная потеря веса у пожилых связана с утратой мышц вчера в 17:14

Мышцы тают быстрее, чем кажется: вот что запускает процесс после 50 лет

С возрастом мы теряем до 30% мышечной массы, но это можно изменить! Узнайте, как белок и движение помогут сохранить силу после 65 лет.

Читать полностью » Остин Батлер признался, что пережил приступ временной слепоты во время съемок вчера в 16:58

Изменить здоровье вместо ролей: уроки Остина Батлера о балансе между работой и личной жизнью

Остин Батлер поделился шокирующими историями о здоровье. Мигрень и временная слепота заставили его переосмыслить актерство и доставшее тяжелое бремя.

Читать полностью » Учёные назвали робало одной из самых полезных рыб Средиземноморья вчера в 16:01

Съешьте это, чтобы помолодеть: рыба для тех, кто заботится о здоровье мозга и сердца

Узнайте о пользе робало — рыбе, богатой Омега-3, минералами и белком. Рецепты приготовления и полезные свойства этого продукта.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт кокосовых шариков без сахара и выпечки
Спорт и фитнес

Интервальная тренировка на гребле: 5 раундов высокой интенсивности
Дом

Деликатные ткани и бельё: правила ухода без машинной стирки
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Бен Лаудер-Дайкс перечислил упражнения с гантелями для спины и корпуса
Садоводство

Секрет опытных садоводов: зачем укрывать грядки сорняками – простой и эффективный метод
Культура и шоу-бизнес

Prime Video представит сериал "Бегущий по лезвию 2099" в 2026 году
Авто и мото

Автоюрист назвал безопасные действия, если на трассе показывают съехать на обочину
Садоводство

Плодоношение малины: три лучших приема для крепких кустов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru