Почему привычный лимон с чаем не всегда полезен при болезни
Лимон с чаем давно считается народным средством при простуде. Однако доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета Павел Бережанский предупреждает: в период заболевания цитрусовые могут усугубить состояние, а не помочь.
В чём опасность апельсинов и лимонов во время простуды
Цитрусовые действительно богаты витамином C, но при этом содержат большое количество кислот, которые:
- раздражают и без того воспалённые слизистые оболочки;
- увеличивают дискомфорт и могут замедлять восстановление.
По словам специалиста, это особенно важно учитывать при боли в горле или кашле.
Где взять витамин C вместо цитрусовых
Безопасные и полезные альтернативы:
- брокколи и цветная капуста;
- свежая зелень (петрушка, укроп);
- обычный картофель;
- отвар шиповника.
Кроме того, витамин C можно получить из специализированных комплексов — но только после консультации с врачом.
Общие рекомендации при простуде
- больше тёплого питья;
- лёгкая пища, без острых и кислых продуктов;
- постельный режим и отдых.
Если хочется дополнительно поддержать иммунитет, лучше выбрать менее кислые источники витамина C, — советует специалист.
