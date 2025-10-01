Лимон перезимует без проблем — нужен всего один правильный шаг

Ароматные лимоны, апельсины и мандарины всё чаще украшают подоконники и террасы у любителей растений. Летом они дарят ощущение юга, радуют свежей листвой и цветами, но наступление холодов часто ставит владельцев в тупик. Неправильное решение при выборе места или режима ухода может обойтись дорого: весной деревце может не ожить. Разберём, как правильно организовать зимовку цитрусовых в домашних условиях и чего стоит избегать.

Основные правила зимовки

Цитрусовые относятся к теплолюбивым культурам, но именно в холодный сезон им требуется период покоя. В это время растение не должно активно расти, поэтому условия содержания заметно отличаются от летних. Оптимальная зимовка складывается из трёх факторов: температура, освещение и полив.

Сравнение зимних условий содержания