Такого лука вы точно не пробовали: кисло, сладко, солёно — и всё сразу

Когда привычные гарниры начинают приедаться, на выручку приходит нечто неожиданное — маринованный лук, приготовленный по особому рецепту. Он одновременно сладкий, солёный и с приятной цитрусовой кислинкой. Идеальное дополнение к тушёному, томлёному или копчёному мясу, а также к тако, фахитас, буррито и даже сэндвичам. Этот лук не просто гарнир — он способен стать звездой тарелки.

Ингредиенты: простые, но с характером

Чтобы создать этот пикантный акцент, вам понадобятся:

1 красная луковица (мелко нарезанная)

15 горошин чёрного перца

15 ягод душистого перца

4 лавровых листа

Сок:

1 грейпфрут (около 80 мл)

1-2 апельсина (около 80 мл)

4-5 лаймов (около 80 мл), плюс немного дополнительного сока при необходимости

Соль (лучше кошерная — примерно 1 ч. л., или 0,5 ч. л. обычной)

Этот рецепт можно легко адаптировать под свои вкусы, регулируя кислотность или сладость с помощью выбора цитрусов.

Процесс приготовления

Обработка лука и специй

Сложите нарезанный лук, чёрный перец, душистый перец и лавровый лист в небольшую кастрюлю. Залейте водой так, чтобы всё было покрыто, и доведите до кипения на сильном огне. После закипания сразу снимите с плиты, осторожно слейте воду и переложите лук в герметичную стеклянную банку или другую подходящую ёмкость.

Маринад с цитрусовым акцентом

Залейте лук смесью свежевыжатых соков грейпфрута, апельсина и лайма. Лук должен быть полностью погружён в жидкость. Если сока не хватает — добавьте ещё немного лаймового. Перемешайте, добавьте соль, плотно закройте и уберите в холодильник минимум на 2 часа. За это время лук окрасится в насыщенный цвет и пропитается ароматами.

Хранение и подача

Маринованный лук хранится в холодильнике до двух недель. Но есть нюанс: душистый перец, чёрный перец и лавровый лист не предназначены для еды — они выполняют исключительно ароматическую функцию.

Вариации и советы

Если удастся найти севильские апельсины — используйте их вместо цитрусовой смеси. Достаточно будет шести столовых ложек сока. Такой вариант особенно популярен на латиноамериканских рынках, где эти плоды ценятся за выраженную кислинку.

Где использовать?

Этот лук — настоящая находка для мясных блюд: