Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Борьба с муравьями и тлей
Борьба с муравьями и тлей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:09

Враги сада прячутся в страхе: этот натуральный спрей из цедры спасет всё

Специалисты Planeta Jardin: цитрусовая кожура защитит растения от муравьёв и тли

Муравьи и тля — настоящая головная боль для садоводов. Эти насекомые не только портят внешний вид растений, но и наносят им серьёзный вред: задерживают рост, переносят болезни и даже разрушают почву вокруг корней. Вместо химических инсектицидов, которые часто негативно сказываются на экосистеме, можно использовать простое и полностью натуральное средство — фруктовые пилинги.

Как кожура цитрусовых помогает в борьбе с вредителями

Цитрусовые известны высоким содержанием витамина С и другими полезными свойствами, но мало кто знает, что их кожура содержит особое эфирное масло — д-лимонен. Именно оно оказывает инсектицидное действие. Для человека оно абсолютно безопасно, а вот для тли и муравьёв становится настоящим токсином.

"Цитрусовые, такие как лимон, апельсин и мандарин, содержат масло д-лимонена. Этот компонент действует как естественный инсектицид, токсичный для некоторых насекомых, таких как муравьи и тля", — отметили специалисты из "Planeta Jardin".

Таким образом, кожура этих фруктов выполняет роль щита: она не просто отпугивает вредителей, но и препятствует их размножению на растениях.

Рецепт натурального цитрусового репеллента

Приготовить домашнее средство несложно:

  1. Соберите кожуру лимона, апельсина и мандарина.

  2. Сложите её в кастрюлю и залейте двумя стаканами воды.

  3. Доведите до кипения и оставьте на огне примерно на 15 минут.

  4. Процедите отвар, чтобы отделить жидкость от кожуры.

  5. Перелейте полученный раствор в пульверизатор, добавьте каплю спирта и хорошо встряхните.

Готовым раствором опрыскивают листья и стебли растений, а также дорожки, по которым передвигаются муравьи.

Чем полезен этот метод

Такое средство можно использовать как для профилактики, так и для активной борьбы с уже появившимися вредителями. Оно помогает защитить растения от трёх главных угроз:

  • Ослабление и задержка роста. Тля высасывает сок, богатый сахарами, что делает побеги вялыми и замедляет развитие. Муравьи же могут повреждать листья, создавая рваные края.
  • Передача вирусов. Тля переносит инфекции с одного растения на другое, что приводит к болезням целых грядок.
  • Нарушение структуры почвы. Муравьи роют ходы и туннели, из-за чего почва становится рыхлой, хуже удерживает влагу и питательные вещества.

Регулярное применение цитрусового раствора помогает саду оставаться здоровым и избавляет от необходимости прибегать к агрессивной "химии".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В России введена ответственность за борщевик: штрафы и изъятие участков сегодня в 17:24

Борщевик атакует: жителей России могут лишить участков за игнорирование сорняка

В России вводится новый закон, который обяжет землевладельцев бороться с борщевиком. С 1 марта 2024 года участки, где сорняк не будет ликвидирован, могут быть изъяты. Это стало ответом на агрессивное распространение растения и его опасность для здоровья.

Читать полностью » Смесь банановой кожуры с уксусом улучшает рост растений и нейтрализует запахи сегодня в 17:18

Химия подводит, кожура банана творит чудеса: простая смесь из кожуры банана решит многие проблемы

Простая смесь банановой кожуры и уксуса превращается в удобрение для растений и натуральный освежитель воздуха для дома.

Читать полностью » Милдью на винограде: опасный враг, против которого есть эффективное средство сегодня в 16:24

Бордосская смесь против болезни винограда: почему она до сих пор актуальна

Ложная мучнистая роса (милдью) – один из самых опасных врагов винограда. Узнайте, как распознать болезнь на ранних стадиях и какие меры помогут спасти до 70% урожая. Советы агронома и исторические факты о борьбе с грибком.

Читать полностью » Садоводы объяснили, как обрезка и пересадка влияют на рост мяты сегодня в 16:13

Душистая мята растет круглый год: эти простые правила ухода за ней меняют всё

Простые секреты ухода помогут вырастить дома крепкую и ароматную мяту. Узнайте, как поливать, где разместить и когда обрезать растение.

Читать полностью » Садовод Самойлова рассказала, когда собирать и как хранить баклажаны сегодня в 15:44

Баклажаны на зиму: лучшие способы заготовки и заморозки

Собрать баклажаны лучше слегка недозревшими — так они нежнее и хранятся дольше. Опилки, прохладный погреб и заготовки помогут сохранить урожай до зимы.

Читать полностью » От Антоновки до весны: лайфхаки опытных садоводов для идеального хранения яблок сегодня в 15:24

Почему ваша Антоновка может храниться до 6 месяцев: секрет знают только опытные садоводы

Садоводы, хотите сохранить яблоки свежими до весны? Откройте для себя 2 уникальных метода: от герметичной банки с плавающей свечой до подземного хранилища. Узнайте, как продлить жизнь вашему урожаю без погреба!

Читать полностью » Кофейная гуща улучшает почву и рост растений — агрономы назвали правила применения сегодня в 14:34

Кофейная гуща работает лучше дорогих подкормок: проверено на розах и томатах

Кофейная гуща способна заменить магазинные удобрения. Разбираемся, какие растения особенно любят такой уход и как использовать её без вреда.

Читать полностью » Карбонат кальция для ваших растений: как правильно использовать скорлупу яиц сегодня в 14:12

Не выбрасывайте скорлупу: 2 способа превратить её в ценное удобрение для вашего огорода

Узнайте, почему дачники закапывают яйца под рассаду! Раскрываем секреты этого народного метода, его пользу для почвы и возможные риски. Народная мудрость или пустая трата времени – разбираемся в деталях.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Упражнения для рук без оборудования: врачи назвали эффективный комплекс на 10 минут
Красота и здоровье

Врачи: сочетание яиц с кофе снижает усвоение кальция и железа почти на 80%
Питомцы

Подготовка кошачьего лотка перед зимой обеспечивает питомцу комфорт и чистоту
Авто и мото

Эксперт Турсунова: перелив масла вызывает течи, нагар и риск заклинивания турбины
Наука и технологии

Ученые из Танзании описали механизм возникновения прямохождения у предков человека
Спорт и фитнес

Упражнения для улучшения баланса и устойчивости рекомендовали врачи
Дом

Дизайнер Анатолий Губанов рассказал, как правильно обустроить маленькую кухню
Туризм

Как появились капсульные отели в Токио и Осаке — от башни Накагин до Capsule Inn Osaka
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet