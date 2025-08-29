Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Цитрусовые растения
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:59

Всего 15 минут на кухне: как приготовить витаминный эликсир для всей семьи

Шеф-повар Александр Белькович делится секретом осеннего напитка с душицей

В период осени, когда организм особенно нуждается в поддержке иммунной системы, важно правильно питаться и употреблять витамины. Специалисты советуют включать в рацион продукты, богатые витаминами и микроэлементами, чтобы успешно противостоять сезонным заболеваниям.

В этом контексте особое внимание уделяется напиткам, которые не только вкусные, но и полезные. Шеф-повар Александр Белькович предложил свой рецепт напитка, способного укрепить здоровье и повысить сопротивляемость организма к простудам.

Витаминный компот из цитрусовых и фейхоа: секреты приготовления

По словам Александра Бельковича, для приготовления эффективного витаминного напитка необходимо использовать свежие и качественные ингредиенты. Основой рецепта являются цитрусовые — мандарины — и фейхоа, которые богаты витамином C и другими полезными веществами. Для приготовления потребуется три мандарина, 300 граммов фейхоа, 200 граммов сахара и 10 граммов душицы. Эти компоненты создают насыщенный вкус и насыщают организм необходимыми витаминами.

Перед началом приготовления фейхоа нужно тщательно промыть под проточной водой, удалить кончики плодов и разрезать их пополам. Цитрусовые также требуют подготовки: их необходимо очистить от кожуры и аккуратно снять белые слои на поверхности плодов — это сделает напиток более приятным на вкус и избавит от горечи. После подготовки ингредиентов воду доводят до кипения, а затем постепенно погружают в неё фейхоа, мандарины, сахар и душицу.

Процесс варки занимает около 15 минут. За это время все компоненты хорошо пропитаются ароматами друг друга и приобретут насыщенный вкус. Готовый напиток можно подавать как горячим, так и охлаждённым — по желанию. Он отлично подходит для утоления жажды в холодное время года или для согревающего чая в прохладные вечера.

Польза осеннего напитка

Александр Белькович отметил, что такой компот не только насыщает организм витаминами, но и обладает целебными свойствами благодаря компонентам. Витамин C из мандаринов и фейхоа помогает укрепить иммунитет, повысить сопротивляемость организма к вирусам и бактериям. Душица же известна своими противовоспалительными свойствами и способностью снимать усталость.

Кроме того, употребление этого напитка способствует улучшению обменных процессов в организме, повышает энергию и помогает бороться с осенней апатией. Он отлично подходит для профилактики простудных заболеваний и гриппа в сезон повышенной заболеваемости.

Рекомендации по употреблению

Александр Белькович советует пить этот витаминный компот как горячим, так и холодным — в зависимости от предпочтений. В тёплом виде он отлично согревает в прохладную погоду, а охлаждённый — освежает в жаркие дни или после физической активности. Для усиления эффекта можно добавить немного мёда или лимонного сока по вкусу.

Также важно помнить о мере: несмотря на пользу напитка, его не стоит употреблять в чрезмерных количествах. Оптимальной считается порция около одного стакана (200-250 мл) в день для поддержания иммунитета без перегрузки организма.

Интересные факты по теме

1. Фейхоа содержит более 80 активных веществ, включая витамины A, C, E и группы B, а также антиоксиданты — это делает его одним из самых полезных фруктов для укрепления иммунитета.
2. Цитрусовые плоды являются одними из лучших источников витамина C — они помогают снизить риск простуды на 50% при регулярном употреблении.
3. Исследования показывают, что душица обладает антивирусными свойствами и способствует снижению симптомов простуды даже при первых признаках заболевания.

