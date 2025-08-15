Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Цитронелла
Цитронелла
© commons.wikimedia.org by Mokkie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:18

Враг комаров — враг опылителей: чем опасна цитронелла для дачного участка

Цитронелла эффективна против комаров, но несёт угрозу полезным насекомым

С наступлением тёплых дней борьба с комарами становится привычным летним делом. Среди натуральных способов отпугивания насекомых особенно популярна цитронелла. Её яркий аромат ценят многие, а эффективность вызывает восторг у садоводов, но стоит задуматься и о её влиянии на окружающую среду.

История Марии из Вернёй-сюр-Сен

В небольшом французском городке Мария Дюпон радикально изменила свои летние вечера.

"С тех пор как я поставила горшки с цитронеллой на террасе, комары исчезли. Раньше стоило выйти — и меня сразу кусали", — рассказывает она.

Мама двоих детей отмечает, что теперь дети могут спокойно играть на улице, не возвращаясь домой с укусами. Подобный опыт есть и у многих соседей, попробовавших этот способ.

Польза с нюансами

Хотя цитронелла известна как эффективное средство против комаров, экологи предупреждают о возможных рисках её широкого применения.

"Каждое растение, введённое в новую среду, может непредсказуемо повлиять на местную флору и фауну", — объясняет эколог Софи Бернар.

Она добавляет, что цитронелла способна оказывать воздействие на полезных насекомых — пчёл и бабочек, которые играют ключевую роль в опылении и поддержании биоразнообразия.

Альтернативы, дружелюбные к природе

Тем, кто хочет защититься от комаров без вреда для экосистемы, стоит обратить внимание на базилик или лаванду — они тоже отпугивают насекомых и при этом менее агрессивны для окружающей среды. Среди практичных решений — москитные сетки и использование вентиляторов на террасе.

Ответственный подход

Перед тем как высаживать растения-репелленты, полезно проконсультироваться с садоводами или экологами. Это поможет выбрать виды, которые органично впишутся в местную природу и при этом защитят домочадцев от комаров.

Баланс между комфортом и природой

Борьба с комарами не должна нарушать экологическое равновесие. Главная цель — совместить летний комфорт с заботой о биоразнообразии. Больше исследований и информированность помогут найти устойчивые, безопасные решения.

