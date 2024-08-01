Калуга пересматривает цены: кроссовер Citroen C5 Aircross резко подешевел в России

Внедорожник Citroen C5 Aircross калужского производства подешевел с 4 299 000 до 3 899 000 рублей, сообщает Auto. ru.
Речь идёт о кроссовере, сборкой которого на предприятии "ПСМА Рус" в Калуге занимается компания "Автомобильные технологии". Также производитель снизил цены на другие модели импоритруемых в РФ Citroen и Peugeot.
Citroen C5 Aircross собирается в Калуге крупноузловым методом и состоит из 800 групп компонентов и 1700 деталей. Этот кроссовер, изначально разработанный в Китае, оснащается 175-сильным двигателем объёмом 1,6 литра в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и предлагается в единственной, но хорошо укомплектованной версии Feel 360. На автомобили предоставляется трёхлетняя гарантия.
Прочие модели Citroen и Peugeot, которые компания "Автомобильные технологии" поставляет на российский рынок, импортируются из-за рубежа. Большой кросс-лифтбек Citroen 5 X теперь стоит 4 299 000 рублей вместо прежних 4 649 000 рублей. Цены на Peugeot 2008, 4008, Peugeot 5008 Allure и Peugeot 5008 GT, произведенные как в 2023-м, так и в 2024-м году, упали на суммы от 299 до 800 тысяч рублей.
Фото: commons. wikimedia.org/Александр Мигль (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International).
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