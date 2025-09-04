Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Citroen C5 Aircross
Citroen C5 Aircross
© commons.wikimedia.org by Liuer2 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 6:29

Citroen C5 Aircross приблизился к премиум-сегменту — что изменилось внутри

Новый Citroen C5 Aircross стал крупнейшим и самым дорогим SUV бренда

Citroen сделал ставку на свой главный козырь: обновлённый C5 Aircross стал флагманом бренда, заняв место модели C5X. Теперь это не просто очередной кроссовер — это самая крупная, дорогая и комфортная машина марки.

Вырос в размерах и перешёл в новый класс

Автомобиль создан на платформе Stellantis STLA Medium, общей для Peugeot 3008 и Opel Grandland. Однако C5 Aircross заметно крупнее своих "родственников". Он переместился в сегмент больших внедорожников, где его конкурентами становятся Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и даже электрическая Skoda Enyaq.

Главное преимущество новинки — баланс цены и возможностей. При том, что цены выше, чем у прежнего поколения, новый кроссовер остаётся доступнее соперников.

Простор и комфорт как приоритет

Citroen сделал ставку на комфорт, который традиционно отличает французские автомобили. Салон стал ещё просторнее: пассажиры второго ряда получили дополнительно до 6 см для ног и головы. В топовых версиях используется более дорогая отделка, что приближает C5 Aircross к премиальным моделям.

Задача очевидна — потеснить Skoda, которая до сих пор уверенно держала лидерство в сегменте за счёт сочетания качества, вместительности и разумной цены.

Двигатели и электрические версии

На старте продаж модель предложат в трёх вариантах:

  • бензиновый двигатель объёмом 1,2 литра,
  • гибрид мощностью 145 л. с.,
  • электромотор на 210 л. с. с батареей 72 кВт⋅ч и запасом хода более 500 км.

Позже к ним добавятся более производительные версии:

  • гибрид с новым 1,6-литровым мотором на 195 л. с. и возможностью проехать 90 км на электротяге,
  • электрокроссовер с аккумулятором 97 кВт⋅ч, мощностью 230 л. с. и дальностью хода почти 700 км.

