Citroen C5 Aircross приблизился к премиум-сегменту — что изменилось внутри

Citroen сделал ставку на свой главный козырь: обновлённый C5 Aircross стал флагманом бренда, заняв место модели C5X. Теперь это не просто очередной кроссовер — это самая крупная, дорогая и комфортная машина марки.

Вырос в размерах и перешёл в новый класс

Автомобиль создан на платформе Stellantis STLA Medium, общей для Peugeot 3008 и Opel Grandland. Однако C5 Aircross заметно крупнее своих "родственников". Он переместился в сегмент больших внедорожников, где его конкурентами становятся Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и даже электрическая Skoda Enyaq.

Главное преимущество новинки — баланс цены и возможностей. При том, что цены выше, чем у прежнего поколения, новый кроссовер остаётся доступнее соперников.

Простор и комфорт как приоритет

Citroen сделал ставку на комфорт, который традиционно отличает французские автомобили. Салон стал ещё просторнее: пассажиры второго ряда получили дополнительно до 6 см для ног и головы. В топовых версиях используется более дорогая отделка, что приближает C5 Aircross к премиальным моделям.

Задача очевидна — потеснить Skoda, которая до сих пор уверенно держала лидерство в сегменте за счёт сочетания качества, вместительности и разумной цены.

Двигатели и электрические версии

На старте продаж модель предложат в трёх вариантах:

бензиновый двигатель объёмом 1,2 литра,

гибрид мощностью 145 л. с.,

электромотор на 210 л. с. с батареей 72 кВт⋅ч и запасом хода более 500 км.

Позже к ним добавятся более производительные версии: