Citroen готовит сюрприз: новый электрокар обещает больше, чем кажется

Citroen продолжает активно развивать линейку своих моделей, и ближайшие годы обещают стать для бренда весьма насыщенными. После дебюта C3X, Basalt X и готовящегося Aircross X компания готовит модернизированный электрический хэтчбек, который, вероятно, получит название eC3X. Официальный запуск в производство ожидается в 2026 году.

Новое поколение с расширенным функционалом

Обновлённый электромобиль будет предлагать значительно больше современных функций, чем его предшественник. По примеру бензинового C3X, в списке опций появятся:

система запуска двигателя кнопкой;

бесключевой доступ;

круиз-контроль;

светодиодные фары;

вероятно, круговой обзор с помощью камер на 360 градусов.

Такой набор оборудования сделает модель более удобной и привлекательной для покупателей, которые ориентируются не только на запас хода, но и на уровень комфорта в повседневной эксплуатации.

Техническая база без изменений

Основные характеристики электромобиля останутся прежними. Под капотом будет установлен аккумулятор ёмкостью 29,2 кВт*ч, способный обеспечить запас хода до 320 километров на одной зарядке. Система быстрой подзарядки позволит восполнить батарею с 10 до 80% всего за 57 минут.

Citroen не планирует серьёзных изменений в силовой установке, что логично: на сегодняшний день показатели уже находятся на конкурентном уровне. Вместо этого акцент делается на повышение удобства и оснащённости.

Причины обновления модели

Несмотря на удачный старт, текущая версия eC3 не смогла закрепиться в качестве лидера среди доступных электромобилей. Модель уступила соперникам — Tiago EV, Tigor EV и MG Comet. Именно поэтому компания решила сделать упор на расширение функционала и предложить покупателям больше ценности за те же деньги.

Citroen рассчитывает, что благодаря новому подходу автомобиль сможет конкурировать не только по запасу хода и цене, но и по набору технологий. В итоге eC3X должен выйти на новый уровень и укрепить позиции марки на стремительно растущем рынке электрокаров.

Перспективы и место в линейке Citroen

Появление eC3X будет логическим продолжением стратегии бренда по обновлению модельного ряда. Новинка займёт важное место между уже представленными C3X и Basalt X, а также дополнит грядущий Aircross X.