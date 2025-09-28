Citroen снова ломает правила: новый C4 не похож на конкурентов

Citroen всегда умел выделяться в автомобильной индустрии, предлагая решения, которые ломали привычные рамки. Французский бренд десятилетиями оттачивал философию нестандартного комфорта и оригинального дизайна. Новое поколение Citroen C4 стало логичным продолжением этой линии: автомобиль получил свежие стилистические акценты, современную гибридную установку и массу доработок для удобства водителя и пассажиров.

Дизайн и экстерьер

Обновлённый C4 сохранил габариты, но стал выглядеть более уверенно. Передняя часть украшена новым логотипом Citroen в серебристом хроме. Фары получили три горизонтальные LED-секции, а бампер и решётка радиатора полностью переработаны. Лёгкосплавные 18-дюймовые диски с алмазной огранкой отличаются аэродинамичным рисунком.

Сзади появились фонари, объединённые чёрной глянцевой полосой по всей ширине кузова. Дополнительно доступны два новых оттенка кузова и опциональная чёрная крыша, что делает внешний вид ещё более динамичным.

Интерьер и комфорт

Внутри Citroen сделал ставку на эргономику и уют. Передние кресла получили обновлённую конструкцию Advanced Comfort — толщина обивки увеличена на 1,5 см. Это заметно снижает усталость при долгих поездках.

На приборной панели установлен 7-дюймовый цифровой дисплей, а по центру — 10-дюймовый экран мультимедиа с 3D-навигацией, поддержкой беспроводных обновлений и интеграцией искусственного интеллекта ChatGPT.

Багажник остаётся вместительным — от 380 литров, что сопоставимо с моделями этого сегмента. Задние сиденья просторные, а наклон спинки компенсирует покатую линию крыши.

Технологии безопасности

C4 получил богатый набор электронных помощников. Среди них система экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль Stop & Go, предупреждение о столкновении, камера заднего вида с круговым обзором и цветной проекционный дисплей. Всё это делает поездку безопаснее и снимает часть нагрузки с водителя.

Подвеска и управляемость

Фирменная подвеска Citroen славится мягкостью, и C4 подтверждает эту репутацию. Автомобиль уверенно "глотает" неровности, создавая ощущение парения. Минусом может быть крен на извилистых трассах, но инженеры нашли решение: специальные амортизаторы с гидравлическими ограничителями. Они работают в два этапа — сначала сглаживают удары, затем гасят боковые колебания в поворотах.

Гибридная силовая установка

Главное новшество — гибрид. В основе лежит 1,2-литровый бензиновый двигатель PureTech на три цилиндра, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором. Совокупная мощность достигает 136 л. с. Электромотор на 21 кВт встроен в 6-ступенчатую коробку e-DCT с двумя сцеплениями. Аккумулятор ёмкостью 0,9 кВт·ч питает систему при езде в электрическом режиме.

На практике C4 способен большую часть времени передвигаться с выключенным ДВС, расходуя около 5,5 литров топлива на 100 км. Система рекуперации возвращает энергию при торможении.

Для динамичной езды лучше выбрать ручной режим или переключиться на один из трёх автоматических профилей — Eco, Comfort или Sport. Последний скорее символический: C4 не спорткар, его стихия — плавная и размеренная езда.

Сравнение с конкурентами

Параметр Citroen C4 Peugeot 308 Volkswagen Golf Мощность (л.с.) 136 130-150 130-150 Расход (л/100 км) 5,5 5,7 5,9 Объём багажника (л) 380 412 381 Цена (от, €) 25 405 26 800 27 500

Советы шаг за шагом: как выбрать комплектацию

Определите тип кузова и цвет — новые оттенки выгодно подчёркивают стиль. Рассмотрите опцию чёрной крыши: она визуально занижает силуэт. Для города выбирайте комплектацию с камерой 360° и проекционным дисплеем. Если важна динамика — стоит взять версию с расширенным пакетом управления трансмиссией. Для комфорта в длительных поездках — сиденья Advanced Comfort обязательны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать режим Eco → увеличенный расход топлива → использовать гибридные функции для экономии.

Держать автомат в Sport на трассе → лишние обороты и шум → включать Comfort для сбалансированной езды.

Заливать неподходящее масло → риск перегрева гибридного узла → выбирать рекомендованное PureTech-совместимое масло.

А что если…

Использовать C4 только в городе — гибрид покажет максимум экономичности.

Часто ездить по трассам — подвеска подарит мягкость, но лучше выбирать ручной режим для уверенности.

Эксплуатировать зимой — система подогрева сидений и высокая шумоизоляция создадут уют.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Комфортная подвеска Крен в поворотах Экономичный гибрид Небольшой багажник в классе Современные технологии Ограниченная динамика Выразительный дизайн Спортивный режим условный Богатое оснащение Цена выше базовых конкурентов

FAQ

Сколько стоит новый Citroen C4?

Цена в Болгарии начинается от 25 405 евро, возможны скидки до 3 600 евро.

Какой реальный расход топлива?

При спокойной езде — около 5,5 л/100 км.

Подходит ли C4 для дальних поездок?

Да, благодаря мягкой подвеске и сиденьям Advanced Comfort, но лучше использовать ручной режим для стабильности.

Мифы и правда

Миф: гибриды не подходят для трасс.

Правда: C4 уверенно ведёт себя на загородных дорогах, особенно в Comfort-режиме.

Миф: подвеска Citroen слишком мягкая.

Правда: новые амортизаторы делают управление устойчивым даже на поворотах.

Миф: гибридные авто слишком дорогие в обслуживании.

Правда: регулярное ТО сравнимо с обычными моделями того же сегмента.

Три интересных факта

Citroen C4 был первой моделью марки, где массово внедрили "капсулу комфорта" — кресла с утолщённой обивкой. Логотип Citroen в новом C4 стал отражением обновлённой фирменной философии бренда. Электромотор встроен прямо в коробку передач — редкое решение для этого сегмента.

Исторический контекст

Citroen всегда стремился к экспериментам. В 1955 году DS произвёл революцию с гидропневматической подвеской. В 1970-х CX подтвердил славу марки, а в XXI веке именно C4 стал примером того, как Citroen соединяет комфорт, технологии и смелый дизайн.