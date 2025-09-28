Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Citroen C4
Citroen C4
© commons.wikimedia.org by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:27

Citroen снова ломает правила: новый C4 не похож на конкурентов

Citroen сообщил о старте продаж нового C4 по цене от 25 405 евро

Citroen всегда умел выделяться в автомобильной индустрии, предлагая решения, которые ломали привычные рамки. Французский бренд десятилетиями оттачивал философию нестандартного комфорта и оригинального дизайна. Новое поколение Citroen C4 стало логичным продолжением этой линии: автомобиль получил свежие стилистические акценты, современную гибридную установку и массу доработок для удобства водителя и пассажиров.

Дизайн и экстерьер

Обновлённый C4 сохранил габариты, но стал выглядеть более уверенно. Передняя часть украшена новым логотипом Citroen в серебристом хроме. Фары получили три горизонтальные LED-секции, а бампер и решётка радиатора полностью переработаны. Лёгкосплавные 18-дюймовые диски с алмазной огранкой отличаются аэродинамичным рисунком.

Сзади появились фонари, объединённые чёрной глянцевой полосой по всей ширине кузова. Дополнительно доступны два новых оттенка кузова и опциональная чёрная крыша, что делает внешний вид ещё более динамичным.

Интерьер и комфорт

Внутри Citroen сделал ставку на эргономику и уют. Передние кресла получили обновлённую конструкцию Advanced Comfort — толщина обивки увеличена на 1,5 см. Это заметно снижает усталость при долгих поездках.

На приборной панели установлен 7-дюймовый цифровой дисплей, а по центру — 10-дюймовый экран мультимедиа с 3D-навигацией, поддержкой беспроводных обновлений и интеграцией искусственного интеллекта ChatGPT.

Багажник остаётся вместительным — от 380 литров, что сопоставимо с моделями этого сегмента. Задние сиденья просторные, а наклон спинки компенсирует покатую линию крыши.

Технологии безопасности

C4 получил богатый набор электронных помощников. Среди них система экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль Stop & Go, предупреждение о столкновении, камера заднего вида с круговым обзором и цветной проекционный дисплей. Всё это делает поездку безопаснее и снимает часть нагрузки с водителя.

Подвеска и управляемость

Фирменная подвеска Citroen славится мягкостью, и C4 подтверждает эту репутацию. Автомобиль уверенно "глотает" неровности, создавая ощущение парения. Минусом может быть крен на извилистых трассах, но инженеры нашли решение: специальные амортизаторы с гидравлическими ограничителями. Они работают в два этапа — сначала сглаживают удары, затем гасят боковые колебания в поворотах.

Гибридная силовая установка

Главное новшество — гибрид. В основе лежит 1,2-литровый бензиновый двигатель PureTech на три цилиндра, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором. Совокупная мощность достигает 136 л. с. Электромотор на 21 кВт встроен в 6-ступенчатую коробку e-DCT с двумя сцеплениями. Аккумулятор ёмкостью 0,9 кВт·ч питает систему при езде в электрическом режиме.

На практике C4 способен большую часть времени передвигаться с выключенным ДВС, расходуя около 5,5 литров топлива на 100 км. Система рекуперации возвращает энергию при торможении.

Для динамичной езды лучше выбрать ручной режим или переключиться на один из трёх автоматических профилей — Eco, Comfort или Sport. Последний скорее символический: C4 не спорткар, его стихия — плавная и размеренная езда.

Сравнение с конкурентами

Параметр Citroen C4 Peugeot 308 Volkswagen Golf
Мощность (л.с.) 136 130-150 130-150
Расход (л/100 км) 5,5 5,7 5,9
Объём багажника (л) 380 412 381
Цена (от, €) 25 405 26 800 27 500

Советы шаг за шагом: как выбрать комплектацию

  1. Определите тип кузова и цвет — новые оттенки выгодно подчёркивают стиль.

  2. Рассмотрите опцию чёрной крыши: она визуально занижает силуэт.

  3. Для города выбирайте комплектацию с камерой 360° и проекционным дисплеем.

  4. Если важна динамика — стоит взять версию с расширенным пакетом управления трансмиссией.

  5. Для комфорта в длительных поездках — сиденья Advanced Comfort обязательны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать режим Eco → увеличенный расход топлива → использовать гибридные функции для экономии.

  • Держать автомат в Sport на трассе → лишние обороты и шум → включать Comfort для сбалансированной езды.

  • Заливать неподходящее масло → риск перегрева гибридного узла → выбирать рекомендованное PureTech-совместимое масло.

А что если…

  • Использовать C4 только в городе — гибрид покажет максимум экономичности.

  • Часто ездить по трассам — подвеска подарит мягкость, но лучше выбирать ручной режим для уверенности.

  • Эксплуатировать зимой — система подогрева сидений и высокая шумоизоляция создадут уют.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Комфортная подвеска Крен в поворотах
Экономичный гибрид Небольшой багажник в классе
Современные технологии Ограниченная динамика
Выразительный дизайн Спортивный режим условный
Богатое оснащение Цена выше базовых конкурентов

FAQ

Сколько стоит новый Citroen C4?
Цена в Болгарии начинается от 25 405 евро, возможны скидки до 3 600 евро.

Какой реальный расход топлива?
При спокойной езде — около 5,5 л/100 км.

Подходит ли C4 для дальних поездок?
Да, благодаря мягкой подвеске и сиденьям Advanced Comfort, но лучше использовать ручной режим для стабильности.

Мифы и правда

  • Миф: гибриды не подходят для трасс.
    Правда: C4 уверенно ведёт себя на загородных дорогах, особенно в Comfort-режиме.

  • Миф: подвеска Citroen слишком мягкая.
    Правда: новые амортизаторы делают управление устойчивым даже на поворотах.

  • Миф: гибридные авто слишком дорогие в обслуживании.
    Правда: регулярное ТО сравнимо с обычными моделями того же сегмента.

Три интересных факта

  1. Citroen C4 был первой моделью марки, где массово внедрили "капсулу комфорта" — кресла с утолщённой обивкой.

  2. Логотип Citroen в новом C4 стал отражением обновлённой фирменной философии бренда.

  3. Электромотор встроен прямо в коробку передач — редкое решение для этого сегмента.

Исторический контекст

Citroen всегда стремился к экспериментам. В 1955 году DS произвёл революцию с гидропневматической подвеской. В 1970-х CX подтвердил славу марки, а в XXI веке именно C4 стал примером того, как Citroen соединяет комфорт, технологии и смелый дизайн.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Autocar: Subaru Outback стал первым в мире внедорожным универсалом сегодня в 8:11

Универсалы, которые могут заменить внедорожник: два имени, о которых забыли

Универсалы с повышенной проходимостью могут стать отличной заменой внедорожникам. Мы сравнили два лучших представителя класса и выяснили их сильные стороны.

Читать полностью » BMW, Audi и Mercedes-Benz реже остаются у первых владельцев — исследование сегодня в 7:40

Живые легенды вторички: машины, которые почти никогда не меняют владельцев

Эксперты выяснили, какие автомобили чаще всего остаются у первого владельца и как найти такую машину на вторичном рынке.

Читать полностью » Закон о такси с 1 марта обяжет компании перейти на LADA и сегодня в 3:16

Автопарки сбрасывают иномарки: вторичный рынок готовится к обвалу цен

Новый закон о такси заставит компании массово обновить автопарки. Для покупателей это шанс приобрести свежие иномарки по цене ниже рынка.

Читать полностью » РСА: за восемь месяцев 2025 года в России по европротоколу оформили 41% ДТП сегодня в 2:26

Москва снова впереди: каждый второй водитель выбирает европротокол

Европротоколы оформляются всё чаще: в крупных городах это уже стало нормой, а в регионах постепенно набирает обороты. Но есть нюансы, о которых важно знать.

Читать полностью » В России возобновили продажи Renault Duster через параллельный импорт из ОАЭ сегодня в 2:10

Все думали, что ушёл навсегда: теперь Duster снова в продаже и вызывает споры

Renault Duster снова доступен для покупки в России. Но стоит ли брать кроссовер через параллельный импорт, и какие подводные камни ждут покупателей?

Читать полностью » Тушков: падение цен на китайские авто связано с ростом продаж новых машин сегодня в 1:23

Китайские машины дешевеют быстрее всех: на вторичке теряют до 70%

Почему автомобили Chery стремительно теряют стоимость на вторичном рынке и какие ловушки подстерегают покупателей — разбираем причины и примеры.

Читать полностью » Продажи подержанных автомобилей Luxury в России выросли на 7% в августе — сегодня в 1:06

Богатство на колёсах распродают с пробегом: Bentley и Rolls-Royce расходятся быстрее, чем горячие пирожки

В России растёт спрос на люксовые автомобили с пробегом. Какие марки лидируют, чем рискуют покупатели и как выбрать машину без сюрпризов.

Читать полностью » Эксперты сегодня в 0:58

Своя машина — балласт: когда выгоднее сесть за чужой руль

Пять ситуаций, когда аренда автомобиля оказывается удобнее и выгоднее личного транспорта. От путешествий до непредвиденных обстоятельств.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Острая пища безопасна для здорового желудка при умеренном употреблении — диетолог Лидия Ионова
Авто и мото

Эксперты назвали правила безопасного вождения в осенний период
Садоводство

Эксперты: папоротник нефролепис и замиокулькас требуют условий, которых нет в квартирах
Еда

Брускетта с лососем готовится за 10 минут из подсушенного хлеба и сливочного сыра
Еда

Маринованное сало в рассоле сохраняет вкусовые качества до месяца при правильном хранении
Туризм

Переславль-Залесский: новые музеи и локации для визита в 2025
Питомцы

Слёзы у кошек связаны с болезнями и аллергией, а не с эмоциями
Красота и здоровье

Врач Екатерина Демьяновская объяснила, в каких формах кальций присутствует в крови
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet