Новый Citroen C3 получил интерьер с неожиданной деталью прямо под лобовым стеклом

Citroen продолжает свою легенду в мире малолитражек, представив новое, четвёртое поколение C3. Модель сохранила компактные размеры, но получила дерзкий дизайн и несколько неожиданных решений, которые делают её одновременно практичной и спорной.

От классики к современности

История C3 — это более 5,6 миллиона проданных автомобилей трёх предыдущих поколений. Новый C3 остаётся чуть длиннее четырёх метров и способен разместить четверых взрослых (пусть на заднем ряду будет тесновато) и 310 литров багажа. Вместо прежней округлой элегантности кузов получил более резкие линии и кроссоверный намёк, вдохновлённый концептом Oli.

В салоне — высокая посадка (на 100 мм выше, чем у конкурентов), мягкая ткань в нужных зонах и яркие акценты, оживляющие экономичный интерьер с жёстким пластиком. Организация пространства продумана: много отсеков для хранения, а приборная панель выполнена в виде проекции под лобовым стеклом.

Оснащение и эргономика

Базовая версия предлагает держатель для смартфона, а комплектация Plus уже включает 10-дюймовый мультимедийный экран и шесть динамиков. Навигация доступна только в топ-версии Max, но поддержка Android Auto и Apple CarPlay компенсирует этот недостаток. Из минусов — отсутствие тахометра: водитель ориентируется на подсказки системы или собственный слух.

Под капотом — 100-сильный турбированный трёхцилиндровый двигатель либо 110-сильный "мягкий гибрид" с двойным сцеплением. Мотор тихий, с умеренным расходом (5,5 л/100 км), а шестиступенчатая механика добавляет удовольствия от вождения.

Электрическая альтернатива

Для любителей беззвучного хода есть e-C3. Электромотор выдаёт 113 л. с., но крутящий момент ниже, чем у бензиновой версии. Разгон до сотни — 11 секунд, но отклик на педаль газа мгновенный. Запас хода в 326 км обеспечивает батарея на 44 кВт·ч, а зарядка переменным током — до 7,4 кВт (11 кВт за доплату), постоянным — до 100 кВт в идеальных условиях. Правда, стоимость на 220 тысяч выше бензинового аналога, что сужает круг покупателей.

Комфорт и управляемость

Обе версии радуют плавностью хода благодаря гидравлическим упорам амортизаторов и дополнительной амортизирующей пене в сиденьях. C3 не претендует на спортивность, но уверенно ведёт себя на загородных дорогах и дарит приятные эмоции за рулём.