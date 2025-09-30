Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Citroen Aircross
Citroen Aircross
© commons.wikimedia.org by Dinkun Chen is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:03

Пятёрка с оговоркой: Citroen Aircross удивляет безопасностью, но скрывает слабое место

Citroen Aircross 2025 получил 5 звёзд за безопасность взрослых по Bharat NCAP в Индии

Citroen Aircross 2025 — свежий кроссовер для индийского рынка, который привлёк внимание как специалистов, так и покупателей. Его недавние испытания на безопасность показали впечатляющие результаты: модель получила 5 звёзд по защите взрослых пассажиров от Bharat NCAP. Хотя это уже 22-й автомобиль с максимальной оценкой в этой категории в Индии, интересен тот факт, что Aircross показал наименьший результат среди всех "отличников".

Результаты краш-тестов

В ходе испытаний Citroen Aircross набрал 27,05 балла из 32 возможных за защиту взрослых и 40 из 49 за защиту детей, что соответствует четырём звёздам в этой категории. Эксперты отметили прочность кузова и стабильность конструкции: при лобовых и боковых ударах водитель и пассажиры оставались в безопасности. Особо выделили шторки безопасности, которые полностью защищают голову при боковых столкновениях.

Для маленьких пассажиров предусмотрены крепления ISOFIX и штатные опорные ножки, обеспечивающие надёжную фиксацию детских кресел. Благодаря этому родители могут быть уверены, что ребёнок любого возраста будет максимально защищён.

Стандартное оснащение

Aircross предлагает обширный набор систем безопасности в базовой комплектации:

  1. шесть подушек безопасности для водителя и пассажиров.

  2. электронная система стабилизации (ESP).

  3. контроль давления в шинах.

  4. напоминания о пристёгнутых ремнях безопасности для всех мест.

  5. крепления для детских сидений.

Кузов кроссовера выполнен из современных сортов стали, что помогает эффективно гасить энергию удара и снижать риск повреждений салона.

Комфорт и технологии

Citroen не ограничился только безопасностью и обеспечил Aircross удобными и современными решениями:

  • светодиодные фары для лучшей видимости в любых условиях.

  • климат-контроль для поддержания комфортной температуры.

  • электроприводы зеркал и продуманная эргономика салона.

  • мягкая отделка и задние воздуховоды для пассажиров.

Покупателям доступны версии с различными коробками передач: механическая на 5 или 6 ступеней и автоматическая. Кроме того, можно выбрать конфигурацию на пять или семь мест. Под капотом два бензиновых двигателя объёмом 1,2 литра — атмосферный и турбированный, обеспечивающие достойную динамику в городских и загородных условиях.

Сравнение с конкурентами

Модель Взрослые (Bharat NCAP) Дети (Bharat NCAP) Подушки безопасности ESP Примечания
Citroen Aircross 5 звезд (27,05/32) 4 звезды (40/49) 6 Да Наименьший балл среди 5-звёздочных
Модель A 5 звезд 4 звезды 6 Да Стандартный конкурент
Модель B 5 звезд 5 звезд 6 Да Более высокий результат по защите детей

Советы шаг за шагом: выбор безопасного кроссовера

  1. Определите приоритет: защита взрослых или детей.

  2. Сравните результаты краш-тестов по Bharat NCAP или аналогам.

  3. Проверьте наличие ISOFIX, шторок безопасности и ремней для всех мест.

  4. Обратите внимание на кузов и материалы: современная сталь лучше поглощает энергию удара.

  5. Рассмотрите комплектацию с ESP и системой контроля давления в шинах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование детских креплений → риск травм при ДТП → Aircross с ISOFIX.

  • Отсутствие ESP → потеря контроля на скользкой дороге → модели с электронными системами стабилизации.

  • Экономия на подушках безопасности → повышенная опасность → комплектация с 6 подушками.

А что если…

Вы планируете семейные поездки за город? Даже при небольших столкновениях правильная фиксация кресел и шторки безопасности минимизируют травмы детей. Если же вы часто ездите в городских пробках, система ESP и контроль давления в шинах обеспечат дополнительный контроль.

Плюсы и минусы Citroen Aircross

Плюсы Минусы
Высокая защита взрослых и детей Результат по взрослой безопасности самый низкий среди "отличников"
Широкий набор систем безопасности Двигатели небольшой мощности
Комфортный салон и продуманный интерьер Ограниченные версии с автоматом
Разные конфигурации мест и коробок передач Не самый высокий рейтинг защиты детей

FAQ

Как выбрать безопасный кроссовер для семьи?
Ориентируйтесь на результаты краш-тестов, наличие подушек безопасности, ESP и ISOFIX для детских кресел.

Сколько стоит Citroen Aircross в базовой комплектации?
Цены зависят от версии и трансмиссии; на индийском рынке они начинаются с доступного сегмента кроссоверов.

Что лучше: атмосферный или турбированный двигатель 1,2 литра?
Атмосферный проще и надёжнее для города, турбированный даёт больше динамики при езде за городом.

Мифы и правда

  • Миф: чем выше рейтинг, тем автомобиль безопаснее всегда.

  • Правда: даже 5-звёздочные модели могут иметь разный результат по взрослой или детской безопасности.

  • Миф: подушки безопасности заменяют крепления ISOFIX.

  • Правда: детские кресла требуют правильной фиксации, иначе эффективность подушек снижается.

  • Миф: электронные системы контроля избыточны.

  • Правда: ESP и контроль давления в шинах реально помогают предотвратить аварии.

3 интересных факта

  1. Aircross стал 22-м автомобилем с 5 звёздами для взрослых по Bharat NCAP.

  2. Модель получила наименьший результат среди всех "отличников", что подчёркивает различия в тестах.

  3. Кузов выполнен из современных сортов стали, обеспечивающих лучшую защиту салона.

Исторический контекст

Citroen традиционно уделял внимание безопасности на европейских рынках. Внедрение технологий в индийские модели показывает глобальную стратегию компании по повышению стандартов безопасности на развивающихся рынках.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоэксперт заявил, что оставленные царапины на кузове ведут к коррозии сегодня в 2:31

Невидимый враг на трассе: как песок и гравий убивают машину

Узнайте, как правильно устранить царапины на кузове и стекле автомобиля, чтобы сохранить его внешний вид и защитить от коррозии.

Читать полностью » Эксперты сегодня в 1:57

Авто превращается в ловушку: пять хитрых схем, на которые ведутся даже опытные водители

Мошенники стали изобретательнее: как они обманывают россиян при продаже автомобилей и какие уловки используют, чтобы лишить покупателей денег.

Читать полностью » Автоэксперт: настройку зеркал нужно делать до поездки, а не на ходу сегодня в 1:28

Зеркала в машине настроены не так? Ошибка, которая может дорого стоить

Правильная настройка зеркал — это не только комфорт, но и ваша безопасность на дороге. Узнайте, как минимизировать слепые зоны и избежать ошибок.

Читать полностью » Российский рынок автомобилей в сентябре 2025 показал рекордный рост продаж — аналитики сегодня в 0:49

Цены боятся покупателей: почему все срочно покупают новые авто

Сентябрь 2025 года стал рекордным по продажам автомобилей в России: автолюбители активно скупают новые модели, подстёгиваемые скидками и программами кредитования.

Читать полностью » Автоэксперт: установка аккумулятора большей ёмкости ускоряет её износ при слабом генераторе сегодня в 0:28

Аккумулятор может убить ваш мотор быстрее, чем вы думаете: ошибка при выборе стоит дорого

Разбираем, какие аккумуляторы существуют, чем они отличаются и как выбрать идеальный вариант для своего автомобиля без ошибок.

Читать полностью » С 1 ноября в России изменится расчёт утильсбора для автомобилей мощнее 160 л.с. вчера в 23:32

Россияне в шоке: за мощный двигатель теперь придётся платить космические суммы

С 1 ноября в России вступают новые правила утильсбора: сумма будет зависеть не только от объёма, но и от мощности двигателя. Что это значит для цен на авто?

Читать полностью » Сверление катализатора сокращает срок службы двигателя на 40% вчера в 23:09

Катализатор или пламегаситель: автомеханики раскрыли, почему сверление — это путь в никуда

Почему некоторые водители сверлят катализаторы и действительно ли это помогает? Автомеханик объяснил скрытый смысл такого метода и его последствия.

Читать полностью » Отказ сцепления на дороге: автомеханики объяснили, как продолжить движение без эвакуатора вчера в 22:44

Эвакуатор больше не нужен: водители нашли способ доехать с неисправным сцеплением

Можно ли продолжить движение на машине с поломанным сцеплением? Эксперты уверяют, что да — но только если знать один важный приём.

Читать полностью »

Новости
Еда

Торт Новинка с чередованием светлых и тёмных коржей готовится на основе сметанного крема
Садоводство

Садоводы предупреждают: многолетние сорняки осенью опаснее всего
Еда

Салат с авокадо и красной рыбой сохраняет свежесть при заправке оливковым маслом
Красота и здоровье

Врач Демьяновская: офисная работа приводит к остеохондрозу, сколиозу и артрозу суставов
Авто и мото

Эксперт-автоэлектрик: мультиметр показывает состояние предохранителей за минуту
Технологии

Стартап Friend потратил $1 млн на рекламу ИИ-гаджета в метро Нью-Йорка
Питомцы

Лабрадор, ретривер и бигль названы самыми добрыми собаками для детей
Туризм

Музеи и парки Саранска: Мордовское подворье, фонтан Звезда Мордовии, Собор Ушакова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet