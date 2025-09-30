Пятёрка с оговоркой: Citroen Aircross удивляет безопасностью, но скрывает слабое место

Citroen Aircross 2025 — свежий кроссовер для индийского рынка, который привлёк внимание как специалистов, так и покупателей. Его недавние испытания на безопасность показали впечатляющие результаты: модель получила 5 звёзд по защите взрослых пассажиров от Bharat NCAP. Хотя это уже 22-й автомобиль с максимальной оценкой в этой категории в Индии, интересен тот факт, что Aircross показал наименьший результат среди всех "отличников".

Результаты краш-тестов

В ходе испытаний Citroen Aircross набрал 27,05 балла из 32 возможных за защиту взрослых и 40 из 49 за защиту детей, что соответствует четырём звёздам в этой категории. Эксперты отметили прочность кузова и стабильность конструкции: при лобовых и боковых ударах водитель и пассажиры оставались в безопасности. Особо выделили шторки безопасности, которые полностью защищают голову при боковых столкновениях.

Для маленьких пассажиров предусмотрены крепления ISOFIX и штатные опорные ножки, обеспечивающие надёжную фиксацию детских кресел. Благодаря этому родители могут быть уверены, что ребёнок любого возраста будет максимально защищён.

Стандартное оснащение

Aircross предлагает обширный набор систем безопасности в базовой комплектации:

шесть подушек безопасности для водителя и пассажиров. электронная система стабилизации (ESP). контроль давления в шинах. напоминания о пристёгнутых ремнях безопасности для всех мест. крепления для детских сидений.

Кузов кроссовера выполнен из современных сортов стали, что помогает эффективно гасить энергию удара и снижать риск повреждений салона.

Комфорт и технологии

Citroen не ограничился только безопасностью и обеспечил Aircross удобными и современными решениями:

светодиодные фары для лучшей видимости в любых условиях.

климат-контроль для поддержания комфортной температуры.

электроприводы зеркал и продуманная эргономика салона.

мягкая отделка и задние воздуховоды для пассажиров.

Покупателям доступны версии с различными коробками передач: механическая на 5 или 6 ступеней и автоматическая. Кроме того, можно выбрать конфигурацию на пять или семь мест. Под капотом два бензиновых двигателя объёмом 1,2 литра — атмосферный и турбированный, обеспечивающие достойную динамику в городских и загородных условиях.

Сравнение с конкурентами

Модель Взрослые (Bharat NCAP) Дети (Bharat NCAP) Подушки безопасности ESP Примечания Citroen Aircross 5 звезд (27,05/32) 4 звезды (40/49) 6 Да Наименьший балл среди 5-звёздочных Модель A 5 звезд 4 звезды 6 Да Стандартный конкурент Модель B 5 звезд 5 звезд 6 Да Более высокий результат по защите детей

Советы шаг за шагом: выбор безопасного кроссовера

Определите приоритет: защита взрослых или детей. Сравните результаты краш-тестов по Bharat NCAP или аналогам. Проверьте наличие ISOFIX, шторок безопасности и ремней для всех мест. Обратите внимание на кузов и материалы: современная сталь лучше поглощает энергию удара. Рассмотрите комплектацию с ESP и системой контроля давления в шинах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование детских креплений → риск травм при ДТП → Aircross с ISOFIX.

Отсутствие ESP → потеря контроля на скользкой дороге → модели с электронными системами стабилизации.

Экономия на подушках безопасности → повышенная опасность → комплектация с 6 подушками.

А что если…

Вы планируете семейные поездки за город? Даже при небольших столкновениях правильная фиксация кресел и шторки безопасности минимизируют травмы детей. Если же вы часто ездите в городских пробках, система ESP и контроль давления в шинах обеспечат дополнительный контроль.

Плюсы и минусы Citroen Aircross

Плюсы Минусы Высокая защита взрослых и детей Результат по взрослой безопасности самый низкий среди "отличников" Широкий набор систем безопасности Двигатели небольшой мощности Комфортный салон и продуманный интерьер Ограниченные версии с автоматом Разные конфигурации мест и коробок передач Не самый высокий рейтинг защиты детей

FAQ

Как выбрать безопасный кроссовер для семьи?

Ориентируйтесь на результаты краш-тестов, наличие подушек безопасности, ESP и ISOFIX для детских кресел.

Сколько стоит Citroen Aircross в базовой комплектации?

Цены зависят от версии и трансмиссии; на индийском рынке они начинаются с доступного сегмента кроссоверов.

Что лучше: атмосферный или турбированный двигатель 1,2 литра?

Атмосферный проще и надёжнее для города, турбированный даёт больше динамики при езде за городом.

Мифы и правда

Миф: чем выше рейтинг, тем автомобиль безопаснее всегда.

Правда: даже 5-звёздочные модели могут иметь разный результат по взрослой или детской безопасности.

Миф: подушки безопасности заменяют крепления ISOFIX.

Правда: детские кресла требуют правильной фиксации, иначе эффективность подушек снижается.

Миф: электронные системы контроля избыточны.

Правда: ESP и контроль давления в шинах реально помогают предотвратить аварии.

3 интересных факта

Aircross стал 22-м автомобилем с 5 звёздами для взрослых по Bharat NCAP. Модель получила наименьший результат среди всех "отличников", что подчёркивает различия в тестах. Кузов выполнен из современных сортов стали, обеспечивающих лучшую защиту салона.

Исторический контекст

Citroen традиционно уделял внимание безопасности на европейских рынках. Внедрение технологий в индийские модели показывает глобальную стратегию компании по повышению стандартов безопасности на развивающихся рынках.