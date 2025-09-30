Пятёрка с оговоркой: Citroen Aircross удивляет безопасностью, но скрывает слабое место
Citroen Aircross 2025 — свежий кроссовер для индийского рынка, который привлёк внимание как специалистов, так и покупателей. Его недавние испытания на безопасность показали впечатляющие результаты: модель получила 5 звёзд по защите взрослых пассажиров от Bharat NCAP. Хотя это уже 22-й автомобиль с максимальной оценкой в этой категории в Индии, интересен тот факт, что Aircross показал наименьший результат среди всех "отличников".
Результаты краш-тестов
В ходе испытаний Citroen Aircross набрал 27,05 балла из 32 возможных за защиту взрослых и 40 из 49 за защиту детей, что соответствует четырём звёздам в этой категории. Эксперты отметили прочность кузова и стабильность конструкции: при лобовых и боковых ударах водитель и пассажиры оставались в безопасности. Особо выделили шторки безопасности, которые полностью защищают голову при боковых столкновениях.
Для маленьких пассажиров предусмотрены крепления ISOFIX и штатные опорные ножки, обеспечивающие надёжную фиксацию детских кресел. Благодаря этому родители могут быть уверены, что ребёнок любого возраста будет максимально защищён.
Стандартное оснащение
Aircross предлагает обширный набор систем безопасности в базовой комплектации:
-
шесть подушек безопасности для водителя и пассажиров.
-
электронная система стабилизации (ESP).
-
контроль давления в шинах.
-
напоминания о пристёгнутых ремнях безопасности для всех мест.
-
крепления для детских сидений.
Кузов кроссовера выполнен из современных сортов стали, что помогает эффективно гасить энергию удара и снижать риск повреждений салона.
Комфорт и технологии
Citroen не ограничился только безопасностью и обеспечил Aircross удобными и современными решениями:
-
светодиодные фары для лучшей видимости в любых условиях.
-
климат-контроль для поддержания комфортной температуры.
-
электроприводы зеркал и продуманная эргономика салона.
-
мягкая отделка и задние воздуховоды для пассажиров.
Покупателям доступны версии с различными коробками передач: механическая на 5 или 6 ступеней и автоматическая. Кроме того, можно выбрать конфигурацию на пять или семь мест. Под капотом два бензиновых двигателя объёмом 1,2 литра — атмосферный и турбированный, обеспечивающие достойную динамику в городских и загородных условиях.
Сравнение с конкурентами
|Модель
|Взрослые (Bharat NCAP)
|Дети (Bharat NCAP)
|Подушки безопасности
|ESP
|Примечания
|Citroen Aircross
|5 звезд (27,05/32)
|4 звезды (40/49)
|6
|Да
|Наименьший балл среди 5-звёздочных
|Модель A
|5 звезд
|4 звезды
|6
|Да
|Стандартный конкурент
|Модель B
|5 звезд
|5 звезд
|6
|Да
|Более высокий результат по защите детей
Советы шаг за шагом: выбор безопасного кроссовера
-
Определите приоритет: защита взрослых или детей.
-
Сравните результаты краш-тестов по Bharat NCAP или аналогам.
-
Проверьте наличие ISOFIX, шторок безопасности и ремней для всех мест.
-
Обратите внимание на кузов и материалы: современная сталь лучше поглощает энергию удара.
-
Рассмотрите комплектацию с ESP и системой контроля давления в шинах.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование детских креплений → риск травм при ДТП → Aircross с ISOFIX.
-
Отсутствие ESP → потеря контроля на скользкой дороге → модели с электронными системами стабилизации.
-
Экономия на подушках безопасности → повышенная опасность → комплектация с 6 подушками.
А что если…
Вы планируете семейные поездки за город? Даже при небольших столкновениях правильная фиксация кресел и шторки безопасности минимизируют травмы детей. Если же вы часто ездите в городских пробках, система ESP и контроль давления в шинах обеспечат дополнительный контроль.
Плюсы и минусы Citroen Aircross
|Плюсы
|Минусы
|Высокая защита взрослых и детей
|Результат по взрослой безопасности самый низкий среди "отличников"
|Широкий набор систем безопасности
|Двигатели небольшой мощности
|Комфортный салон и продуманный интерьер
|Ограниченные версии с автоматом
|Разные конфигурации мест и коробок передач
|Не самый высокий рейтинг защиты детей
FAQ
Как выбрать безопасный кроссовер для семьи?
Ориентируйтесь на результаты краш-тестов, наличие подушек безопасности, ESP и ISOFIX для детских кресел.
Сколько стоит Citroen Aircross в базовой комплектации?
Цены зависят от версии и трансмиссии; на индийском рынке они начинаются с доступного сегмента кроссоверов.
Что лучше: атмосферный или турбированный двигатель 1,2 литра?
Атмосферный проще и надёжнее для города, турбированный даёт больше динамики при езде за городом.
Мифы и правда
-
Миф: чем выше рейтинг, тем автомобиль безопаснее всегда.
-
Правда: даже 5-звёздочные модели могут иметь разный результат по взрослой или детской безопасности.
-
Миф: подушки безопасности заменяют крепления ISOFIX.
-
Правда: детские кресла требуют правильной фиксации, иначе эффективность подушек снижается.
-
Миф: электронные системы контроля избыточны.
-
Правда: ESP и контроль давления в шинах реально помогают предотвратить аварии.
3 интересных факта
-
Aircross стал 22-м автомобилем с 5 звёздами для взрослых по Bharat NCAP.
-
Модель получила наименьший результат среди всех "отличников", что подчёркивает различия в тестах.
-
Кузов выполнен из современных сортов стали, обеспечивающих лучшую защиту салона.
Исторический контекст
Citroen традиционно уделял внимание безопасности на европейских рынках. Внедрение технологий в индийские модели показывает глобальную стратегию компании по повышению стандартов безопасности на развивающихся рынках.
