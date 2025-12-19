Правила получения гражданства РФ поменялись — изменение затронет даже несовершеннолетних

Возраст принесения присяги при получении российского гражданства теперь может быть снижен почти вдвое. Соответствующее решение окончательно утвердили на парламентском уровне, расширив круг лиц, для которых присяга становится обязательной. Об этом сообщает Совет Федерации.

Решение Совета Федерации

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, предусматривающий снижение возраста принесения присяги гражданина Российской Федерации с 18 до 14 лет. Документ вносит изменения в действующий порядок приобретения гражданства и закрепляет новые требования для несовершеннолетних.

Согласно принятому закону, обязанность приносить присягу теперь распространяется на лиц, достигших 14-летнего возраста. Законодатели объясняют это необходимостью более раннего формирования ответственности и осознанного отношения к правам и обязанностям гражданина страны.

В тексте закона подчеркивается, что мера направлена на повышение патриотического духа и осознанное принятие обязательства соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации.

Новые основания для признания решения недействительным

Закон также уточняет случаи, при которых решение о приеме в гражданство РФ может быть признано недействительным. Теперь такое решение утрачивает силу, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для ее принесения в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство.

Ранее подобные основания были сформулированы менее детально. Законодатели уточнили сроки и последствия, чтобы исключить правовую неопределенность и затягивание процедуры вступления в гражданство.

Дополнительные уточнения в законе

Отдельно в законе прописан еще один случай признания решения недействительным — непринесение присяги в связи со смертью лица, в отношении которого было принято решение о приеме в гражданство. В этом случае решение автоматически утрачивает силу.