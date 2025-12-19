Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
паспорт РФ
паспорт РФ
© https://www.mos.ru/news/item/163660073/ by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Россия
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:49

Правила получения гражданства РФ поменялись — изменение затронет даже несовершеннолетних

Присяга при получении российского гражданства станет обязательной с 14 лет — Совет Федерации

Возраст принесения присяги при получении российского гражданства теперь может быть снижен почти вдвое. Соответствующее решение окончательно утвердили на парламентском уровне, расширив круг лиц, для которых присяга становится обязательной. Об этом сообщает Совет Федерации.

Решение Совета Федерации

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, предусматривающий снижение возраста принесения присяги гражданина Российской Федерации с 18 до 14 лет. Документ вносит изменения в действующий порядок приобретения гражданства и закрепляет новые требования для несовершеннолетних.

Согласно принятому закону, обязанность приносить присягу теперь распространяется на лиц, достигших 14-летнего возраста. Законодатели объясняют это необходимостью более раннего формирования ответственности и осознанного отношения к правам и обязанностям гражданина страны.

В тексте закона подчеркивается, что мера направлена на повышение патриотического духа и осознанное принятие обязательства соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации.

Новые основания для признания решения недействительным

Закон также уточняет случаи, при которых решение о приеме в гражданство РФ может быть признано недействительным. Теперь такое решение утрачивает силу, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для ее принесения в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство.

Ранее подобные основания были сформулированы менее детально. Законодатели уточнили сроки и последствия, чтобы исключить правовую неопределенность и затягивание процедуры вступления в гражданство.

Дополнительные уточнения в законе

Отдельно в законе прописан еще один случай признания решения недействительным — непринесение присяги в связи со смертью лица, в отношении которого было принято решение о приеме в гражданство. В этом случае решение автоматически утрачивает силу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Средний чек покупки красной икры на Кубани составил 4,3 тысячи рублей — Платформа ОФД сегодня в 10:14
Внутри российского икорного бума: аналитики раскрыли, почему спрос взлетел на 14% при падении цен

На Кубани средний чек на красную икру вырос до 4,3 тыс. руб., хотя килограмм подешевел. РБК Краснодар объясняет, что изменилось на рынке.

Читать полностью » Похолодание в Москве начнётся с 23 декабря — Позднякова сегодня в 10:01
Метеоновости шокировали прогнозом: в Москве резко сменится атмосферная циркуляция

Тёплая погода в Москве задержится лишь до выходных. Синоптики рассказали, когда столицу накроет резкое декабрьское похолодание.

Читать полностью » В Москве в начале недели выпадет снег и сформируется покров до 3 см — синоптик Тишковец сегодня в 9:57
Сначала снег, потом морозы: столицу ждёт неприятный погодный поворот

В Москве в начале недели ожидается мокрый снег, а к середине — заметное усиление морозов с понижением температуры до минус 14 градусов.

Читать полностью » Вспышку туберкулеза в школе зафиксировали в Новосибирске — депутат Бурмистров сегодня в 9:52
Не только дети, но и родители: кого ещё проверят на туберкулёз после скандала в новосибирской школе

В одной из школ Новосибирска выявили шесть случаев туберкулёза. В учреждении и среди контактных лиц начались масштабные медицинские проверки.

Читать полностью » Трассу Селихино-Николаевск перекрыли из-за снежных заносов — МЧС России сегодня в 9:39
Снежный занавес опустился на Хабаровский край: что творится на трассах прямо сейчас

Из-за последствий циклона в Хабаровском крае перекрыли участок трассы на севере региона. Дорожные службы продолжают расчистку.

Читать полностью » Инвесторы построят горнолыжный комплекс на горе Синюха в Вяземском районе — Администрация сегодня в 9:27
Власти отдают землю даром: какой проект в Вяземском районе решили поддержать государство

В Вяземском районе инвесторам предлагают проекты горнолыжного курорта и термального комплекса с господдержкой и высокой окупаемостью.

Читать полностью » Школу для беременных открыли с первого триместра в Южно-Сахалинске — Лимаренко сегодня в 9:21
Секрет спокойной беременности на Сахалине: консультации, которые снимут тревогу ещё до родов

В Южно-Сахалинске расширили формат "Школы беременных": занятия теперь доступны уже в первом триместре и охватывают не только медицину.

Читать полностью » Пожар на полигоне Терра-Н ухудшил качество воздуха в Новороссийске — Роспотребнадзор сегодня в 8:45
Гора мусора продолжает гореть: почему рекомендации Роспотребнадзора проигнорировали

Роспотребнадзор выявил загрязнение воздуха в пригородах Новороссийска на фоне пожара на полигоне "Терра-Н" и дал рекомендации жителям.

Читать полностью »

Новости
Происшествия
Сильные ливни привели к масштабным подтоплениям улиц и пляжей в Дубае — SHOT
Россия
"Роснано" подала иск к Анатолию Чубайсу и 12 экс-менеджерам на 11,9 млрд рублей — РБК
Авто и мото
АвтоВАЗ начал поставки нераспроданных автомобилей Lada в Иран и Йемен — Mash
Происшествия
Петербурженка скрывается в Иране из-за угроз мужа выдать дочь замуж в 9 лет — Baza
Саммит ЕС утвердил кредит Украине на €90 млрд под залог активов — РЕН ТВ
Экономика
Экспорт российской красной и чёрной икры вырос на 38% за 11 месяцев — "Агроэкспорт"
Наука
Межзвёздная комета 3I/ATLAS прошла ближайшую к Земле точку на расстоянии 269 млн км — ИКИ РАН
Авто и мото
Самодиагностика автомобиля считывает коды ошибок без сканера — автоэлектрик
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet