Герб России Голубь Кремлевский Дворец Съездов
© commons.wikimedia.org by EgorovaSvetlana is licensed under CC BY-SA 4.0
Андрей Власов Опубликована сегодня в 13:22

Паспорт — с клятвой: государство вводит ранний рубеж ответственности для новых граждан

Возраст принесения присяги при получении гражданства снизили до 14 лет — Госдума

Возраст принесения присяги при вступлении в российское гражданство снижен сразу на четыре года. Теперь обязательная клятва станет частью процедуры уже для подростков, достигших 14 лет. Об этом сообщает издание "Российская газета" со ссылкой на подписанный президентом России Владимиром Путиным федеральный закон.

Что изменилось в правилах получения гражданства

До принятия закона минимальный возраст для принесения присяги составлял 18 лет. Новые нормы распространяются на подростков, которые получают гражданство Российской Федерации, и закрепляют обязанность сознательно подтвердить готовность соблюдать Конституцию и законы страны.

Законодатели исходят из того, что к 14 годам человек уже способен осознавать юридическое и гражданское значение своих действий. Присяга рассматривается не как формальность, а как часть правового статуса нового гражданина, связанного с обязанностями перед государством.

Кого касается новая норма

В Государственной думе отдельно подчеркнули, что речь идет исключительно о лицах, приобретающих гражданство, а не о тех, кто является гражданином России по рождению. Заместитель председателя думского Комитета по делам СНГ Артем Туров указал, что новые требования не затрагивают детей, уже имеющих российский паспорт.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что каждый, кто стремится стать гражданином страны, должен уважать ее законы и не дискредитировать этот статус. По его оценке, 14 лет — это возраст, когда возможно осознанно принять столь серьезное решение.

Присяга как обязательное условие

Согласно закону, отказ от принесения присяги автоматически аннулирует решение о приеме в гражданство. Таким образом, процедура становится обязательным этапом, без которого оформление статуса гражданина невозможно.

"Становясь частью народа великой державы, нужно подтвердить свою готовность исполнять долг перед ней. Для этого существует присяга гражданина РФ. Это не просто слова — это осознанное подтверждение верности России", — заявил зампред Комитета ГД по молодежной политике Александр Толмачев.

В Совете Федерации обратили внимание, что норма о принесении присяги с 14 лет уже действует в ряде федеральных конституционных законов. Речь идет о документах, регулирующих принятие в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Олег Земцов пояснил, что принятие нового закона направлено на унификацию правоприменительной практики. Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

