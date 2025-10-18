Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гродно, Белоруссия
© commons.wikimedia.org by Liashko is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 3:38

Не только Минск: города Беларуси, в которых легко потеряться и влюбиться

Туристический гид: куда отправиться в Беларуси, если Минск уже изучен

Беларусь — страна с богатой историей и удивительной архитектурой. Здесь сохранились старинные замки, монастыри, дворцы и улицы с европейским шармом. При этом путешествие по Беларуси не требует загранпаспорта — удобно и близко. Если Минск уже изучен, самое время отправиться дальше.

Гродно — город королей

Гродно часто называют самым европейским городом Беларуси. Когда-то он был резиденцией великих князей Литовских и польских королей, поэтому исторических памятников здесь особенно много.

Что посмотреть

  • Старый и Новый замки. Первый был основан в X веке и не раз перестраивался, второй — в XVIII веке. Сегодня оба открыты для туристов.
  • Фарный костёл, Борисоглебская церковь и Большая хоральная синагога - образцы разных религиозных традиций и эпох.
  • Парк Жилибера, заложенный ещё в XVIII веке, — идеальное место для прогулок.
  • Зелёный корпус университета, полностью покрытый растительностью, давно стал визитной карточкой города.

"Гродно хранит атмосферу старой Европы, но при этом остаётся уютным и не перегруженным туристами", — отмечают белорусские гиды.

Что ещё посетить

С детьми обязательно сходите в Гродненский зоопарк или "Попугайню" — интерактивный павильон с экзотическими птицами.
Поужинать можно в ресторанах "Кронон" или "Королевская охота", где подают блюда национальной кухни в изысканной подаче.

Как добраться

  • Из Москвы идёт прямой поезд, в пути — около 14 часов.
  • Из Минска — поездом (4 часа) или автобусом (примерно столько же).

Брест — город-герой

Брест — один из самых древних городов страны, символ героизма и стойкости. Его история насчитывает более тысячи лет, и почти каждый век приносил испытания — войны, разрушения, смену границ.

Что посмотреть

  • Брестская крепость - главное место памяти, мемориальный комплекс, где всё пропитано духом истории.
  • Музей железнодорожной техники - под открытым небом, с десятками ретро-паровозов.
  • Аллея фонарей. Здесь каждый фонарь — произведение искусства: в виде платья, швейной машинки или кареты.

"С 2009 года главный фонарщик Бреста лично зажигает уличные огни — это уже местная традиция и настоящее шоу", — рассказывают жители города.

После прогулки по Советской улице загляните в ресторан "Жюль Верн" - уютное место с видом на вечерние огни.

Как добраться

  • Из Москвы — прямым поездом (12 часов) или самолётом до Минска и далее поездом (5 часов).
  • Между белорусскими городами курсируют регулярные рейсы, удобнее всего — по железной дороге.

Гомель — дворцы и парки

Гомель — город рек, дворцов и промышленных гигантов. Здесь царит спокойная атмосфера, а природа словно создана для долгих прогулок.

Что посмотреть

  • Дворец Румянцевых и Паскевичей XVIII века — главный архитектурный символ города.
  • Парк Румянцевых и Паскевичей площадью 34 гектара: фонтаны, белки, лебеди и смотровая башня.
  • Собор Святых Петра и Павла и часовня-усыпальница Паскевичей - памятники архитектуры классицизма.
  • Набережная реки Сож с пешеходным мостом и зонами отдыха.

Где поесть

Попробуйте национальные блюда в ресторанах "ФаСоль" или "Сябры", где часто выступают музыканты.

Как добраться

  • Из Минска — поездом (3-4 часа) или автобусом (до 5 часов).
  • Из Москвы — прямой поезд (13 часов) или самолёт.

Витебск — город художников

Витебск — родина Марка Шагала и центр белорусской художественной культуры. Каждый июль здесь проходит международный фестиваль "Славянский базар", собирающий артистов со всего мира.

Что посмотреть

  • Дом-музей Марка Шагала и арт-центр его имени.
  • Музей истории витебского художественного училища - с мультимедийными инсталляциями о художниках-супрематистах.
  • Костёл Святой Варвары в неоготическом стиле и Успенский собор на холме над Западной Двиной.
  • Улица Суворова - пешеходная зона с кафе и сувенирными лавками.

Не забудьте про Музей трамвая - первый электрический трамвай в Беларуси появился именно здесь.

Где перекусить

Загляните в "Витебский трактир" или кафе "Васильки" с домашней кухней и уютной атмосферой.

Как добраться

  • Из Минска — скоростным поездом (3 часа).
  • Из Москвы или Петербурга — ночным поездом (около 9 часов).

Могилёв — город с характером

Могилёв мог стать столицей Беларуси, но история распорядилась иначе. Сегодня это уютный город с душой и архитектурой советского модерна.

Что посмотреть

  • Ратуша XVII века - символ города, восстановленная по старинным чертежам.
  • Площадь Славы с панорамным видом на старый город.
  • Звёздная площадь - астрономическая композиция с бронзовым звездочётом и 12 стульями-зодиакальными знаками.
  • Драматический театр - одно из красивейших зданий Беларуси из красного кирпича.
  • Костёл Святого Станислава, спрятанный во дворах, — пример католической архитектуры XIX века.

Как добраться

Из Минска — поездом (2-3 часа) или автобусом (около 3 часов).

Сравнение: города Беларуси и их особенности

Город Главная особенность Что обязательно посмотреть Атмосфера
Гродно Европейская архитектура Два замка, костёл, синагога Королевская и романтичная
Брест Исторический героизм Крепость, аллея фонарей Тихая и торжественная
Гомель Дворцы и парки Румянцево-Паскевичский комплекс Уютная и зелёная
Витебск Город искусства Музеи Шагала, собор, фестиваль Творческая и вдохновляющая
Могилёв Астрономический символизм Ратуша, площадь Звёзд Спокойная и дружелюбная

Советы путешественнику

  1. Лучшее время для поездки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и зелёная.
  2. Передвижение - междугородние поезда и автобусы ходят часто, билеты лучше брать заранее.
  3. Связь и деньги - везде принимают карты, интернет работает стабильно.
  4. Язык - белорусский и русский понятны без переводчика.
  5. Сувениры - льняные изделия, керамика, сладости и, конечно, магнитики с зубрами.

Беларусь удивительно разнообразна.
От величественных замков Гродно до зелёных парков Гомеля, от художественного Витебска до героического Бреста — в каждом городе своя история и свой характер. Путешествие по этой стране — возможность увидеть Европу без визы, прикоснуться к прошлому и почувствовать настоящее.

