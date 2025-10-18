Не только Минск: города Беларуси, в которых легко потеряться и влюбиться
Беларусь — страна с богатой историей и удивительной архитектурой. Здесь сохранились старинные замки, монастыри, дворцы и улицы с европейским шармом. При этом путешествие по Беларуси не требует загранпаспорта — удобно и близко. Если Минск уже изучен, самое время отправиться дальше.
Гродно — город королей
Гродно часто называют самым европейским городом Беларуси. Когда-то он был резиденцией великих князей Литовских и польских королей, поэтому исторических памятников здесь особенно много.
Что посмотреть
- Старый и Новый замки. Первый был основан в X веке и не раз перестраивался, второй — в XVIII веке. Сегодня оба открыты для туристов.
- Фарный костёл, Борисоглебская церковь и Большая хоральная синагога - образцы разных религиозных традиций и эпох.
- Парк Жилибера, заложенный ещё в XVIII веке, — идеальное место для прогулок.
- Зелёный корпус университета, полностью покрытый растительностью, давно стал визитной карточкой города.
"Гродно хранит атмосферу старой Европы, но при этом остаётся уютным и не перегруженным туристами", — отмечают белорусские гиды.
Что ещё посетить
С детьми обязательно сходите в Гродненский зоопарк или "Попугайню" — интерактивный павильон с экзотическими птицами.
Поужинать можно в ресторанах "Кронон" или "Королевская охота", где подают блюда национальной кухни в изысканной подаче.
Как добраться
- Из Москвы идёт прямой поезд, в пути — около 14 часов.
- Из Минска — поездом (4 часа) или автобусом (примерно столько же).
Брест — город-герой
Брест — один из самых древних городов страны, символ героизма и стойкости. Его история насчитывает более тысячи лет, и почти каждый век приносил испытания — войны, разрушения, смену границ.
Что посмотреть
- Брестская крепость - главное место памяти, мемориальный комплекс, где всё пропитано духом истории.
- Музей железнодорожной техники - под открытым небом, с десятками ретро-паровозов.
- Аллея фонарей. Здесь каждый фонарь — произведение искусства: в виде платья, швейной машинки или кареты.
"С 2009 года главный фонарщик Бреста лично зажигает уличные огни — это уже местная традиция и настоящее шоу", — рассказывают жители города.
После прогулки по Советской улице загляните в ресторан "Жюль Верн" - уютное место с видом на вечерние огни.
Как добраться
- Из Москвы — прямым поездом (12 часов) или самолётом до Минска и далее поездом (5 часов).
- Между белорусскими городами курсируют регулярные рейсы, удобнее всего — по железной дороге.
Гомель — дворцы и парки
Гомель — город рек, дворцов и промышленных гигантов. Здесь царит спокойная атмосфера, а природа словно создана для долгих прогулок.
Что посмотреть
- Дворец Румянцевых и Паскевичей XVIII века — главный архитектурный символ города.
- Парк Румянцевых и Паскевичей площадью 34 гектара: фонтаны, белки, лебеди и смотровая башня.
- Собор Святых Петра и Павла и часовня-усыпальница Паскевичей - памятники архитектуры классицизма.
- Набережная реки Сож с пешеходным мостом и зонами отдыха.
Где поесть
Попробуйте национальные блюда в ресторанах "ФаСоль" или "Сябры", где часто выступают музыканты.
Как добраться
- Из Минска — поездом (3-4 часа) или автобусом (до 5 часов).
- Из Москвы — прямой поезд (13 часов) или самолёт.
Витебск — город художников
Витебск — родина Марка Шагала и центр белорусской художественной культуры. Каждый июль здесь проходит международный фестиваль "Славянский базар", собирающий артистов со всего мира.
Что посмотреть
- Дом-музей Марка Шагала и арт-центр его имени.
- Музей истории витебского художественного училища - с мультимедийными инсталляциями о художниках-супрематистах.
- Костёл Святой Варвары в неоготическом стиле и Успенский собор на холме над Западной Двиной.
- Улица Суворова - пешеходная зона с кафе и сувенирными лавками.
Не забудьте про Музей трамвая - первый электрический трамвай в Беларуси появился именно здесь.
Где перекусить
Загляните в "Витебский трактир" или кафе "Васильки" с домашней кухней и уютной атмосферой.
Как добраться
- Из Минска — скоростным поездом (3 часа).
- Из Москвы или Петербурга — ночным поездом (около 9 часов).
Могилёв — город с характером
Могилёв мог стать столицей Беларуси, но история распорядилась иначе. Сегодня это уютный город с душой и архитектурой советского модерна.
Что посмотреть
- Ратуша XVII века - символ города, восстановленная по старинным чертежам.
- Площадь Славы с панорамным видом на старый город.
- Звёздная площадь - астрономическая композиция с бронзовым звездочётом и 12 стульями-зодиакальными знаками.
- Драматический театр - одно из красивейших зданий Беларуси из красного кирпича.
- Костёл Святого Станислава, спрятанный во дворах, — пример католической архитектуры XIX века.
Как добраться
Из Минска — поездом (2-3 часа) или автобусом (около 3 часов).
Сравнение: города Беларуси и их особенности
|Город
|Главная особенность
|Что обязательно посмотреть
|Атмосфера
|Гродно
|Европейская архитектура
|Два замка, костёл, синагога
|Королевская и романтичная
|Брест
|Исторический героизм
|Крепость, аллея фонарей
|Тихая и торжественная
|Гомель
|Дворцы и парки
|Румянцево-Паскевичский комплекс
|Уютная и зелёная
|Витебск
|Город искусства
|Музеи Шагала, собор, фестиваль
|Творческая и вдохновляющая
|Могилёв
|Астрономический символизм
|Ратуша, площадь Звёзд
|Спокойная и дружелюбная
Советы путешественнику
- Лучшее время для поездки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и зелёная.
- Передвижение - междугородние поезда и автобусы ходят часто, билеты лучше брать заранее.
- Связь и деньги - везде принимают карты, интернет работает стабильно.
- Язык - белорусский и русский понятны без переводчика.
- Сувениры - льняные изделия, керамика, сладости и, конечно, магнитики с зубрами.
Беларусь удивительно разнообразна.
От величественных замков Гродно до зелёных парков Гомеля, от художественного Витебска до героического Бреста — в каждом городе своя история и свой характер. Путешествие по этой стране — возможность увидеть Европу без визы, прикоснуться к прошлому и почувствовать настоящее.
