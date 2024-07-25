Согласно результатам опроса, проведенного среди читателей NEWS.ru, большинство респондентов (60%) заявили, что чувствуют себя в безопасности в своих населенных пунктах. В то же время, 36% участников опроса выразили противоположное мнение.

В опросе приняли участие 3206 человек. Из них более 1920 человек (60%) отметили, что чувствуют себя безопасно на улицах своих городов и поселков. При этом около 1150 человек (36%) считают свои места проживания опасными. Еще около 130 участников опроса (4%) сообщили, что не проживают в России.

Фото: commons.wikimedia.org/Artyom Svetlov (Creative Commons Attribution 4.0 International license)