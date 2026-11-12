США больше не до долгих раздумий о Луне: военные наметили сроки для работы за привычными орбитами

Космические силы США перешли от разговоров к делу в цислунарном пространстве — области за геостационарной орбитой, которая включает путь к Луне и зоны притяжения Земли и Луны. Вместо многолетних научных исследований военные намерены быстро внедрить готовые коммерческие технологии и программы, которые можно ввести в строй уже к 2029 году.

Курс изменился за год

Майор-генерал Стивен Пёрди, отвечающий в Космических силах за закупки перспективных систем, говорит, что за последний год позиция Минобороны резко изменилась. Раньше обсуждать военные операции у Луны было не принято, а теперь глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн открыто называют этот район сферой возможных боевых действий. По мнению Пёрди, поворот связан с успехами лунной программы Китая, который рассчитывает высадить человека на Луну к 2030 году.

До сих пор освоением окололунного пространства занималось в основном NASA по программе «Артемида», а Минобороны ограничивалось исследованиями — например, программой Oracle Исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL) по созданию спутника для наблюдения за этой областью. Космические силы выделяли на такие работы минимум денег и людей.

Конкурс и запросы к промышленности

В апреле в Космических силах появилось Координационное управление по цислунарному пространству (CCO) во главе с Джейми Стернс. Оно подготовило дорожную карту по технологиям и архитектуре систем, а также список приоритетных задач, на которые пока нет денег, — в том числе недорогих решений с быстрой отдачей.

Чтобы привлечь промышленность, Космические силы вместе с AFRL и подразделением SpaceWERX объявляют конкурс Lunar Prime с бюджетом 30 млн долларов. Победители должны будут показать свои решения на орбите в течение двух лет после подписания контракта. Кроме того, готовятся два запроса информации:

о готовых коммерческих или почти готовых решениях — оборудовании и программах, которые не нужно долго дорабатывать и можно запустить к 2029 году;

о технологиях искусственного интеллекта и автономной обработки данных, которые позволят космическим аппаратам у Луны самостоятельно устранять неисправности и управлять датчиками.

Пёрди подчеркивает, что главное — практический результат: «Это не научный проект на четыре-пять лет. Речь о том, чтобы быстро получить реальные возможности».