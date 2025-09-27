Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:19

Сотни устройств под ударом: хакеры взломали железо, которому доверяют даже правительства

В США произошла масштабная кибератака на устройства Cisco — Bloomberg

В США зафиксирована крупная кибератака на устройства американской компании Cisco, которые активно используются в государственных структурах. Как сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA) Криса Бутеру, речь идёт о масштабном инциденте, затронувшем сотни межсетевых экранов.

В четверг днём CISA выпустила экстренную директиву. В документе федеральным агентствам предписано оперативно закрыть уязвимости, проверить все задействованные устройства и выявить возможные следы несанкционированного доступа.

"Угроза широко распространена", — заявил исполняющий обязанности заместителя исполнительного помощника директора отдела кибербезопасности CISA Крис Бутера.

По его словам, атака коснулась критически важной инфраструктуры, однако конкретные ведомства названы не были. Директива CISA распространяется только на федеральные гражданские сети, но Бутера отдельно подчеркнул: аналогичных мер стоит придерживаться и другим госструктурам, и частным компаниям.

Кто стоит за атакой

По данным Cisco, кибершпионажем занимается группировка ArcaneDoor, действующая с 2024 года. Хакеры ищут уязвимости в сетевых устройствах и используют их для внедрения в системы. Масштабы и последствия последнего взлома пока не до конца понятны, но специалисты ожидают рост числа атак.

Компания и агентство пока не уточнили, кто именно подвергся компрометации, однако известно, что речь идёт о нескольких сотнях устройств в госструктурах.

Сравнение: действия CISA и Cisco

Организация Меры Цель
CISA Чрезвычайная директива: устранить уязвимости, выявить нарушения, усилить мониторинг Защита федеральных сетей
Cisco Анализ атак, обновления прошивок, предупреждение клиентов Снижение риска эксплуатации уязвимостей

Советы шаг за шагом: как действовать компаниям

  1. Проверить, используется ли оборудование Cisco, особенно межсетевые экраны.

  2. Установить последние обновления прошивки и патчи.

  3. Провести аудит логов и выявить подозрительные подключения.

  4. Временно ограничить доступ извне для критически важных узлов.

  5. Настроить системы мониторинга и уведомлений о несанкционированных действиях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать обновление прошивки.

  • Последствие: высокая вероятность успешной атаки.

  • Альтернатива: автоматизировать обновления и использовать централизованные сервисы управления устройствами.

  • Ошибка: игнорировать подозрительные логи.

  • Последствие: кибершпионаж может оставаться незамеченным месяцами.

  • Альтернатива: внедрить SIEM-системы и проводить регулярные аудиты.

А что если…

А что если подобные атаки выйдут за рамки госструктур и начнут массово затрагивать частный сектор? Это может привести к срывам в работе финансовых учреждений, энергетики и телекоммуникаций. В этом случае роль экстренных директив CISA станет критически важной, а бизнесу придётся активнее инвестировать в киберзащиту.

Плюсы и минусы использования оборудования Cisco

Плюсы Минусы
Широкое распространение и поддержка Высокая привлекательность для хакеров
Высокий уровень производительности Дорогая лицензия и сервисное обслуживание
Регулярные обновления и патчи Уязвимости в популярных моделях
Доверие госструктур и крупных компаний Сложность администрирования без специалистов

FAQ

Что такое ArcaneDoor?
Это хакерская группировка, специализирующаяся на кибершпионаже. По данным Cisco, действует с 2024 года.

Кого затронула атака?
Точные ведомства не названы. Известно, что под угрозой оказались сотни устройств, используемых в госучреждениях США.

Можно ли защититься самостоятельно?
Да. Установка обновлений, ограничение доступа извне и постоянный мониторинг снижают риски.

Мифы и правда

  • Миф: устройства Cisco полностью защищены от атак.

  • Правда: любое оборудование имеет уязвимости, которые нужно вовремя закрывать.

  • Миф: кибершпионаж затрагивает только военные или спецслужбы.

  • Правда: жертвами становятся и гражданские ведомства, и компании.

Три интересных факта

  1. ArcaneDoor стала известна в 2024 году, когда впервые использовала уникальные эксплойты против сетевых экранов.

  2. Cisco остаётся крупнейшим производителем сетевого оборудования в мире, что делает её продукты главной целью для атак.

  3. Чрезвычайные директивы CISA применяются редко и только в ситуациях, когда угроза признана системной.

Исторический контекст

  • 2010-е годы: рост числа атак на промышленные системы и госучреждения США.

  • 2020-е годы: усиление роли CISA, создание механизмов экстренного реагирования.

  • 2024 год: появление ArcaneDoor и серия атак на инфраструктуру.

  • 2025 год: масштабный взлом устройств Cisco, приведший к выпуску экстренной директивы.

