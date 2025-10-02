3 миллиарда за бегемота и купол: сколько будет стоить возвращение цирка в Челябинск
"Российская государственная цирковая компания" объявила конкурс на разработку проектно-сметной документации для Челябинского цирка, закрытого ещё в мае 2019 года.
Условия конкурса
Согласно извещению на сайте госзакупок:
"Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации (стадии "проект") "Челябинского государственного цирка" по адресу: Челябинск, ул. Кирова, 25. Начальная цена — 72,9 млн рублей. Дата окончания подачи заявок — 17 октября 2025 года".
Финансирование проектных работ обеспечит областной бюджет: соответствующие поправки были внесены в апреле 2025 года.
Долгая история реконструкции
Цирк закрыли на ремонт в 2019 году, однако работы так и не стартовали.
-
Первоначальная смета составляла 600 млн рублей, открытие планировалось на осень 2022 года.
-
В 2023 году сумма выросла до 1,7 млрд рублей - с учётом фасада, электросетей, отопления и вентиляции.
-
Запустить реконструкцию мешали пандемия и изменения в законах, включая новые требования к содержанию цирковых животных и доступности для маломобильных людей.
Теперь открытие цирка откладывается до 2028 года, а итоговая стоимость проекта может достичь 3 млрд рублей.
Что изменится
Проект предусматривает масштабное обновление здания и оснащения:
-
усиление конструкций купола и креплений,
-
установка огромного светодиодного экрана на "короне" купола,
-
современное световое и звуковое оборудование,
-
новые системы безопасности, включая защитное ограждение перед первым рядом.
Особое внимание уделят условиям для животных:
-
помещения для трёх слонов и бегемота (по 180 м² с 12-метровыми ваннами),
-
конюшня на 29 стойл общей площадью 360 м².
Справка
Челябинский цирк был построен в 1979 году, его площадь — 12 638 м², а под куполом расположено 1818 зрительских мест. Сегодня здание закрыто и огорожено забором, стремительно приходя в упадок.
