Страх перед клоунами
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:18

3 миллиарда за бегемота и купол: сколько будет стоить возвращение цирка в Челябинск

Российская цирковая компания ищет подрядчика для проектной документации Челябинского цирка

"Российская государственная цирковая компания" объявила конкурс на разработку проектно-сметной документации для Челябинского цирка, закрытого ещё в мае 2019 года.

Условия конкурса

Согласно извещению на сайте госзакупок:

"Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации (стадии "проект") "Челябинского государственного цирка" по адресу: Челябинск, ул. Кирова, 25. Начальная цена — 72,9 млн рублей. Дата окончания подачи заявок — 17 октября 2025 года".

Финансирование проектных работ обеспечит областной бюджет: соответствующие поправки были внесены в апреле 2025 года.

Долгая история реконструкции

Цирк закрыли на ремонт в 2019 году, однако работы так и не стартовали.

  • Первоначальная смета составляла 600 млн рублей, открытие планировалось на осень 2022 года.

  • В 2023 году сумма выросла до 1,7 млрд рублей - с учётом фасада, электросетей, отопления и вентиляции.

  • Запустить реконструкцию мешали пандемия и изменения в законах, включая новые требования к содержанию цирковых животных и доступности для маломобильных людей.

Теперь открытие цирка откладывается до 2028 года, а итоговая стоимость проекта может достичь 3 млрд рублей.

Что изменится

Проект предусматривает масштабное обновление здания и оснащения:

  • усиление конструкций купола и креплений,

  • установка огромного светодиодного экрана на "короне" купола,

  • современное световое и звуковое оборудование,

  • новые системы безопасности, включая защитное ограждение перед первым рядом.

Особое внимание уделят условиям для животных:

  • помещения для трёх слонов и бегемота (по 180 м² с 12-метровыми ваннами),

  • конюшня на 29 стойл общей площадью 360 м².

Справка

Челябинский цирк был построен в 1979 году, его площадь — 12 638 м², а под куполом расположено 1818 зрительских мест. Сегодня здание закрыто и огорожено забором, стремительно приходя в упадок.

