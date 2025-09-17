Цирк строят, как метро: проект в Екатеринбурге снова ушёл за горизонт

Первые представления в екатеринбургском цирке зрители увидят только в 2027 году. Именно тогда объект планируют ввести в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе "Единого заказчика", курирующего реконструкцию.

Ход работ

Сейчас в здании выполняют подготовку к отделке трибун и помещений, ведут прокладку инженерных систем и благоустройство территории.

"Завершить реконструкцию цирка планируется в 2026 году. Ввод объекта в эксплуатацию согласно государственному контракту — в 2027 году", — уточнили в пресс-службе.

Уже выполнены:

усиление несущих конструкций каркаса;

возведение пристройки для содержания животных;

заливка полов в подвале, фойе первого и второго этажей;

замена наружных коммуникаций.

Что изменится после реконструкции

После обновления в здании появятся:

модульный бассейн;

обновлённый музей;

новый буфет;

художественное полотно у входа, посвящённое советскому артисту Валентину Филатову, чьё имя носит цирк.

Кроме того, построят современные помещения для животных. Вместимость зала сократится с 2 460 до 2 000 мест, но кресла станут шире и удобнее.

Почему сдвинулись сроки

Последнее представление прошло в январе 2023 года. Изначально говорилось, что ремонт завершится к 2025 году, однако сроки перенесли. Теперь окончание работ ожидается в 2026-м, а открытие цирка — годом позже. Стоимость проекта оценивается примерно в 2,4 млрд рублей.