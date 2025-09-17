Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Слоны в цирке
Слоны в цирке
© commons.wikimedia.org by Amy n Rob is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Цирк строят, как метро: проект в Екатеринбурге снова ушёл за горизонт

Реконструкцию екатеринбургского цирка завершат в 2026 году, открытие — в 2027-м

Первые представления в екатеринбургском цирке зрители увидят только в 2027 году. Именно тогда объект планируют ввести в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе "Единого заказчика", курирующего реконструкцию.

Ход работ

Сейчас в здании выполняют подготовку к отделке трибун и помещений, ведут прокладку инженерных систем и благоустройство территории.

"Завершить реконструкцию цирка планируется в 2026 году. Ввод объекта в эксплуатацию согласно государственному контракту — в 2027 году", — уточнили в пресс-службе.

Уже выполнены:

  • усиление несущих конструкций каркаса;

  • возведение пристройки для содержания животных;

  • заливка полов в подвале, фойе первого и второго этажей;

  • замена наружных коммуникаций.

Что изменится после реконструкции

После обновления в здании появятся:

  • модульный бассейн;

  • обновлённый музей;

  • новый буфет;

  • художественное полотно у входа, посвящённое советскому артисту Валентину Филатову, чьё имя носит цирк.

Кроме того, построят современные помещения для животных. Вместимость зала сократится с 2 460 до 2 000 мест, но кресла станут шире и удобнее.

Почему сдвинулись сроки

Последнее представление прошло в январе 2023 года. Изначально говорилось, что ремонт завершится к 2025 году, однако сроки перенесли. Теперь окончание работ ожидается в 2026-м, а открытие цирка — годом позже. Стоимость проекта оценивается примерно в 2,4 млрд рублей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Екатеринбурге составлен протокол на аспиранта РАН за дискредитацию участников СВО сегодня в 14:34

Пост — и протокол: в Екатеринбурге задержали молодого учёного за публикации "ВКонтакте"

В Екатеринбурге задержали научного сотрудника УрФУ Данила Туканова. Его обвиняют в дискредитации армии в соцсетях, ему грозит крупный штраф.

Читать полностью » В Верхней Пышме переселенцев из Казахстана обязали сдавать экзамен по русскому языку для зачисления в школу вчера в 3:23

Ждёт школу, как визы: в Верхней Пышме русским детям устраивают тест на родной язык

В Верхней Пышме переселенке из Казахстана отказали в зачислении в школу без экзамена по русскому языку — хотя семья русская и ребёнок учился в русской школе.

Читать полностью » После трёхлетнего перерыва в Екатеринбурге снова проведут фестиваль музыкальных фильмов вчера в 2:28

Был Венский — стал Русским: в Екатеринбург возвращается фестиваль с новым лицом

В Екатеринбурге снова проведут фестиваль музыкальных фильмов, но под названием «Русская классика». На проект выделят почти 32 миллиона рублей.

Читать полностью » Жители Екатеринбурга пожаловались на задержки доставки заказов с Wildberries вчера в 1:17

Не маркетплейс, а марафон: почему заказы в Екатеринбурге едут дольше, чем поезд в Сочи

В Екатеринбурге заказы с Wildberries стали приходить с задержкой до недели. В компании объяснили сбои рекордным количеством заказов в сезон.

Читать полностью » Екатеринбург впервые примет Матч звёзд КХЛ — соглашение подписали губернатор и глава лиги вчера в 0:17

КХЛ поставила подпись — Екатеринбург готовится к ледовому событию года

Екатеринбург примет «Неделю звезд КХЛ» в 2026 году. Игроки лиги впервые соберутся на УГМК-Арене, чтобы провести главное хоккейное шоу страны.

Читать полностью » Ресторанный критик Можаев: Урал может стать гастрономической жемчужиной России 15.09.2025 в 23:29

Косуля в пельменях, черёмуха в пирогах — Урал бросает вызов Москве и Петербургу

Уральская кухня стоит у истоков Slow Food: томление, редкие продукты и уникальные рецепты могут превратить Свердловскую область в центр гастротуризма.

Читать полностью » Эксперты Auto.ru назвали самые востребованные авто до 5 млн рублей: Chery и Geely в топе 12.09.2025 в 22:27

Полмиллиона за беляш? Нет, за кроссовер: какие китайцы вошли в топ до 5 млн

В России автомобили до 5 млн рублей чаще всего покупают китайских брендов: лидируют Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Monjaro и Tiggo 8 Pro Max.

Читать полностью » Екатеринбург ждёт певца уже четыре года: концерт Тимы Белорусских вновь отменён 12.09.2025 в 21:23

Екатеринбург снова пролетел мимо концерта: Тима Белорусских отменил выступление

Концерт Тимы Белорусских в Екатеринбурге вновь отменён. Горожане ждут артиста уже четыре года: новые даты обещают объявить скоро.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Цвет гортензии зависит от кислотности почвы: садоводы советуют проверить pH осенью
Красота и здоровье

В МГУ напомнили: бурый жир расходует энергию и снижает риск ожирения
Еда

Эксперты рассказали, как приготовить хрустящие конвертики из рисовой бумаги с овощами и тофу
Красота и здоровье

Невролог Бинг: деменция может проявляться изменениями личности и речи, а не только потерей памяти
Авто и мото

Самостоятельный ремонт царапин на бампере: пошаговая инструкция и необходимые материалы
Еда

Клинический доцент Университета Джорджии Трейси Бригман объяснила, почему кофе может вызывать тошноту
Красота и здоровье

Главный онколог Минздрава рассказал, какие виды рака чаще встречаются у мужчин и женщин
Красота и здоровье

Стоматолог Сандип Сачар: болезненные бугорки на языке чаще связаны с воспалением или раздражением
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet