Круговая тренировка: фитнес-секрет, который заменяет час в спортзале

Представьте себе тренировку, которая одновременно развивает выносливость и силу, занимает всего полчаса и при этом оставляет желание вернуться в зал снова. Звучит нереально? На самом деле это возможно — такой формат называется circuit training.

Что такое круговая тренировка

Суть метода проста: несколько упражнений подряд (обычно от пяти до десяти), каждое из которых нагружает разные группы мышц. Отдых минимальный — вы переходите от одной станции к другой почти без пауз. В итоге нагрузку получают и мышцы, и сердце, а сам процесс напоминает энергичный спортивный марафон. Многие встречались с этим форматом на фитнес-занятиях в стиле "буткемп", даже не подозревая, что это и есть круговая тренировка.

Почему стоит попробовать

Главное достоинство — разнообразие. Если на обычных тренировках вы постоянно смотрите на часы и ждёте, когда всё закончится, то здесь скучать некогда: смена движений держит внимание в тонусе. Такой формат помогает "разбудить" организм, когда привычные занятия перестают приносить результат. Кроме того, круговая тренировка легко адаптируется под любые цели — можно упростить или усложнить упражнения, подобрать их под конкретные задачи и постепенно повышать нагрузку.

Есть и практическая выгода. После такой сессии тело дольше восстанавливается, а значит, расходует больше энергии. Этот эффект называют "послесжиганием". По данным Американского колледжа спортивной медицины, интенсивная круговая тренировка помогает сжигать на 8-15 % калорий больше, чем равномерная кардионагрузка средней интенсивности. Если же добавить силовые движения, вы не только расходуете энергию, но и формируете мышечный рельеф.

Как построить тренировку

Главное — заранее определить продолжительность. В среднем круговая тренировка занимает от 10 до 45 минут. Чем меньше времени, тем выше должна быть интенсивность. Отдых между упражнениями не нужен: когда вы работаете над руками, ноги успевают восстановиться, и наоборот. Например, можно составить программу из пяти станций по одной минуте каждая и повторить шесть кругов — получится ровно полчаса.

Шаг 1. Упражнения для верхней части тела

Выбирайте то, что доступно: гантели, турник или собственный вес. Варианты:

• жим стоя,

• тяга в наклоне,

• сгибания рук с гантелями,

• отжимания,

• отжимания от скамьи на трицепс,

• скручивания для пресса.

Шаг 2. Упражнения для нижней части тела

Можно менять движения каждый круг или закрепить одно. Отлично подойдут: выпады, приседания сумо, подъёмы на носки, мёртвая тяга, сгибания ног на фитболе, упражнение "супермен".

Шаг 3. Базовые многосуставные упражнения

Чтобы усилить эффект, стоит добавить движения, задействующие всё тело. Хорошие варианты: выпрыгивания из выпадов, "берпи", жим с приседа, махи гирей одной рукой, запрыгивания на скамью или рывок штанги.

Шаг 4. Кардио на максимум

Завершающий штрих — минута интенсивного кардио. Это может быть бег, скакалка, гребля, велосипед, подъём по лестнице или спринт в горку. Главное — работать на пределе.

Круговые тренировки помогают объединить кардио и силовую работу в одном занятии. Это способ ускорить обмен веществ, укрепить сердце, развить силу и выносливость и при этом не застрять в рутине. Такой формат одинаково подходит и тем, кто только начинает, и тем, кто ищет новый вызов.