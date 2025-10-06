Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:50

Семь движений, которые превращают тело в генератор силы: круговая тренировка от Аманды Биск

Аманда Биск показала круговую интервальную тренировку с зашагиваниями и обратными отжиманиями

Круговая интервальная тренировка от Аманды Биск (Amanda Bisk) объединяет кардио и силовые упражнения, развивает выносливость, гибкость и чувство баланса. Бывшая спортсменка и тренер элитных атлетов построила комплекс так, чтобы за короткое время проработать всё тело. Для занятий понадобится только таймер и устойчивая опора — например, стул высотой 30-50 сантиметров.

В чём суть круговой тренировки

Главная идея — активировать крупные мышечные группы, не давая телу расслабляться. В отличие от монотонных подходов в тренажёрном зале, интервальная схема держит высокий пульс, ускоряет обмен веществ и способствует жиросжиганию. Круг состоит из семи упражнений, каждое из которых выполняется 45 секунд с коротким 15-секундным отдыхом. После прохождения всех элементов следует минутная пауза, затем цикл повторяется ещё дважды.

Что даёт эта тренировка

Регулярное выполнение такого комплекса:

  • укрепляет ноги, ягодицы и пресс;

  • развивает координацию;

  • улучшает подвижность суставов;

  • повышает общий тонус и выносливость;

  • ускоряет восстановление после статических нагрузок.

Этот формат удобен тем, что подходит для домашних условий и не требует оборудования, кроме опоры.

Как выполнять упражнения

  1. Зашагивания с выносом колена. Встаньте перед стулом, зашагните одной ногой и выпрямитесь, поднимая противоположное колено вверх. Это активирует ягодицы и квадрицепсы.

  2. Поднос колена к локтю в упоре лёжа. Поставьте стопы на возвышение, руки — под плечами. Поочерёдно подтягивайте колени к локтям, сохраняя корпус неподвижным.

  3. Разгибание бёдер. Лягте на спину, поставьте пятки на опору, руки вдоль тела. Поднимайте таз, пока корпус не выпрямится от плеч до колен.

  4. Обратные отжимания. Повернитесь спиной к стулу, упритесь руками в край, ноги выпрямите. Сгибайте локти до угла 90 градусов, возвращайтесь вверх.

  5. Перенос ног. В положении сидя обопритесь руками за спиной и поочерёдно переносите прямые ноги через воображаемое препятствие.

  6. Сплит-приседания. Одну ногу поставьте на опору, другая — впереди. Опускайтесь вниз, сохраняя прямую спину и не выдвигая колено за носок.

  7. "Скалолаз" с опорой. Примите положение планки, стопы — на стуле. Быстро поочерёдно подтягивайте колени к груди, не проваливаясь в пояснице.

После завершения всех пунктов сделайте минутный отдых и повторите дважды.

Советы шаг за шагом

  • Перед началом включите короткую разминку: вращения плечами, наклоны, лёгкие приседания. Это подготовит суставы и мышцы.

  • Ставьте таймер на 45 секунд работы и 15 секунд отдыха. Можно использовать приложения вроде Interval Timer или Gymboss.

  • Во время выполнения следите за дыханием: вдох — на расслаблении, выдох — при усилии.

  • Не гонитесь за скоростью, пока не освоите технику. Ошибка в положении спины или коленей снижает эффект и повышает риск травмы.

  • После тренировки обязательно сделайте заминку и растяжку, чтобы снизить пульс и предотвратить крепатуру.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: слишком высокая опора.
    Последствие: излишняя нагрузка на колени и поясницу.
    Альтернатива: используйте устойчивую ступеньку 30-40 см.

  2. Ошибка: провисание таза в обратных отжиманиях.
    Последствие: боль в плечах и локтях.
    Альтернатива: держите корпус натянутым, опускаясь плавно.

  3. Ошибка: слишком быстрый темп без контроля техники.
    Последствие: утомление и потеря координации.
    Альтернатива: двигайтесь медленно, увеличивая скорость постепенно.

А что если нет стула

Не беда — можно заменить его на устойчивый ящик, диван или низкий стол. Главное, чтобы поверхность не скользила. Если тренируетесь на улице, подойдёт лавка или бордюр. А в путешествии можно положить подушку или сумку, чтобы создать нужную высоту опоры.

FAQ

1. Можно ли выполнять этот комплекс каждый день?
Нет, организму нужно время на восстановление. Оптимально — 3-4 раза в неделю с перерывом минимум 24 часа.

2. Подходит ли тренировка новичкам?
Да, если уменьшить время каждого упражнения до 30 секунд и добавить минуту отдыха между кругами.

3. Нужно ли специальное оборудование?
Нет, достаточно прочной опоры и таймера. Для удобства можно использовать коврик и спортивную обувь с амортизацией.

4. Что делать, если больно в коленях?
Проверьте технику зашагиваний и приседаний. Возможно, опора слишком высокая или колено уходит вперёд. При стойком дискомфорте стоит снизить амплитуду движений.

5. Поможет ли тренировка похудеть?
Да, при регулярном выполнении и сбалансированном питании интервальный формат ускоряет обмен веществ и способствует снижению веса.

Мифы и правда

  • Миф: кардио мешает наращивать мышцы.
    Правда: умеренные интервальные тренировки улучшают кровообращение и помогают мышцам быстрее восстанавливаться.

  • Миф: упражнения с собственным весом малоэффективны.
    Правда: при правильной технике нагрузка может быть сопоставима с работой на тренажёрах.

  • Миф: круговые комплексы подходят только профессионалам.
    Правда: интенсивность легко подстраивается под уровень подготовки.

Три интересных факта

  • Интервальные тренировки были впервые систематизированы в Японии в 1990-е годы под названием "метод Табата".

  • В среднем за 20-минутный круг можно сжечь до 250 килокалорий.

  • Даже короткие тренировки повышают уровень эндорфинов и снижают стресс.

Исторический контекст

Аманда Биск — бывшая австралийская прыгунья с шестом, участница чемпионатов мира. После завершения спортивной карьеры она занялась преподаванием йоги и функционального фитнеса. Её программы быстро набрали популярность благодаря балансу между нагрузкой и вниманием к технике. Этот комплекс отражает её подход: "простое, но эффективное движение с уважением к телу".

Такой формат круговой тренировки универсален — он подходит тем, кто ищет способ быстро взбодриться, улучшить тонус и не скучать во время занятий. Даже 20 минут в день могут стать отличным вкладом в силу, гибкость и уверенность в движении.

