Семь движений, которые превращают тело в генератор силы: круговая тренировка от Аманды Биск
Круговая интервальная тренировка от Аманды Биск (Amanda Bisk) объединяет кардио и силовые упражнения, развивает выносливость, гибкость и чувство баланса. Бывшая спортсменка и тренер элитных атлетов построила комплекс так, чтобы за короткое время проработать всё тело. Для занятий понадобится только таймер и устойчивая опора — например, стул высотой 30-50 сантиметров.
В чём суть круговой тренировки
Главная идея — активировать крупные мышечные группы, не давая телу расслабляться. В отличие от монотонных подходов в тренажёрном зале, интервальная схема держит высокий пульс, ускоряет обмен веществ и способствует жиросжиганию. Круг состоит из семи упражнений, каждое из которых выполняется 45 секунд с коротким 15-секундным отдыхом. После прохождения всех элементов следует минутная пауза, затем цикл повторяется ещё дважды.
Что даёт эта тренировка
Регулярное выполнение такого комплекса:
-
укрепляет ноги, ягодицы и пресс;
-
развивает координацию;
-
улучшает подвижность суставов;
-
повышает общий тонус и выносливость;
-
ускоряет восстановление после статических нагрузок.
Этот формат удобен тем, что подходит для домашних условий и не требует оборудования, кроме опоры.
Как выполнять упражнения
-
Зашагивания с выносом колена. Встаньте перед стулом, зашагните одной ногой и выпрямитесь, поднимая противоположное колено вверх. Это активирует ягодицы и квадрицепсы.
-
Поднос колена к локтю в упоре лёжа. Поставьте стопы на возвышение, руки — под плечами. Поочерёдно подтягивайте колени к локтям, сохраняя корпус неподвижным.
-
Разгибание бёдер. Лягте на спину, поставьте пятки на опору, руки вдоль тела. Поднимайте таз, пока корпус не выпрямится от плеч до колен.
-
Обратные отжимания. Повернитесь спиной к стулу, упритесь руками в край, ноги выпрямите. Сгибайте локти до угла 90 градусов, возвращайтесь вверх.
-
Перенос ног. В положении сидя обопритесь руками за спиной и поочерёдно переносите прямые ноги через воображаемое препятствие.
-
Сплит-приседания. Одну ногу поставьте на опору, другая — впереди. Опускайтесь вниз, сохраняя прямую спину и не выдвигая колено за носок.
-
"Скалолаз" с опорой. Примите положение планки, стопы — на стуле. Быстро поочерёдно подтягивайте колени к груди, не проваливаясь в пояснице.
После завершения всех пунктов сделайте минутный отдых и повторите дважды.
Советы шаг за шагом
-
Перед началом включите короткую разминку: вращения плечами, наклоны, лёгкие приседания. Это подготовит суставы и мышцы.
-
Ставьте таймер на 45 секунд работы и 15 секунд отдыха. Можно использовать приложения вроде Interval Timer или Gymboss.
-
Во время выполнения следите за дыханием: вдох — на расслаблении, выдох — при усилии.
-
Не гонитесь за скоростью, пока не освоите технику. Ошибка в положении спины или коленей снижает эффект и повышает риск травмы.
-
После тренировки обязательно сделайте заминку и растяжку, чтобы снизить пульс и предотвратить крепатуру.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: слишком высокая опора.
Последствие: излишняя нагрузка на колени и поясницу.
Альтернатива: используйте устойчивую ступеньку 30-40 см.
-
Ошибка: провисание таза в обратных отжиманиях.
Последствие: боль в плечах и локтях.
Альтернатива: держите корпус натянутым, опускаясь плавно.
-
Ошибка: слишком быстрый темп без контроля техники.
Последствие: утомление и потеря координации.
Альтернатива: двигайтесь медленно, увеличивая скорость постепенно.
А что если нет стула
Не беда — можно заменить его на устойчивый ящик, диван или низкий стол. Главное, чтобы поверхность не скользила. Если тренируетесь на улице, подойдёт лавка или бордюр. А в путешествии можно положить подушку или сумку, чтобы создать нужную высоту опоры.
FAQ
1. Можно ли выполнять этот комплекс каждый день?
Нет, организму нужно время на восстановление. Оптимально — 3-4 раза в неделю с перерывом минимум 24 часа.
2. Подходит ли тренировка новичкам?
Да, если уменьшить время каждого упражнения до 30 секунд и добавить минуту отдыха между кругами.
3. Нужно ли специальное оборудование?
Нет, достаточно прочной опоры и таймера. Для удобства можно использовать коврик и спортивную обувь с амортизацией.
4. Что делать, если больно в коленях?
Проверьте технику зашагиваний и приседаний. Возможно, опора слишком высокая или колено уходит вперёд. При стойком дискомфорте стоит снизить амплитуду движений.
5. Поможет ли тренировка похудеть?
Да, при регулярном выполнении и сбалансированном питании интервальный формат ускоряет обмен веществ и способствует снижению веса.
Мифы и правда
-
Миф: кардио мешает наращивать мышцы.
Правда: умеренные интервальные тренировки улучшают кровообращение и помогают мышцам быстрее восстанавливаться.
-
Миф: упражнения с собственным весом малоэффективны.
Правда: при правильной технике нагрузка может быть сопоставима с работой на тренажёрах.
-
Миф: круговые комплексы подходят только профессионалам.
Правда: интенсивность легко подстраивается под уровень подготовки.
Три интересных факта
-
Интервальные тренировки были впервые систематизированы в Японии в 1990-е годы под названием "метод Табата".
-
В среднем за 20-минутный круг можно сжечь до 250 килокалорий.
-
Даже короткие тренировки повышают уровень эндорфинов и снижают стресс.
Исторический контекст
Аманда Биск — бывшая австралийская прыгунья с шестом, участница чемпионатов мира. После завершения спортивной карьеры она занялась преподаванием йоги и функционального фитнеса. Её программы быстро набрали популярность благодаря балансу между нагрузкой и вниманием к технике. Этот комплекс отражает её подход: "простое, но эффективное движение с уважением к телу".
Такой формат круговой тренировки универсален — он подходит тем, кто ищет способ быстро взбодриться, улучшить тонус и не скучать во время занятий. Даже 20 минут в день могут стать отличным вкладом в силу, гибкость и уверенность в движении.
