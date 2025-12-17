Ваши внутренние часы тикают против вас: как рак груди использует циркадные ритмы для своего роста

Рак молочной железы способен влиять не только на ткани, где развивается опухоль, но и на базовые настройки организма — вплоть до суточных ритмов. Исследователи фиксируют изменения в работе гормональной системы ещё до того, как опухоль становится заметной, и связывают это с нарушением "внутренних часов". Об этом сообщают специалисты лаборатории Cold Spring Harbor.

Как опухоль вмешивается в циркадные ритмы

В экспериментах на мышах учёные установили, что развитие рака молочной железы нарушает суточные (циркадные) ритмы организма. Один из ключевых маркеров этого сбоя — изменение выработки гормона стресса кортикостерона, который считается аналогом человеческого кортизола. Опухоль, как показали наблюдения, подавляет продукцию этого гормона и сбивает его естественный суточный цикл.

Важно, что нарушение проявлялось очень рано: сбой начинался уже через три дня после индукции рака. На этом этапе выраженной опухоли ещё не было, однако физиологические изменения в организме уже фиксировались. Такой временной разрыв подчёркивает, что циркадная дисфункция может возникать как ранний эффект заболевания, а не как следствие тяжёлого состояния.

Что происходит в гипоталамусе

Чтобы понять механизм, исследователи изучили нейронные цепи, которые задают гормональный ритм. Они обнаружили, что нейроны в гипоталамусе, отвечающие за суточные колебания кортикостерона, переходят в состояние гиперактивности. При этом такая активность оказывается "неэффективной": несмотря на усиленную работу нейронов, правильный ритм гормона не поддерживается.

Далее учёные провели вмешательство и искусственно восстановили корректный цикл активности этих нейронов. После этого уровень гормона стресса вернулся к нормальным суточным значениям. Исследователи рассматривают этот результат как подтверждение того, что нарушение ритмов связано не только с общим стрессом болезни, но и с конкретными сбоями в регуляторных центрах мозга.

Иммунный ответ и уменьшение опухоли

Нормализация гормонального ритма привела к эффекту, который стал ключевой находкой работы. После восстановления правильного цикла активности нейронов в опухоль начали активно проникать иммунные клетки. Это сопровождалось заметным уменьшением опухоли, что указывает на связь между циркадной регуляцией и эффективностью противоопухолевого иммунного ответа.

"Соблюдение этого ритма в правильное время суток повысило способность иммунной системы уничтожать раковые клетки", — отметил руководитель исследования Джереми Борнигер.

Отдельно подчёркивается, что стимуляция в неподходящее время суток не давала аналогичного результата, то есть решающим фактором оказался именно корректный тайминг.

Что это может означать для терапии

Авторы работы делают вывод о потенциально новом направлении в поддерживающем лечении. Если восстановление здоровых физиологических ритмов усиливает проникновение иммунных клеток в опухоль, то подходы, направленные на нормализацию циркадных процессов, могут стать вспомогательным инструментом, повышающим эффективность уже существующих методов терапии.

Речь не идёт о замене стандартного лечения, но результаты показывают, что состояние "внутренних часов" организма может влиять на течение болезни и реакцию иммунной системы. В таком контексте циркадная регуляция рассматривается как важный фактор, который стоит учитывать в будущих исследованиях и клинических стратегиях.