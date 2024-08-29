Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) представляет вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в "серые" зоны как победы, но при этом умалчивает о своих ежедневных потерях, заявил РИА Новости военный эксперт, бывший подполковник ЛНР Андрей Марочко.

Он отметил, что ЦИПсО, описывая занятие так называемых "серых зон" украинскими войсками как успешные операции, скрывает, что это приводит к увеличению ежедневных потерь и усложняет снабжение передовых подразделений.

Марочко также прокомментировал усиление активности ВСУ в Серебрянском лесничестве под Кременной, подчеркнув, что эти действия не оказывают значительного влияния на общую ситуацию в конфликте. Он указал, что украинское командование пытается представить обычные тактические маневры как прорыв линии обороны противника.

Кременная, расположенная на границе между ЛНР и ДНР, является частью Лисичанско-Северодонецкой агломерации и имеет стратегическое значение из-за проходящей через нее дороги на Красный Лиман и Славянск.

Город окружен лесами, как естественного, так и искусственного происхождения. В 2014 году боевые действия обошли Кременную стороной, а 18 апреля 2022 года она перешла под контроль российских войск. Население Кременной до начала конфликта не превышало 19 тысяч человек.

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