Поднимите гемоглобин без таблеток: этот секрет знают только диетологи

Когда речь заходит о продуктах, богатых железом, большинство людей сразу вспоминают красное мясо, бобовые или шпинат. Но есть одна пряность, которую мы привыкли использовать лишь изредка — в кофе, чае или рождественских сладостях, — и она может оказаться настоящим источником этого важного минерала. Речь идёт о корице.

По словам нутрициолога, доктора наук в области физической активности Алекса Яньеса, всего щепотка корицы в рационе способна дать больше железа, чем многие овощи и бобовые, традиционно считающиеся основными его источниками.

Корица: маленькая доза — большой результат

Корица давно известна своими антиоксидантными, противовоспалительными и термогенными свойствами. Но мало кто знает, что она ещё и рекордсмен по содержанию железа.

Согласно данным Таблицы химического состава продуктов (TACO) и USDA (Министерство сельского хозяйства США), в 100 г молотой корицы содержится 8,3 мг железа.

Для сравнения, в 100 г других продуктов:

Чечевица варёная — 3,3 мг.

Шпинат сырой — 2,7 мг.

Говядина жареная — 2,4 мг.

Фасоль чёрная варёная — 1,5 мг.

Таким образом, корица значительно превосходит по концентрации железа многие привычные продукты.

Как включить корицу в рацион

Конечно, съесть 100 г корицы за раз невозможно, но регулярное употребление даже небольших порций способно обогатить питание. Вот несколько способов:

Посыпать корицей яблоки, бананы или овсянку.

Добавлять в кофе, капучино или чай.

Использовать в смузи и йогуртах.

Применять в выпечке, блинах или домашних десерта.

Важное предостережение

Корица абсолютно безопасна в кулинарных количествах. Но чрезмерное её употребление может вызвать раздражение желудка или нежелательные реакции. Поэтому стоит использовать её как дополнение к рациону, а не как единственный источник железа.