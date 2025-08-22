Поднимите гемоглобин без таблеток: этот секрет знают только диетологи
Когда речь заходит о продуктах, богатых железом, большинство людей сразу вспоминают красное мясо, бобовые или шпинат. Но есть одна пряность, которую мы привыкли использовать лишь изредка — в кофе, чае или рождественских сладостях, — и она может оказаться настоящим источником этого важного минерала. Речь идёт о корице.
По словам нутрициолога, доктора наук в области физической активности Алекса Яньеса, всего щепотка корицы в рационе способна дать больше железа, чем многие овощи и бобовые, традиционно считающиеся основными его источниками.
Корица: маленькая доза — большой результат
Корица давно известна своими антиоксидантными, противовоспалительными и термогенными свойствами. Но мало кто знает, что она ещё и рекордсмен по содержанию железа.
Согласно данным Таблицы химического состава продуктов (TACO) и USDA (Министерство сельского хозяйства США), в 100 г молотой корицы содержится 8,3 мг железа.
Для сравнения, в 100 г других продуктов:
-
Чечевица варёная — 3,3 мг.
-
Шпинат сырой — 2,7 мг.
-
Говядина жареная — 2,4 мг.
-
Фасоль чёрная варёная — 1,5 мг.
Таким образом, корица значительно превосходит по концентрации железа многие привычные продукты.
Как включить корицу в рацион
Конечно, съесть 100 г корицы за раз невозможно, но регулярное употребление даже небольших порций способно обогатить питание. Вот несколько способов:
-
Посыпать корицей яблоки, бананы или овсянку.
-
Добавлять в кофе, капучино или чай.
-
Использовать в смузи и йогуртах.
-
Применять в выпечке, блинах или домашних десерта.
Важное предостережение
Корица абсолютно безопасна в кулинарных количествах. Но чрезмерное её употребление может вызвать раздражение желудка или нежелательные реакции. Поэтому стоит использовать её как дополнение к рациону, а не как единственный источник железа.
