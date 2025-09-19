Хотите меньше сахара в рационе? Эта специя помогает отказаться от сладкого

Корица — одна из самых древних и любимых специй. Её запах ассоциируется с уютом, выпечкой и согревающими напитками, а вкус добавляет глубины как сладким, так и солёным блюдам. Но в последние годы корица стала особенно популярной благодаря разговорам о её возможном влиянии на уровень сахара в крови. Здесь важно подчеркнуть: диабет и предиабет — это серьёзные состояния, требующие медицинского контроля. Ни один чай и ни одна специя не могут заменить лекарства или рекомендации врача.

Как корица влияет на усвоение сахара?

Учёные обратили внимание на корицу из-за её активных веществ, в частности — коричного альдегида. Исследования предполагают два основных механизма, через которые специя может влиять на обмен глюкозы:

Повышение чувствительности клеток к инсулину. При диабете 2-го типа организм часто вырабатывает инсулин, но клетки хуже его "видят". Корица, по некоторым данным, может помочь телу эффективнее использовать этот гормон. Имитация действия инсулина. Определённые соединения корицы ведут себя схоже с инсулином, облегчая транспорт глюкозы из крови внутрь клеток.

Оба этих механизма пока исследуются, и результаты неоднозначны.

Что говорят исследования

Картина в научной литературе противоречивая. Часть клинических работ показала лёгкое снижение уровня сахара натощак у людей с диабетом 2-го типа, употреблявших добавки корицы. Однако другие исследования подобных эффектов не выявили. Национальный центр комплементарного и интегративного здоровья США подчёркивает, что доказательств пока недостаточно, чтобы рекомендовать корицу как средство лечения.

Сравнение видов корицы