Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:11

Хотите меньше сахара в рационе? Эта специя помогает отказаться от сладкого

Учёные изучают влияние корицы на уровень сахара в крови при диабете 2 типа

Корица — одна из самых древних и любимых специй. Её запах ассоциируется с уютом, выпечкой и согревающими напитками, а вкус добавляет глубины как сладким, так и солёным блюдам. Но в последние годы корица стала особенно популярной благодаря разговорам о её возможном влиянии на уровень сахара в крови. Здесь важно подчеркнуть: диабет и предиабет — это серьёзные состояния, требующие медицинского контроля. Ни один чай и ни одна специя не могут заменить лекарства или рекомендации врача.

Как корица влияет на усвоение сахара?

Учёные обратили внимание на корицу из-за её активных веществ, в частности — коричного альдегида. Исследования предполагают два основных механизма, через которые специя может влиять на обмен глюкозы:

  1. Повышение чувствительности клеток к инсулину. При диабете 2-го типа организм часто вырабатывает инсулин, но клетки хуже его "видят". Корица, по некоторым данным, может помочь телу эффективнее использовать этот гормон.

  2. Имитация действия инсулина. Определённые соединения корицы ведут себя схоже с инсулином, облегчая транспорт глюкозы из крови внутрь клеток.

Оба этих механизма пока исследуются, и результаты неоднозначны.

Что говорят исследования

Картина в научной литературе противоречивая. Часть клинических работ показала лёгкое снижение уровня сахара натощак у людей с диабетом 2-го типа, употреблявших добавки корицы. Однако другие исследования подобных эффектов не выявили. Национальный центр комплементарного и интегративного здоровья США подчёркивает, что доказательств пока недостаточно, чтобы рекомендовать корицу как средство лечения.

Сравнение видов корицы

Тип корицы Происхождение Особенности вкуса Содержание кумарина Безопасность при частом употреблении
Корица Кассия Китай, Вьетнам Резкий, насыщенный Высокое Риск токсичности для печени
Корица Цейлонская Шри-Ланка Мягкий, сладковатый Незначительное Более безопасна при регулярном употреблении

Как безопасно включить корицу в рацион: пошагово

  1. Выбирайте цейлонскую корицу, если планируете пить чай ежедневно или добавлять специю в овсянку, смузи или десерты.

  2. Используйте палочки, а не молотый порошок, чтобы снизить риск подделок.

  3. Заваривайте чай не более 1 палочки на чашку.

  4. Пейте напиток курсами, а не ежедневно месяцами подряд.

  5. Всегда консультируйтесь с врачом, если у вас диабет или вы принимаете лекарства для снижения сахара.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ежедневное употребление больших доз корицы Кассия.

  • Последствие: накопление кумарина и возможное повреждение печени.

  • Альтернатива: перейти на цейлонскую корицу, которая безопаснее при длительном употреблении.

  • Ошибка: замена медикаментов чаем с корицей.

  • Последствие: прогрессирование диабета, осложнения для сердца, почек и сосудов.

  • Альтернатива: использовать корицу как дополнение к лечению, но только после согласования с врачом.

А что если заменить сахар напитками с корицей?

Некоторые используют чай из корицы вместо сладких газировок или компотів. Это действительно помогает снизить потребление быстрых углеводов. Но полностью заменить воду или травяные отвары корица не должна — она остаётся специей, а не базовым напитком.

Плюсы и минусы корицы для контроля сахара

Плюсы Минусы
Может улучшать чувствительность к инсулину Доказательства слабые и непоследовательные
Подходит для чаёв и низкокалорийных десертов Кассия содержит опасный уровень кумарина
Помогает сократить количество сахара в рационе Может взаимодействовать с лекарствами
Приятный вкус и аромат Риск передозировки при добавках

FAQ

Как выбрать безопасную корицу?
Лучше всего ориентироваться на цейлонскую. Она светлее по цвету и дороже, но при этом почти не содержит кумарина.

Сколько можно пить чая с корицей?
1 чашка в день курсом по 1-2 недели считается безопасной для большинства людей без хронических заболеваний печени.

Что лучше — чай с корицей или капсулы с экстрактом?
Добавки сложнее контролировать по качеству. Чай позволяет регулировать дозу и снижает риск передозировки.

Мифы и правда

  • Миф: корица лечит диабет.
    Правда: она может лишь слегка влиять на уровень сахара, но не заменяет лечение.

  • Миф: все виды корицы одинаковы.
    Правда: Кассия и Цейлонская отличаются по безопасности и содержанию кумарина.

  • Миф: чем больше корицы, тем лучше.
    Правда: передозировка может быть токсичной для печени.

Три интересных факта о корице

  1. В Древнем Египте корицу использовали в ритуалах бальзамирования.

  2. В Средневековье специя стоила дороже золота и была признаком достатка.

  3. Сегодня цейлонская корица составляет лишь около 10% мирового рынка, остальное — Кассия.

Исторический контекст

  1. Древний Египет: корицу применяли как консервант и ароматизатор.

  2. Римская империя: использовалась в медицине и парфюмерии.

  3. Средние века: стала предметом торговли между Востоком и Европой.

  4. Новое время: корица вошла в кулинарию и бытовую медицину, а позже стала объектом научных исследований.

