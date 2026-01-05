Пустой зал — минус на кассе: кинотеатры в России перестали окупаться даже при работе весь день

Российские кинотеатры всё чаще оказываются в ситуации, когда даже полный рабочий день не гарантирует финансового результата. Низкая посещаемость при текущих ценах на билеты делает часть сеансов экономически нецелесообразными, что вынуждает рынок пересматривать устоявшиеся представления о "доступном досуге". Об этом сообщает агентство ТАСС.

Цена билета и экономика сеанса

Средняя стоимость билета в кинотеатрах России сегодня составляет чуть более 400 рублей. При этом, как отмечают представители отрасли, именно этот показатель становится ключевой проблемой для владельцев залов. Сохранение относительно низких цен при росте издержек приводит к тому, что показы всё чаще уходят в минус.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков пояснил, что при текущей структуре затрат один сеанс в 2025 году обходится в среднем в 4 063 рубля.

"Существует мнение, что кинотеатр должен оставаться "самым доступным досугом". Средняя цена на билеты — это наша основная боль, на сегодняшний день она чуть выше 400 рублей, то есть дешевле похода в кофейню или за бургером. Но оптимальная себестоимость одного сеанса в 2025 году составляет в среднем 4 063 рубля. Если на сеанс не пришло минимум 10 зрителей при цене билета 450 рублей, кинотеатр уже работает в минус", — сказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Динамика цен за последнее десятилетие

По словам Воронкова, рост цен на кинобилеты за последние десять лет оказался значительно ниже, чем в других сегментах экономики. Несмотря на распространённое ощущение подорожания, фактическая динамика говорит об обратном. За этот период стоимость билета увеличилась примерно на 58%.

В то же время цены на топливо и продуктовую корзину росли существенно быстрее. Такая диспропорция, по оценке отрасли, привела к накоплению финансового разрыва между доходами кинотеатров и их расходами. В результате бизнес оказался менее защищённым от колебаний посещаемости и сезонных спадов.

Пересмотр ценовой политики

На фоне текущей ситуации рынок постепенно начинает пересматривать подход к ценообразованию. В Ассоциации владельцев кинотеатров отмечают, что сохранение слишком низкого порога стоимости билета больше не соответствует реальной экономике отрасли. Обсуждается необходимость формирования минимального ценового уровня.

По словам Воронкова, всё больше участников рынка сходятся во мнении, что минимальная цена билета не должна опускаться ниже 200 рублей. При этом комфортный для отрасли средний уровень рассматривается в диапазоне 500-550 рублей. Такой подход, как считают в ассоциации, позволит кинотеатрам сохранить устойчивость без резкого удара по зрительскому спросу.