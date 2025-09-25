Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:18

Кино подорожало, а концовка всё та же: как выросли цены на билеты в Югре

Росстат: средняя цена билета в кино в Югре выросла до 359 рублей

Любите ходить в кино? Тогда у жителей Югры есть повод задуматься: за последний год цены на билеты ощутимо выросли. По данным Росстата, средняя стоимость похода в кинотеатры округа в августе 2025 года достигла почти 360 рублей.

Цифры и факты

  • В августе 2024 года средний билет стоил 322 рубля, а сейчас — 359 рублей. Рост составил 11,6%.

  • Самые дорогие билеты среди крупнейших городов региона — в Нижневартовске: около 450 рублей.

  • В Сургуте цена держится на уровне 370 рублей.

  • А вот самый доступный поход в кино ждёт жителей Ханты-Мансийска - там билет обойдётся примерно в 223 рубля.

Что это значит для зрителей?

Разница в стоимости заметна даже внутри региона: жителям разных городов приходится платить за один и тот же досуг по-разному. И хотя рост цен фиксируется по всей стране, в Югре он ощущается особенно остро.

