Яблоко упало прямо на сцену: как сын звезды "Оппенгеймера" стал актёром
Семейство ирландского актера Киллиана Мерфи, известного по "Острым козырькам" и фильму "Оппенгеймер", вновь привлекло внимание поклонников. Теперь в центре событий — его старший сын Аран, который решился пойти по стопам знаменитого отца и начал строить собственную карьеру в кино.
Юноша подписал контракт с HBO и Sky на участие в новом сериале "Война", где вместе с ним снимутся Доминик Уэст и Сиенна Миллер. Для 17-летнего актера это станет первой крупной ролью на телевидении.
Первые шаги в кино
Несмотря на юный возраст, Аран Мерфи уже успел попробовать себя в киноиндустрии. Его дебют состоялся в 2022 году в фильме "Лола", где он сыграл одну из заметных ролей. Критики отметили его естественность и умение держаться в кадре, а поклонники Киллиана с удивлением заметили, насколько сын похож на своего отца не только внешне, но и по манере игры.
Теперь подросток расширяет горизонты: участие в международном проекте HBO обещает стать важным шагом для его профессионального роста. Представители актерского агентства, опубликовавшие новость в соцсетях, сопроводили её фотографией Арана — та вызвала бурю обсуждений в сети из-за поразительного сходства юноши с Киллианом в молодости.
Каст и съемки нового проекта
Сериал "Война" объединит британских и американских актеров. Доминик Уэст, известный по "Короне" и "Прослушке", исполнит одну из ключевых ролей. Сиенна Миллер, недавно снявшаяся в исторической драме "Анализ крови", сыграет его партнершу.
По предварительным данным, сюжет проекта будет сосредоточен на судьбах нескольких семей во времена глобального конфликта. Производство курирует совместная команда HBO и Sky, что гарантирует высокий уровень продакшена, масштабные декорации и сильный сценарий.
Наследие семьи Мерфи
Аран — старший сын Киллиана Мерфи и художницы Ивонн Макгиннесс. В семье подрастают еще сын Малачи.
В марте 2024 года Киллиан появился на церемонии вручения премии "Оскар" вместе с женой и детьми. Тогда актёр получил статуэтку за лучшую мужскую роль, а кадры с его семьей мгновенно разошлись по соцсетям. Фанаты отметили, что дети актера выглядят скромно и интеллигентно — как и сам их отец.
Сравнение: отец и сын
|Параметр
|Киллиан Мерфи
|Аран Мерфи
|Возраст начала карьеры
|20 лет (театр)
|16 лет (кино)
|Первая работа
|независимый ирландский спектакль
|"Клара и Солнце"
|Известные проекты
|"Острые козырьки", "Начало", "Оппенгеймер"
|"Клара и Солнце", сериал "Война", "Лола"
|Стиль игры
|сдержанный, эмоционально точный
|естественный, наблюдательный
|Планы
|режиссура, продюсирование
|продолжить актерскую карьеру
Советы молодым актерам
-
Начинайте с малого. Даже короткометражные работы и студенческие фильмы помогают освоить площадку.
-
Учитесь наблюдать. Актерская профессия требует понимания эмоций и реакций других людей.
-
Не бойтесь проб. Кастинги — не провал, а возможность показать себя.
-
Изучайте классику. Фильмы и пьесы старых мастеров — лучший источник вдохновения.
-
Берегите личную жизнь. Как показывает пример семьи Мерфи, баланс между публичностью и приватностью крайне важен.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: сосредоточиться только на славе.
Последствие: потеря профессиональной глубины и эмоционального ресурса.
Альтернатива: работать над техникой, а не над популярностью.
-
Ошибка: играть слишком много ролей подряд.
Последствие: эмоциональное выгорание и творческая усталость.
Альтернатива: делать паузы между проектами, уделять время обучению.
-
Ошибка: копировать чужой стиль.
Последствие: потеря индивидуальности.
Альтернатива: искать собственную манеру и голос.
А что если…
Если Аран решит попробовать себя не только в актерстве, но и в режиссуре, он сможет использовать опыт отца, который часто участвует в создании сценариев и продюсировании фильмов. Мир кино сегодня открыт для молодых талантов: потоковые платформы активно поддерживают свежие имена.
Плюсы и минусы карьеры в кино
|Плюсы
|Минусы
|Творческое самовыражение
|Нестабильный доход
|Возможность известности
|Публичное внимание
|Опыт работы с профессионалами
|Давление критики
|Международные перспективы
|Сложности с личной жизнью
FAQ
Какую роль сыграет Аран Мерфи в сериале "Война"?
Подробности персонажа пока держатся в секрете, но известно, что это одна из центральных линий сюжета.
Планирует ли Киллиан Мерфи сниматься вместе с сыном?
На данный момент нет подтверждений совместных проектов, но актер не исключает возможности семейного сотрудничества в будущем.
Где можно будет посмотреть сериал?
Премьера состоится одновременно на платформах HBO и Sky, вероятно, в конце 2026 года.
Мифы и правда
-
Миф: сын знаменитости автоматически получает роли.
Правда: даже дети известных актеров проходят кастинги и часто сталкиваются с отказами.
-
Миф: молодым актерам не место в серьезных драмах.
Правда: напротив, современные сериалы часто строятся вокруг юных героев.
-
Миф: успех зависит только от связей.
Правда: без таланта и трудолюбия даже известная фамилия не спасет.
3 интересных факта
• Киллиан Мерфи никогда не имел аккаунтов в соцсетях — даже успех сына не заставил его изменить позицию.
• Семья актера живет в Ирландии, предпочитая спокойную жизнь Лондону и Лос-Анджелесу.
• В юности Киллиан хотел стать музыкантом и играл в рок-группе, но выбор пал на сцену.
Исторический контекст
В истории кино уже есть примеры династий, где дети продолжили путь родителей: Кейт и Майкл Дуглас, Лили Коллинз и Фил Коллинз, Джейден и Уилл Смит. Теперь к этому списку может присоединиться и семья Мерфи.
