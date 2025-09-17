Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 12:54

Звезда "Опенгеймера" удивил поклонников: диджей-сет, который не ожидал никто

Киллиан Мерфи удивил поклонников диджей-сетом на фестивале Sounds from a Safe Harbour в Ирландии

Звезда таких известных проектов, как "Опенгеймер" и "Острые козырьки", Киллиан Мерфи в очередной раз удивил своих поклонников, но на этот раз не на киноэкране, а на музыкальном фестивале Sounds from a Safe Harbour в Корке, Ирландия. В ходе мероприятия актер устроил неожиданный диджей-сет, что вызвало настоящий фурор среди зрителей.

Неожиданное выступление

На видео с фестиваля можно увидеть, как Киллиан Мерфи с улыбкой и задором двигается под музыку, управляя пультом перед переполненным залом. Его энергичное выступление стало настоящей неожиданностью для всех присутствующих. Стоит отметить, что Sounds from a Safe Harbour — это фестиваль, который проводится раз в два года и собирает не только музыкантов, но и художников, танцоров и других представителей различных видов искусства.

Мерфи как куратор и музыкант

Интересно, что Мерфи не только принял участие в фестивале, но и был одним из его кураторов. Актер давно выражает свою приверженность искусству в самых разных формах, и его участие в мероприятии подтверждает, что музыка для него не просто увлечение, а важная часть жизни.

Хотя Киллиан Мерфи известен в первую очередь своими ролями в кино, его музыкальная карьера также имеет корни, уходящие в его подростковые годы. По словам его бывшего учителя гитары, в молодости Мерфи играл в музыкальной группе, стиль которой напоминал звучание таких известных коллективов, как Fontaines D. C. и U2. Это не удивительно, учитывая любовь актера к музыке, о которой он не раз говорил в интервью.

Мифы и правда

  • Миф: Киллиан Мерфи никогда не был увлечен музыкой.

  • Правда: Музыка всегда была важной частью жизни актера, и он продолжает активно заниматься ею, несмотря на успех в кино.

  • Миф: Диджей-сет на фестивале — это просто эксперимент.

  • Правда: Киллиан Мерфи действительно увлечен музыкой, и его участие в фестивале стало продолжением его давней любви к этому искусству.

  • Миф: Музыка Киллиана Мерфи не имеет никакого отношения к его актерской карьере.

  • Правда: Музыка для Мерфи — это не просто хобби, а важная часть его жизни и творчества.

Исторический контекст

Карьеру Киллиана Мерфи можно рассматривать как пример того, как можно быть успешным в нескольких творческих областях. В истории кинематографа и музыки немало примеров артистов, которые умело совмещают эти направления. Например, Джаред Лето и Харрисон Форд также добились успеха как актеры и музыканты.

