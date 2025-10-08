Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи
© commons.wikimedia.org by Elena Ternovaja is licensed under CC BY-SA 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:57

"Оскар" ничего не изменил: Киллиан Мерфи шокировал признанием после триумфа

Киллиан Мерфи заявил, что "Оскар" не изменил его карьеру — интервью Variety

Киллиан Мерфи, один из самых загадочных актёров современности, редко говорит о личной жизни и карьере. Но после получения "Оскара" за роль в фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер" он сделал исключение. В интервью Variety артист признался, что громкая победа почти не повлияла на его профессиональную жизнь.

"У меня сразу же были съемки в двух других фильмах. Я просто был занят, поэтому ничего не вышло. Может быть, когда-нибудь это произойдет. А может быть, уже слишком поздно", — сказал актёр Киллиан Мерфи.

По словам Мерфи, он не заметил резкого роста предложений после вручения награды. Возможно, потому что сам актер не стремится к славе, а выбирает проекты, близкие по духу.

После "Оппенгеймера": жизнь и работа

После грандиозного успеха фильма Нолана многие ожидали, что карьера Мерфи пойдет по голливудской траектории — контракты, премьеры, рекламные кампании. Но он выбрал другой путь. Вместо светской суеты — погружение в роли и продюсирование собственных проектов.

"Это вдвойне волнительно, именно это и вызывает стресс!" — признался актёр, говоря о продюсировании.

По его словам, контроль над процессом добавляет не только ответственности, но и вдохновения. Мерфи давно интересуется кино не только как исполнитель, но и как человек, формирующий содержание картины.

Сиквел культового хоррора

Одним из новых проектов актёра стал фильм "28 лет спустя: Костяной храм". Это продолжение культового хоррора "28 дней спустя" — картины, с которой для Мерфи начался путь к мировой славе. Режиссёр Дэнни Бойл вновь собрал знакомую команду, а сценарист Алекс Гарленд вернулся к мрачной атмосфере, принесшей оригиналу культовый статус.

Поклонники жанра отмечают, что возвращение актёра в этот мир стало ностальгическим подарком. Продолжение обещает показать человечество, которое так и не оправилось от апокалипсиса, и героев, вынужденных вновь бороться за жизнь.

Новая драма и признание критиков

В октябре на экраны вышел фильм "Стив" — камерная драма, где Мерфи играет главную роль. Картина уже получила восторженные отзывы критиков. Актёр мастерски передал внутренние переживания героя, балансирующего между виной и попыткой искупить прошлое.

Эта работа стала для него своего рода антиподом "Оппенгеймера": если в фильме Нолана он изображал масштабную историческую личность, то в "Стиве" — обычного человека с личной трагедией.

Возвращение Томаса Шелби

Немало восторга у фанатов вызвала и новость о том, что Мерфи снова примерит образ Томаса Шелби в продолжении "Острых козырьков". События новой картины разворачиваются после финала полнометражного фильма. Создатели обещают, что сюжет станет мрачнее и глубже, а Шелби — старше и более уязвим.

Проект находится на стадии постпродакшена, и поклонники уже обсуждают, каким будет возвращение харизматичного лидера из Бирмингема.

Сравнение ролей: путь актёра

Период Проект Образ героя Особенность роли
2002 "28 дней спустя" Солдат в мире после катастрофы Прорыв к международной известности
2013-2022 "Острые козырьки" Томас Шелби Один из самых сложных и узнаваемых персонажей
2023 "Оппенгеймер" Учёный, создавший атомную бомбу Роль, принесшая "Оскар"
2025 "Стив" Обычный человек с виной прошлого Психологическая драма
2025 "28 лет спустя: Костяной храм" Возвращение к истокам Символический круг в карьере

Как Мерфи выбирает проекты

Сам актёр признавался, что его критерий прост: история должна "цеплять". Он редко соглашается на сценарии, где чувствуется конвейерный подход. Предпочитает работать с режиссёрами, которые видят в нём не просто звезду, а партнёра.

Советы актёра молодым коллегам

  1. Не гнаться за славой — успех приходит, когда ты верен себе.

  2. Отказаться от проектов, которые не вызывают эмоций.

  3. Не бояться делать паузы между фильмами.

Эти принципы помогли ему сохранить репутацию артиста, а не просто медийного лица.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: соглашаться на громкие, но поверхностные роли ради гонорара.

  • Последствие: выгорание и потеря интереса публики.

  • Альтернатива: выбирать истории, где есть глубина — как в "Стиве" или "Оппенгеймере".

А что если…

Что если бы Мерфи не согласился сниматься у Нолана? Возможно, его карьера осталась бы нишевой, ограниченной сериалами и независимыми фильмами. Но судьбоносное сотрудничество подарило миру одного из самых сильных актёров своего поколения.

Мифы и правда

Миф: после "Оскара" актёру сразу предлагают десятки ролей.
Правда: даже победа не гарантирует новых предложений, если артист выбирает путь независимости.

Миф: Мерфи замкнут и холоден.
Правда: коллеги отмечают, что он внимателен и скромен, просто избегает лишней публичности.

Миф: он не интересуется продюсированием.
Правда: напротив, Мерфи активно участвует в создании проектов, которые считает важными.

3 интересных факта

  1. Мерфи отказался от роли Бэтмена, но именно эта проба впечатлила Нолана, который позже позвал его в "Бэтмен: Начало".

  2. Он не любит смотреть свои фильмы — говорит, что это вызывает неловкость.

  3. Актёр не пользуется соцсетями, считая, что они мешают сосредоточиться на работе.

Исторический контекст

Фильм "Оппенгеймер" стал не просто биографией, а символом эпохи, когда наука столкнулась с моралью. В этой работе Мерфи воплотил трагедию человека, создавшего оружие, изменившее мир. Именно эта роль сделала его обладателем "Оскара" и принесла признание даже тем, кто прежде не следил за его карьерой.

