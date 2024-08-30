Кинза vs. кориандр: главные отличия между двумя близкими родственниками

От листьев до семян: в чём суть различий между кинзой и кориандром?

Кинза и кориандр - это два родственных растения, которые часто путают между собой, особенно когда речь заходит об использовании их в кулинарии. На самом деле, между этими пряными травами есть несколько важных различий, которые стоит знать.

Общие черты кинзы и кориандра

Растения относятся к одному семейству зонтичных и обладают похожей внешностью. У них есть тонкие полые стебли, перистые листья, а также сложные зонтичные соцветия с мелкими белыми или розовыми цветками.

Основное отличие

Главное отличие кинзы и кориандра заключается в том, что это разные части одного растения. Кориандром называют плоды (семена) этого растения, а кинзой - его зелёные ароматные листья.

Вкус и аромат

Кинза обладает ярко-выраженным, несколько резковатым, "мыльным" вкусом и ароматом, который многим может показаться неприятным. Кориандр, в свою очередь, имеет более мягкий, сладковато-пряный вкус с цитрусовыми нотками.

Использование в кулинарии

Кинза чаще всего используется в свежем виде для приготовления различных блюд, салатов, соусов, маринадов. Кориандр обычно применяют в сушёном или молотом виде в качестве специи для мясных, овощных и бобовых блюд.

Польза и применение

Оба растения богаты витаминами, минералами и эфирными маслами, но обладают несколько разными полезными свойствами. Кинза, например, лучше помогает при пищеварительных проблемах, а кориандр - при простудах.

Итак, основное отличие кинзы и кориандра в том, что кинза - это зелень, а кориандр - семена одного и того же растения. Различаются они также по вкусу, аромату и сферам применения в кулинарии. Но оба этих ароматных компонента широко используются в национальных кухнях по всему миру.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr.