Хотели пышную зелень, а получили пустую грядку: правда о посевах кинзы

Кинза известна своей плотной оболочкой, которая мешает быстрым и дружным всходам. Чтобы облегчить росткам задачу, семена лучше слегка растереть между ладонями, надломив верхний слой, и замочить в тёплой воде на сутки. Очень важно следить за сроком хранения: старые семена, особенно если они лежали во влажности, дают слабую всхожесть и редко радуют крепкими ростками.

Роль влаги

Эта культура требовательна к уровню влажности. Засуха приводит к тому, что семена не прорастают вовсе, а молодые всходы быстро чахнут. Но и переизбыток воды не менее опасен — в сырой земле корешки легко загнивают. Поэтому главная задача огородника — поддерживать умеренную, стабильную влажность в течение первых двух недель после посева.

Почва и её качество

Кориандр чувствует себя лучше всего в рыхлой, воздухопроницаемой земле. Тяжёлые глинистые грунты угнетают растение: корни не получают кислорода, начинаются застои влаги. Ещё один фактор — кислотность. Кинза не любит кислые почвы, оптимальный pH — от 6,5 до 7,5. Если земля слишком кислая, её стоит нейтрализовать золой или доломитовой мукой.

Свет и время посева

Хотя кинза любит солнце, для неё важна не только освещённость, но и длина дня. Самые сильные растения вырастают при коротком световом дне, поэтому лучшее время для посева — ранняя весна, конец лета или даже под зиму. В тени или при слишком густых посадках растение вытягивается и быстро уходит в цвет, вместо того чтобы нарастить пышную зелень.

Подкормки

Кинза не слишком капризна, но отзывчива на питание. Заранее, за несколько недель до посева, землю можно обогатить перегноем или перепревшим навозом. Это обеспечит растениям хороший старт. Если посев повторяется несколько раз за сезон, органику или золу полезно добавлять перед каждой новой посадкой, чтобы восполнить истощённую почву.

В период активного роста кинзе нужны и минеральные удобрения. Азот помогает нарастить зелёную массу, фосфор и калий укрепляют корни и повышают устойчивость к засухе. Первую подкормку обычно делают, когда появляются два–четыре настоящих листа, используя слабый раствор мочевины. Спустя пару недель растения можно поддержать комплексным удобрением с азотом, фосфором и калием. Главное — не перекармливать: избыток азота делает листья водянистыми и приводит к накоплению нитратов.