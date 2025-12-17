Циклон прошёл — дорога исчезла: север Камчатки временно отрезан

Непогода вновь осложнила транспортное сообщение на Камчатке: один из ключевых участков региональной трассы оказался недоступен для движения. Ограничения введены из-за сложных метеоусловий, которые сохраняются на полуострове уже несколько дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Закрытие дороги между Козыревском и Ключами

Днём 17 декабря было полностью ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск с 187-го по 267-й километр. Речь идёт об отрезке протяжённостью около 80 км между посёлками Козыревск и Ключи, который имеет важное значение для связи северных районов региона.

"Днём 17 декабря ограничено движение для всех видов транспорта на участке с 187-го по 267-й километр автодороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск, между посёлками Козыревск и Ключи", — сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве подчеркнули, что решение принято исключительно из соображений безопасности.

Причины ограничений и текущая обстановка

Как уточнили спасатели, дорога закрыта в связи с обильными дождевыми и снежными осадками, а также образованием гололедицы. Такие условия существенно повышают риск дорожно-транспортных происшествий, особенно на протяжённых и малонаселённых участках трассы.

При этом в МЧС отметили, что скопления автотранспорта на закрытом участке не зафиксированы. Ситуация находится под контролем, а информация о состоянии дороги оперативно доводится до населения и профильных служб.

Циклоны и прогноз на ближайшие дни

Циклон подошёл к югу Камчатки в ночь на 16 декабря. Он принёс в районы полуострова осадки в виде дождя и снега, а также усиление ветра с порывами до 25 м/с. Дорожные службы в настоящее время устраняют последствия удара стихии и оценивают состояние проезжей части.

В МЧС предупреждают, что погодная обстановка может вновь ухудшиться. До конца недели к региону подойдёт ещё один циклон, что может привести к дополнительным ограничениям на дорогах и осложнению работы транспорта.