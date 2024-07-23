Количество легальных точек продажи сигарет в России к первому кварталу 2024 года выросло в семь раз по сравнению с 2019 годом, достигнув 278 тыс. точек.
По словам Владислава Заславского, директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга, такой рост стал возможен благодаря внедрению системы маркировки и активной работе контролирующих органов и бизнес-сообщества, сообщает ТАСС.
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